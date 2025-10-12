Geheimen voorbij de keukentafel: ‘Praat als opvolgers binnen familiebedrijven meer over elkaars vuile was’

„Je bent niet alleen!” Dat is wat opvolgerscoach Esther Reinders soms van de daken wil schreeuwen naar de opvolgers van familiebedrijven. Van kinds af aan leer je in een familiebedrijf vaak dat je zaken die je aan de keukentafel opvangt niet met anderen bespreekt, laat staan problemen. In haar expertblog vertelt Esther waarom opvolgers juist wat meer over elkaars vuile was moeten praten.

Lees verder onder de advertentie

Esther Reinders

Opvolgerscoach voor familiebedrijven Esther Reinders helpt familiebedrijven bij een succesvolle én harmonieuze bedrijfsopvolging. Ze zet als coach de opvolger(s) centraal en ze begeleidt de familie om open met elkaar te communiceren. In deze nieuwsbrief lees je nog veel meer over familiebedrijven. Esther is auteur van het boek Familiezaken zonder ruzie.

De keerzijde van het niet praten met anderen, is het gevoel dat je uniek bent in jouw situatie, je twijfels over de toekomst of je worstelingen. Ik ken de ongeschreven regel van het zwijgen maar al te goed en daarom werd het mijn missie om verhalen verder te brengen dan de keukentafel, zodat familiebedrijven van elkaar kunnen leren.

Hoe is dat voor andere opvolgers?

Ik gaf ruim drie jaar geleden gehoor aan mijn missie door mijn boek Familiezaken zonder ruzie uit te brengen. Als telg uit een ondernemersfamilie die al sinds 1910 onderneemt, weet ik wat zwijgen is. Wat aan de keukentafel of bij opa en oma op zondag werd besproken, moest binnenskamers blijven. Ik had daar nooit moeite mee. Toen ik zelf ooit potentiële opvolger was, vroeg ik me wel af hoe het er bij anderen aan toe zou gaan. Naarstig zocht ik naar informatie van gelijkgestemden, naar situaties die vergelijkbaar zijn en tips over zakendoen met je familie. Het was 2014 en ik kon dat helemaal nergens vinden! Daarom besloot ik na mijn avontuur in het familiebedrijf daar zelf wat aan te doen. Als auteur en als opvolgerscoach.

Lees verder onder de advertentie

Gelijkgestemden begrijpen de unieke uitdagingen waar je als opvolger tegenaan loopt vaak beter dan wie dan ook. Dat bleek wel toen ik – nu ruim vijf jaar geleden - op pad ging om ervaren opvolgers in het familiebedrijf te interviewen over hun overnametraject. Het interview zelf bleek vaak al een feest van herkenning te zijn voor zowel mijzelf als de geïnterviewde. Soms spraken we uren langer dan dat we hadden afgesproken. Vaak bleek dat er nog nooit hardop over gesproken was met iemand buiten de familie.

Jong en oud

In mijn coachpraktijk richt ik mij op opvolgers en dan denk je al snel aan jonge opvolgers. Dat klopt ook, maar ook ervaren opvolgers weten mij te vinden. De oudste was zelf bijna toe aan pensioen, maar hij had nog veel te verwerken van de traumatische overdracht van het bedrijf van zijn vader. Wat een last heeft hij al die jaren met zich meegezeuld. Ik had het hem zo gegund dat hij vele jaren eerder dit leed met iemand had kunnen delen. En zo realiseer ik mij steeds meer dat contact met gelijkgestemden heel helpend kan zijn.

Gelijkgestemden laten je inzien dat je niet de enige bent met het probleem waar jij tegenaan loopt. Dat alleen al is vaak fijn om te ontdekken. Het geeft lucht om herkenning en begrip te ontmoeten. Door ervaringen te delen kunnen familiebedrijven ook heel veel van elkaar leren. Daarom wil ik ondernemers, maar vooral ook opvolgers in het familiebedrijf, adviseren om contact te zoeken met collega-familiebedrijven. Ik ga dat faciliteren met een jaargroep voor opvolgers, maar je kan natuurlijk ook gewoon eens op de koffie bij je ondernemende buurman.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: AI helpt familiebedrijven sneller keuzes maken bij opvolging: ‘Meer ruimte voor écht gesprek’