Wall Street hoger na inflatiecijfer VS, Apple bij dalers

Apple is woensdag verder omlaaggegaan op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden op berichten dat de Chinese regering ontkent iPhones te hebben verboden op ministeries. Vorige week stond Apple nog onder druk na mediaberichten over zo'n verbod op het gebruik van niet-Chinese smartphones door ambtenaren op het werk.

Lees verder onder de advertentie

Een woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat "China geen wet, reglementen of richtlijnen heeft die de aankoop of het gebruik van telefoons van buitenlandse merken zoals iPhone verbieden". Het officiële antwoord van het ministerie sluit echter niet uit dat ambtenaren mondeling wel te horen hebben gekregen dat ze hun iPhone beter thuis kunnen laten. Het aandeel Apple daalde 0,2 procent. Dinsdag zakte Apple nog 1,7 procent doordat beleggers niet onder de indruk waren van de presentatie van nieuwe producten van het techconcern, waaronder de iPhone 15.

De algehele stemming op Wall Street was wel positief. Beleggers verwerkten de nieuwste inflatiegegevens van de Verenigde Staten. Die lieten zien dat de consumentenprijzen in augustus met 3,7 procent zijn gestegen. Dat was iets meer dan de 3,6 procent die economen hadden voorzien. In juli bedroeg de inflatie nog 3,2 procent.

Renteverhoging

De Federal Reserve heeft de rente al flink verhoogd om de inflatie aan te pakken. Volgende week vergadert de Amerikaanse centrale bank opnieuw over het rentetarief. Beleggers hopen dat de Fed de rente dan onveranderd zal laten.

Lees verder onder de advertentie

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent hoger op 34.741 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4472 punten. De techbeurs Nasdaq won 0,3 procent tot 13.813 punten.

Oracle in plus, dollar- en oliekoers

Oracle won 1,3 procent. Dinsdag zakte het aandeel nog 13,5 procent na tegenvallende kwartaalcijfers en vooruitzichten van het Amerikaanse softwareconcern. Dat was de grootste koersdaling in meer dan twintig jaar voor het bedrijf. Automakers Ford en General Motors stegen tot 3,5 procent dankzij koopadviezen door de Zwitserse bank UBS.

Ook bleef de aandacht uitgaan naar de aanstaande beursgang van Arm. De Britse chipontwikkelaar zal later op de dag zijn definitieve introductieprijs vaststellen. Donderdag zal de beursgang plaatsvinden.