Werkgevers slaan alarm: stijging loonkosten remt innovaties en bedrijfsinvesteringen in Nederland

Werkgeversorganisaties AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland roepen cao-onderhandelaars op om in 2026 veel terughoudender te zijn met loonsverhogingen. Zij zien dat steeds meer bedrijven de stijgende loonkosten niet meer kunnen dragen, terwijl investeringen in innovatie en scholing juist broodnodig zijn.

Nederland heeft inmiddels de hoogste loongroei van Europa, terwijl de productiviteitsontwikkeling achterblijft. Dat maakt het voor bedrijven lastig om internationaal te concurreren.



„Onze arbeidskosten liggen per gewerkt uur 35 procent boven het Europese gemiddelde”, zegt AWVN-directeur Lisette van Breugel hierover in De Telegraaf. Zij ziet die druk al terug in de praktijk. „Het gaat in veel sectoren niet goed. We zien nu al grote reorganisaties en er komen er waarschijnlijk nog veel meer aan.”

Daarmee is het volgens de werkgevers noodzakelijk dat cao’s meer ruimte maken voor afspraken over scholing, duurzame inzetbaarheid en productiviteit. Die elementen zijn in hun ogen bepalender voor de toekomst van werknemers dan alleen maar hogere lonen. Automatisering, robotisering en AI moeten bedrijven helpen sneller te schakelen en winstgevend te blijven.



Hoge kosten en internationale concurrentie

In de Arbeidsvoorwaardennota waarschuwen AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland dat het risico op welvaartsverlies reëel wordt als alle beschikbare middelen blijven opgaan aan loonkosten. De afgelopen jaren sloten verschillende industriële en chemische bedrijven hun deuren door hoge kosten en internationale concurrentie. Ook in het mkb staan marges onder druk en groeit het aantal reorganisaties. Werkgevers noemen het zorgwekkend dat internationale investeringsbeslissingen steeds vaker in het nadeel van Nederlandse vestigingen uitvallen.

Werkgevers willen dat loonafspraken weer aansluiten bij wat bedrijven daadwerkelijk kunnen dragen. Gaat het goed, dan kan een werkgever volgens hen prima kiezen voor variabele beloning of winstdeling. Maar in bedrijven waar de marges knellen, ligt een pas op de plaats voor de hand.

Meer geld naar scholing en technologie moet werknemers juist toekomstvast maken

Zij hopen dat vakbonden die verschillen willen erkennen en meedenken over manieren om bedrijven productiever te maken. Meer geld naar scholing en technologie moet werknemers juist toekomstvast maken. Gebeurt dat niet, waarschuwen de werkgevers, dan raakt Nederland zijn concurrentiekracht kwijt.



