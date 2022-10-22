Topman Chinese centrale bank treedt waarschijnlijk af

De gouverneur van de Chinese centrale bank, Yi Gang, treedt hoogstwaarschijnlijk af nadat hij uit een belangrijke commissie van de regerende Communistische Partij is gezet. Dat hebben bronnen gezegd tegen persbureau Reuters.

Over de pensionering van Yi (64) wordt al langer gespeculeerd. Sommige adviseurs suggereerden echter dat zijn ambtstermijn verlengd zou worden, zoals het geval was met zijn voorganger, Zhou Xiaochuan.

Yi, voorstander van hervormingen, werd zaterdag niet genoemd als lid van het nieuwe Centrale Comité van de Communistische Partij. "Zijn vertrek lijkt onvermijdelijk. Het hervormingsgezinde kamp is bijna uit het partijcongres", zei een bron bij de centrale bank.

De Chinese leider Xi Jinping sloot zaterdag het twintigste partijcongres van de Chinese Communistische Partij af. Zo'n 2300 gedelegeerden spraken een week lang achter gesloten deuren over wie er leiding gaat geven aan de tweede economie in de wereld.