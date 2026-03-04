Zeer succesvolle ondernemer is doodsbang dat zijn geld onveilig is: ‘De Belastingdienst gaat alles van je afpakken’

Lees verder onder de advertentie

Ik zag het de afgelopen tijd bij twee ondernemers die op papier weinig met elkaar gemeen hebben. Behalve dit: zodra de Belastingdienst in beeld komt, verdwijnt de volwassen ondernemer.



Lees ook: Kun je hoogoplopende emoties en problemen bij een familielening van 14,5 miljoen euro voorkomen?

De ondernemer die op de vlucht is

Hij zit tegenover me alsof hij haast heeft. Meerdere bedrijven. Snelle woorden. Snellere gedachten. Overal een systeem voor. En ja, hij woont in België. Als je vraagt waarom, noemt hij fiscale voordelen. Logisch. Slim geregeld. Tot je langer luistert. Ik zie het aan zijn wippende voet en de zenuwtrekjes in zijn gezicht.



Hij is op de vlucht.



Hij kan niet verdragen dat er veel geld op één rekening staat. Niet omdat hij geen geld kan verdienen. Niet omdat hij het niet waard is. Maar omdat veel geld op één plek voor hem voelt als zichtbaar. En zichtbaar geld betekent: onveilig.



Dus schuift hij het weg. Verplaatst het. Verdeelt het. Potje naar potje. Rekening naar rekening. Van A naar B naar C. Het is geen plan. Het is een reflex. Als het geld ‘weg’ is, zakt hij heel even. Een seconde rust. En dan komt het volgende bedrag binnen en begint het spel opnieuw.

‘Ze komen het halen’

Ik vraag hem: „Wat voel je als je veel geld op je rekening ziet staan?”

Hij zegt droog: „Dan denk ik: ze komen het halen. En dan heb ik niks meer.”



Niet als metafoor. Letterlijk.



Je ziet het aan hem: hij onderneemt alsof er altijd iemand achter hem aan zit. Hij is niet bang om te falen. Hij is bang om gevonden te worden. Niet de ceo staat hier aan het roer. Het jongetje van vijf stuurt.



Wanneer zijn hoofd eindelijk even stilvalt, komt de herinnering omhoog. „De auto van mijn vader”, zegt hij. „Die werd opgehaald.” Hij was vijf. De Belastingdienst kwam het erf op. Voor de ogen van zijn moeder. Voor de ogen van hem. Volwassenen hadden ineens geen macht. Schaamte, zonder woorden.



En dan zijn moeder. Zij raakt in paniek en gaat rennen. Niet figuurlijk. Echt rennen. Met kleine stapeltjes geld. Geld naar de buren, de schuur in. Geld in een bloempot. Geld onder een tafel vastplakken. Geld in de vriezer.



Geen rationeel plan. Pure overleving.



En het jongetje leert in één middag een levensregel: geld dat zichtbaar is, wordt afgepakt. Vijftig jaar later is hij ondernemer. Succesvol en vermogend. Maar zodra er serieus geld in zicht komt, neemt die vijfjarige het over. Verstoppen, verplaatsen, wegmaken, sneller zijn.



België is geen land in dit verhaal. België is een escape. Een poging om uit de greep te blijven van de Belastingdienst.

Lees verder onder de advertentie

De ondernemer die stilvalt

De tweede ondernemer komt binnen met een totaal andere energie. Waar de eerste beweegt, regelt en vlucht, doet de tweede het tegenovergestelde. Zij bevriest.



Ze stuurde een paar dagen te laat een brief aan de fiscus. Daarna kwamen er automatische mails. Herinneringen. Meldingen over loonheffingen. Systeemberichten, meer niet. Voor haar voelde het alsof iemand de zuurstof uit de ruimte trok. Een mes op de keel.



„Alsof ik geen lucht kreeg”, zegt ze. „Alsof ik al wist hoe dit eindigt.”



Haar lijf reageert alsof er al iets is afgepakt. Alsof het oordeel al geveld is. Niet de stress van een taak, maar de angst van verlies. En midden in die paniek hoort ze de stem van haar vader: „De Belastingdienst gaat alles van je afpakken.”



Dat zinnetje is ouder dan haar bedrijf. Ouder dan deze mail. Het klinkt als waarheid omdat het al jaren in haar woont.

Belastingdienst als symbool

Bij de eerste ondernemer is de Belastingdienst een achtervolger. Hij rent. Flight. Bij deze onderneemster is de Belastingdienst een afgrond. Zij valt stil. Freeze. Als je alleen naar hun gedrag kijkt, lijkt het willekeurig. Tot je ziet wat hun zenuwstelsel eigenlijk doet. Niet ondernemen, maar beveiligen en beschermen.



De één beveiligt door te verdwijnen: geld uit zicht, uit het vizier. De ander beveiligt door te bevriezen: als je stil bent, overleef je de klap.



Verschillende reacties. Eén onderliggende overtuiging: geld is niet veilig. De Belastingdienst is dan niet alleen een instantie, maar ook een symbool. Voor afpakken. Voor schaamte. Voor machteloosheid. Voor het moment dat je als kind ergens uit concludeerde: dit kan mij ook gebeuren.



Je kunt succesvol zijn en toch leven alsof je elk moment betrapt wordt. Je kunt winst maken en toch paniek voelen bij een mailtje.



Lees ook: Zo bepaalt de Belastingdienst of tonnen coronaschuld kwijtgescholden worden: ‘Bij twijfel gaan we akkoord’

Je relatie met geld

Je relatie met geld wordt niet alleen gebouwd door je boekhouder of je strategie. Die wordt gebouwd door wat je als kind zag, hoorde en voelde over geld, macht en verlies. Vaak al voor je tweede levensjaar.



Misschien herken je het. Dat je geld niet rustig kunt laten staan. Dat je rare routes gaat bedenken. Dat je een blauwe envelop ziet en je lijf al reageert. Dan is de vraag niet of je administratie op orde is. De vraag is: welk oud script draait er af zodra de Belastingdienst opduikt? En wat is het gevolg als je lijf de Belastingdienst als gevaar registreert?



Als je zenuwstelsel de Belastingdienst koppelt aan dreiging, schakelt je brein naar overleving. Dat is geen onwil en geen gebrek aan discipline. Het is een beschermreactie. Alleen werkt die in ondernemerschap vaak tegen je.



In freeze stel je uit. Brieven blijven dicht, aangiftes schuiven op en je denkt: straks, als ik rust heb. Intussen bouwt spanning zich op, en daarmee ook de drempel om te beginnen. Wat klein start als vermijden, kan uitmonden in gemiste deadlines, boetes en een groeiend gevoel van verlies van controle.



In flight ga je rennen. Je gaat overmatig controleren, creatief boekhouden, of juist inzicht en overzicht vermijden. Ondertussen raakt je brein overprikkeld: het schiet van scenario naar scenario, waardoor je aandacht versplinterd raakt en je focus verdwijnt. Daardoor stuur je minder op strategie, wordt je cashflow kwetsbaarder en lever je groeiruimte in.



Het echte gevaar zit dus niet alleen in de fiscus. Het gevaar is dat jouw stressrespons besluitvorming overneemt. Bewustwording is de sleutel: zodra je ziet dat er een oud script afgaat, kun je terug naar de realiteit van nu. Dit is geen overleving. Dit is fact of business. Dit is niet persoonlijk. Dit is zakelijk.