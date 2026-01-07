De winkelstraat werd in 2025 drukker bezocht: grote steden zien grootste stijging

April en augustus 2025 waren topmaanden wat betreft het aantal bezoekers voor de winkelstraat, met name in de grote steden. Nu is het zaak voor de retailers om zich te focussen op de beleving en de aantrekkelijkheid van de binnenstad, zo betoogt RMC-directeur Kevin Miley.

Het gaat - ondanks talloze lege winkelpanden en failliete ketens - niet slecht met ‘onze’ winkelstraten. Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van RMC , een retailadviesbureau dat werkt voor retailers, dienstverleners, gemeentes en vastgoedbeheerders.

Het aantal passanten is gegroeid met 3 procent ten opzichte van vorig jaar. De onderzoeker baseert de cijfers op sensormetingen in bijna honderd winkelstraten en -centra. De grootste stijging is te zien in de grote steden. In middelgrote en kleine steden bleef de drukte grotendeels stabiel. Landelijk nam de drukte met 3,1 procent toe ten opzichte van vorig jaar.

Augustus was de drukste maand van 2025. Opvallend is daarnaast april, dat aanzienlijk drukker was dan 2024

Winkelstraten in grote steden aan kop

Grote steden zagen een forse stijging van maar liefst 10 procent, terwijl middelgrote steden vrijwel stabiel bleven en kleine steden een lichte groei van 1 procent noteerden. De comeback van de winkelstraat speelt zich dus vooral af in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Kevin Miley, directeur van RMC: ,,Vast speelt toerisme hierin een rol. Naast Amsterdam worden ook Utrecht, Rotterdam en Den Haag gevonden.’’



Zomerdrukte voert de boventoon

Op maandniveau is het beeld duidelijk: augustus was de drukste maand van 2025. Opvallend is daarnaast april, dat aanzienlijk drukker was dan in 2024. Het najaar liet een ander beeld zien. Waar de herfstvakantie in 2024 nog tot de drukste momenten van het jaar behoorde, bleef het dit jaar rustiger, waarschijnlijk door aanhoudende regenval. „Je moet je realiseren dat april 2025 qua weer een heel mooie maand was’’, verduidelijkt Miley. „Er is relatief weinig regen gevallen en er waren heel veel zonuren. Ook in augustus was het weer goed.’’

Feestdagen en evenementen blijven bepalend

Traditiegetrouw trok Koningsdag het hoogste aantal passanten. Ook in december was er sprake van grote drukte in de binnensteden, mede dankzij de vele kerstmarkten. Op de derde plaats staat de vrijdag na Hemelvaart. Het overzicht wordt afgesloten door de zaterdag na Black Friday. De verdeling van drukte over de week veranderde nauwelijks. De zaterdagen waren iets rustiger, terwijl maandag, dinsdag en zondag juist drukker werden. De winkelstraat wordt daarmee gelijkmatiger over de weekdagen bezocht en is minder afhankelijk van één piekdag.

Interessant is om te zien dat retailers die online zijn begonnen, ook naar de binnenstad gaan om er een fysieke winkel te openen Kevin Miley Directeur RMC

Beleving steeds grotere factor in de binnenstad

RMC kijkt in zijn onderzoek verder dan drukte alleen en analyseert ook de Mentality-shopperprofielen van binnenstadsbezoekers. „Dan zie je dat ook de beleving een belangrijke factor is’’, aldus Miley. „Mensen die niet alleen willen winkelen, maar ook ergens gezellig een kop koffie willen drinken. En ze lopen de winkels binnen om dingen te zien, te voelen, te ruiken. En belangrijk: ze willen verrast worden.’’

Miley: „Er is natuurlijk de groep die het aanbod in de binnenstad bekijkt, naar huis gaat en de spullen die bevallen, online aanschaft. Andersom zie je ook dat mensen juist eerst online op zoek gaan, daar kijken naar producten die ze interesseren en vervolgens de binnenstad ingaan om in de winkel het product fysiek te testen. Je ziet dus dat de binnensteden een heel belangrijke rol vervullen.’’



Van alleen online naar ook een fysieke winkel

Het is als winkelstraat en retailer in de winkelstraat volgens Miley enorm belangrijk om er voor te zorgen dat je alles goed op orde hebt. Kijk naar hoe je zaken etaleert, je service en de dienstverlening, bijvoorbeeld. „Interessant is om te zien dat retailers die online zijn begonnen, ook naar de binnenstad gaan om er een fysieke winkel te openen. Dat is een andere trend die de winkelstraat steeds aantrekkelijker maakt voor de consument, naast de beleving die je mensen moet bieden. Kijk wel goed naar welke doelgroep je wilt aanspreken’’, benadrukt de RMC-directeur. „Wie wil jij in je winkel hebben en hoe trek je deze groep mensen aan?’’

Van ‘lopers’ naar ‘kopers’

2025 bevestigt volgens RMC dat de Nederlandse winkelstraat de aantrekkingskracht heeft hervonden. Gaat die trend zich doorzetten in dit kakelverse jaar? ,,Kijk, we onderzoeken het aantal passanten. Niet welke aankopen ze doen of hoe hoog de bestedingen zijn. Die uitdaging ligt bij de retailers. Zij moeten van ‘lopers’, ‘kopers’ maken. Maak van passanten jouw klanten. Daar gaat het om’’, zegt Miley.

„Maar wat 2026 gaat doen, daar durf ik weinig over te zeggen. Ik heb geen glazen bol. 2025 was in ieder geval hoopgevend en liet zien dat er wel degelijk mogelijkheden zijn.’’

Trips naar winkelstraat efficiënter en doelgerichter Ook uit woensdag gepubliceerde cijfers van PFM Intelligence , een internationale specialist in location intelligence en footfall-analyse (in andere woorden: het meten van het aantal passanten) blijkt dat consumenten fysieke retailomgevingen blijven bezoeken. Wel richten ze hun trips efficiënter en doelgerichter in, vaak gecombineerd met andere dagelijkse activiteiten. Gemak, nabijheid en multifunctioneel gebruik spelen hierbij een steeds grotere rol. De groei kwam in toenemende mate uit retailsegmenten buiten de grote steden. Wijk- en districtscentra profiteerden van hun rol in het dagelijks leven van consumenten, met een goede bereikbaarheid en een evenwichtige mix van retail, services en horeca. Winkelcentra bleven bovendien beter presteren dan individuele winkels, wat hun positie bevestigt als volwaardige bestemmingen waar winkelen, dienstverlening, eten en ontspanning samenkomen. Seizoenspatronen bleven grotendeels stabiel, met duidelijke pieken rond het voorjaar en de eindejaarsperiode.