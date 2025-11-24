Werkgevers vrezen salarisrapportage 2027: Equal Pay Day legt omvang loonkloof nog eens bloot

De loonkloof schuurt nog altijd binnen veel bedrijven, ook bij ondernemingen die denken het netjes te regelen. Over twee jaar moeten duizenden werkgevers hun salarisverschillen openbaar maken, iets waar veel organisaties tegenop zien. Equal Pay Day vestigt vandaag de aandacht op die hardnekkige loonkloof.

Lees verder onder de advertentie

Bedrijven die vanaf 2027 moeten rapporteren over salarisverschillen zuchten onder de nieuwe regels, schrijft het FD. De Europese Gender Pay Directive verplicht grotere werkgevers jaarlijks hun loongegevens te publiceren. Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW betekent dat veel extra werk en blijft het voor veel organisaties een flinke puzzel.

De verplichting raakt duizenden bedrijven. ABN Amro berekende op basis van CBS-data dat er alleen al ruim tweeduizend private ondernemingen zijn met meer dan 250 medewerkers die straks jaarlijks hun loonkloof moeten tonen. De verplichting geldt ook voor grote publieke werkgevers, zoals het openbaar bestuur, de zorg en het onderwijs.

Lees ook: Waarom je wél het salaris moet benoemen in een vacature

Lees verder onder de advertentie

Equal Pay Day als reality check

FNV waarschuwt dat elke maand zonder rapportageplicht het bestaande loonverschil door laat lopen, waardoor vrouwen direct geld mislopen en dat nadeel zich jaar op jaar opstapelt.

Equal Pay Day fungeert vandaag als reality check: veel werkgevers weten simpelweg niet hoe hun interne loonverschillen precies uitvallen.

Lees ook: Equal Pay Day: loonkloof mannen-vrouwen gestegen

Lees verder onder de advertentie

Transparantie ontbreekt op arbeidsmarkt

Sollicitatie-expert Jesse Geul gaf eerder bij De Ondernemer al aan dagelijks te zien hoe gebrek aan salaris­transparantie de kloof vergroot. „30 procent haakt af als een salarisindicatie ontbreekt”, zegt hij.

Volgens hem durven bedrijven een bedrag vaak niet te noemen omdat ze twijfelen tussen een junior of senior, of bang zijn voor interne onrust. „Als je weet waar je behoefte ligt, kun je gewoon een salarisrange bepalen. En personeel praat tóch over geld, dus openheid voorkomt gedoe.”

Personeel praat tóch over geld, dus openheid voorkomt gedoe Jesse Geul

Bij salarisonderhandelingen ziet Geul bovendien hoe vrouwen zichzelf benadelen door eerlijk te antwoorden op de vraag wat ze nu verdienen. „Assertievere sollicitanten zetten hoger in en lopen weg met een beter aanbod.” Daarom hamert hij op een duidelijke salarisrange: dan voorkom je misverstanden en verspil je geen weken aan gesprekken die toch nergens toe leiden.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Mannen verdienen nog steeds meer: ‘Maar let op nieuwe wet voor gelijke beloning’