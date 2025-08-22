Comeback winkelcentra biedt kans voor kleine ondernemer: ‘Consument is moe van gedoe met pakjes’

Uit een analyse van vastgoedadviseur CBRE blijkt dat de Nederlandse winkelmarkt in de lift zit. Er wordt meer geïnvesteerd in winkels dan vorig jaar, en vooral grotere, recenter gebouwde winkelcentra zijn weer in trek. Welke kansen biedt deze ontwikkeling voor kleine ondernemers? „Ga vooral niet concurreren met grote ketens.”

Grote ketens bepalen al tijden het beeld in een gemiddeld Nederlands winkelcentrum, terwijl kleine ondernemers door onder andere hoge huurprijzen juist de strijd verloren. Bovendien bleven consumenten weg door de opkomst van e-commerce, waardoor sommige ketens - zoals Bristol, The Body Shop en recent nog Blokker - kopje-onder gingen.

Die trend lijkt nu te kantelen, ziet Huib Lubbers, directeur van onderzoeksbureau RMC. „De daling van bezoekers aan winkelcentra is afgevlakt; de aantallen nemen niet meer af. Sterker nog, in de eerste zes maanden van dit jaar zagen we 4 à 5 procent meer bezoekers in binnensteden. Daarnaast is de verhouding tussen online en offline kopen inmiddels gestabiliseerd. Je ziet zelfs dat grote webshops zoals Coolblue ook fysieke winkels openen en dat die elkaar versterken.”

Klaar met online shoppen

Hoewel de online uitgaven van consumenten nog steeds stijgen, meent Huib dat ‘consumenten die veel online kleding en schoenen kochten, dat gedoe van pakjes ophalen en retour sturen een beetje moe zijn’. „Het blijkt veel makkelijker om je misschien wel online te oriënteren, maar dan in een fysieke winkel te passen en te kopen.” Toch is het volgens hem cruciaal om naast een fysieke winkel ook een webshop te hebben. „De consument is inmiddels gewend aan multichannel winkelen. Dat moet je dus wel faciliteren.”

De cijfers van CBRE lijken dit te bevestigen. Zij zien hernieuwd vertrouwen van beleggers naar aanleiding van transacties van enkele grote winkelcentra die jarenlang niet van eigenaar wisselden: Stadshart Zoetermeer, Leidsche Rijn Centrum, Winkelhof Leiderdorp en Sint-Jorisplein Amersfoort. De leegstand staat met ruim 10 procent op het laagste niveau in tien jaar, zo stelt de publicatie.

Niet alleen beleggers herontdekken deze centra, maar ook grote retailers kiezen voor deze locaties. Na het faillissement van Blokker kwamen ruim 350 winkelpanden vrij. Die leegstand biedt kansen: VanHaren nam al meerdere locaties over, Kruidvat heeft tien tot twintig panden op het oog en Wibra bevestigde inmiddels dertig nieuwe contracten.

Lodewijk Buijs, Executive Director Retail bij CBRE, ziet de huidige dynamiek als een duidelijk signaal van retailvertrouwen: „Consumenten vragen om plekken die meer bieden dan alleen winkels, en grotere centra hebben de potentie om bredere maatschappelijke functies te vervullen, zoals zorg en wonen. Deze ontwikkelingen markeren een nieuw keerpunt in de retailmarkt.”

Net een stapje verder gaan

Ook Huib Lubbers ziet dat de consument blijft komen, zeker naar winkelcentra met een compleet aanbod en goede voorzieningen als voldoende parkeerplaatsen. Dat biedt kleine ondernemers volop kansen. Huib Lubbers: „Je moet met je winkel daar gaan zitten, waar je klant is. Dus zoveel mogelijk op A1-locaties. Daarnaast moet je je duidelijk onderscheiden door een goed gekozen collectie. De persoonlijke smaak van de ondernemer moet in de winkel zichtbaar zijn. Verder kun je natuurlijk het onderscheid maken door de extra service. Net een stapje verder gaan in klantbeleving en het bouwen van een relatie.” Ook het kiezen van het juiste segment is belangrijk. „In de foodwereld is het heel moeilijk je te onderscheiden.”

„Wat je vooral moet voorkomen is dat je gaat concurreren met de grote ketens. Die strijd ga je verliezen. Maak juist het verschil.” En waar vroeger de kleine winkels juist de winkelcentra achter zich moesten laten, is er nu hoop. „De consument is leidend en die wil een goede mix van ketens, kleine winkels, food en horeca. Dat zijn de winkelcentra zich bewust en die zullen graag kleine zelfstandigen binnenhalen om die verscheidenheid te bewerkstelligen.” Denk daarbij aan aantrekkelijkere huren of kortere huurperiodes.

„Uiteindelijk is de hoogte van de huur niet het allerbelangrijkst. Slim inkopen en voldoende omzet draaien zijn de elementen die bepalen of je succes hebt. Daarvoor helpt het als je daar zit waar je klant graag komt.”