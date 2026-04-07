Je erft meer dan aandelen: waarom de zwaarste last in een familiebedrijf nergens op papier staat

Aan de buitenkant: een kans, een naam, een vliegende start, maar als er onder het bedrijf een familiesysteem schuilt vol onopgelost financieel drama, erf je dat er gratis bij. In haar expertblog vertelt Hanneke van Onna hoe onverwerkt familietrauma de kapitaalstroom blokkeert. Waarom succes soms voelt als verraad en hoe je de verstikkende loyaliteit aan het verleden eindelijk doorbreekt.

Van buiten ziet het er solide uit. Een bedrijf met naam. Met geschiedenis. Met structuur.



Maar als de directeur-eigenaar van een familiebedrijf tegenover me zit, gaat het gesprek zelden over geld. Al snel gaat het over druk. Verantwoordelijkheden. Verwachtingen. Over een last die niet zelf is gekozen, maar wel moet worden gedragen.



En dan bedoel ik niet de druk van de markt. Ik bedoel de druk van de mensen die er al lang niet meer bij zijn, maar overal aanwezig zijn. Want in een familiebedrijf erf je altijd meer dan wat op papier staat.



Zelfverdiend geld is iets anders

Zelfverdiend geld voelt anders dan gekregen geld. Het kapitaal dat je zelf hebt opgebouwd, uur voor uur, klant voor klant, is van jou. Het is de output van jouw input. Het resultaat van jouw eigen arbeid.



Gekregen geld is anders. Gekregen geld is beladen. Het draagt de energie mee van wie het heeft verdiend, verworven door noeste arbeid, offers en risico’s, en soms ook door schaamte en schuld over hoe het ooit is ontstaan. Het is geladen met verhalen. Beladen met historie.



Die gouden lepel waar mensen zo luchtig over praten, is niet per se iets om blij mee te zijn. Soms is het een last van jewelste. En soms is die last zo zwaar dat de volgende generatie het vermogen verbrast of het bedrijf verknalt. Niet omdat hij of zij dat wil. Maar omdat de last simpelweg te zwaar is.



Financieel drama in het nu wordt vaak ingegeven door onopgelost financieel trauma uit de familielijn. Het geld stroomt niet, omdat de onderlaag vastzit.

Het vermogen met een geschiedenis

Ik werkte met een familie waarvan het vermogen teruggaat tot de VOC-tijd. Generaties aan opgebouwd bezit: vastgoed, grond, vermogen dat was gegroeid en overgedragen en weer overgedragen.



Aan de oppervlakte: alles aanwezig. Meer dan genoeg. Maar het stroomde niet.



Het vermogen zat vast: in panden, in grond, in assets die al decennia dezelfde waren. Weinig cashflow. Stagnatie. De moeder des huizes kon geen geld uitgeven. Ze durfde niet te investeren en kon al zeker geen geld uitgeven aan zichzelf. De kachel mocht in de winter niet aan. Ze had geen idee wat er op haar rekening stond, want ze durfde niet te kijken naar de afschriften. Alsof het geld haar afstootte. Haar zoon schoot te hulp en had alles gedocumenteerd, georganiseerd en eerlijk vastgelegd. Hij voelde zich uitgeput, niet door het werk, maar door iets wat hij niet kon benoemen.



Wat hij droeg, was geen administratie, maar het gewicht van generaties.



Geld met een prijs

Besmet geld stagneert. Vies geld stolt. Het wil niet bewegen. Het zit opgesloten in vorm, in steen, in grond, in bezit dat er wel is maar niet leeft. Niet omdat de structuur niet klopt. Maar omdat de onderlaag vastzit.



Onder dat vermogen zat een geschiedenis die nooit echt was aangekeken. Geld dat niet zomaar was verdiend, geld met een prijs. De VOC was geen neutrale handelsonderneming. Wat er toen is opgebouwd, is opgebouwd over de ruggen van anderen. Dat weet iedereen. Maar uitspreken, erkennen, dat is iets anders.



En dus gonst de stille vraag door het systeem, van generatie op generatie: mag dit er eigenlijk wel zijn?

Terug naar de oorsprong van het vermogen

Schuld. Schaamte. En een onbewuste rem op alles wat met dat geld te maken heeft. Niet uitgeven. Niet kijken. Niet bewegen. Want bewegen voelt als bevestigen dat het er mag zijn, en dat voelt het systeem nog niet als veilig.



Via een vermogensopstelling (een soort familieopstelling, waarbij de onderstroom van geldgedoe zichtbaar en voelbaar wordt gemaakt. Niet via spreadsheets, maar via het systeem zelf) zijn we niet begonnen met cijfers, maar met voelen: terug naar de oorsprong van het vermogen. Naar datgene wat er nooit was erkend. Wat al generaties lang is meegezeuld en doorgesijpeld, zonder naam, zonder plek.



Toen die geschiedenis er mocht zijn, ook het donkere deel, veranderde er iets. De moeder kon weer vrij ademen. De zoon hoefde het niet meer alleen te dragen. Het geld begon voorzichtig te bewegen. Kon worden aangewend met betekenis en vervulling. Niet omdat er iets nieuws werd toegevoegd. Maar omdat er iets ouds eindelijk werd erkend.



De chaos van buiten, en meer nog van binnen

Hij runde een groothandel in exotisch fruit, als derde generatie. Een bedrijf dat zijn grootvader was begonnen, dat zijn vader had uitgebouwd en dat hij had overgenomen met alles erop en eraan.



De buitenwereld leverde al genoeg uitdagingen: importproblemen, tegenvallende oogsten, een oorlog die de prijzen opdreef, afzetmarkten die verschoven. Dat soort dingen horen bij de sector. Dat valt te managen. Maar wat hem echt verlamde, lag niet buiten hem. Dat zat van binnen.



De verantwoordelijkheid voor het bedrijf en voor de familie, want die grens bestond niet. De verlammende angst voor verlies. Het perfecte plaatje ophouden naar zijn vader, terwijl hij van binnen vreesde te falen. Het overdreven gevoel van verantwoordelijkheid voor alles en iedereen om hem heen.

Loyaliteit aan de pijn van je familiesysteem

En dan was er nog het patroon. Opkrabbelen, bouwen, en dan, net als het echt ergens naartoe leek te gaan, terugvallen. Een grote debiteur die niet betaalde. Een bedrijfspand met achterstallig onderhoud. Een leveranciersconflict dat uitliep op een rechtszaak. Elke keer iets anders. Elke keer hetzelfde effect.



Hij noemde het pech. Ik zag iets anders. Want wat ik hoorde in de verhalen over zijn jeugd was een gezin van herkomst waar geld altijd krap was. Waar het net niet lukte. Zijn opa, en ook zijn vader, had gezwoegd en geploeterd, nooit echt ruimte, nooit echt overschot. En ergens, diep in zijn zenuwstelsel, was dat de norm geworden. Niet het succes. Maar de strijd.



Er bestaat zoiets als loyaliteit aan de pijn van je familiesysteem. Niet omdat je wil lijden, maar omdat welvaart voelt als verraad. Omdat meer hebben dan je ouders hadden voelt als hen achterlaten.

Trots en plezier kwam terug

De onverwachte rekeningen waren niet toevallig. Ze waren de uitvoering van een loyaliteit die hij zichzelf nooit bewust had opgelegd.



We hebben meerdere sessies gedaan, met hem, met zijn ouders en met zijn gezin. Via een combinatie van systemisch werk, NLP en hypnose-interventies en het hercoderen van vastzittende emoties die jarenlang onder de oppervlakte hadden gelegen. We keken naar de angst voor verlies, naar het verantwoordelijkheidsgevoel dat hem platdrukte, naar de verhouding met zijn vader.



Wat terugkwam was rust, overzicht en structuur. En iets wat hij lang niet had gevoeld: trots. En plezier in wat hij, naast zijn opa en vader, had opgebouwd.

Wat er onder het financiële drama zit

Financieel drama, dat wat zichtbaar, meetbaar en hanteerbaar is in het nu, wordt vaak ingegeven door onopgelost financieel trauma uit de familielijn. Iemand die nooit genoeg had. Geld dat op een verkeerde manier is verdiend. Een verlies dat nooit is verwerkt. Een generatie die heeft overleefd maar nooit heeft geleefd.



Dat lost niet op met een betere boekhouder. Het lost op als de onderstroom wordt gezien, en als er eindelijk iets mag stromen.



Werken in een familiebedrijf vraagt iets anders dan ondernemen vanaf nul. Het vraagt dat je durft te zien wat van jou is, en wat niet. Waar je trouw bent uit liefde. En waar uit angst.



Want pas als jij je eigen plek inneemt, valt de onzichtbare last van je schouders. En kan (jij) het bedrijf weer gaan dragen, in plaats van andersom.



