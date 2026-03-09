Realityserie ‘De Bogaartjes’ is feest van herkenning voor familieondernemers: concurrentiestrijd ‘is goed voor de omzet’

Altijd familie om je heen, altijd gezelligheid en kritische blikken, maar ook hulp als je die nodig hebt. De bereikbaarheid en de verantwoordelijkheid voor de zaak en het personeel zijn er altijd, zelfs tijdens een bevalling. Esther Reinders, opvolgerscoach voor familiebedrijven, keek voor De Ondernemer naar de realityserie ‘De Bogaartjes’ over horecatycoon René Bogaart. „De serie geeft een luchtig en tegelijkertijd fascinerend inkijkje in het reilen en zeilen van het familiebedrijf.”

Lees verder onder de advertentie

‘Met je familie communiceer je veel harder dan met niet-familie’, zei een ondernemer mij ooit. Dat maakt het kijken naar een ondernemende familie misschien zo leuk. Het is puur. Je ziet ze hard werken, maar je ziet ook hoe ze naar elkaar omkijken. Alles loopt door elkaar en het geheel functioneert als een geoliede machine die nooit pauzeert.



Lees ook: René Bogaart heeft 18 horecazaken en 800 man personeel: ‘Kampioen word je alleen met juiste plan en visie’

Zes kinderen is te weinig

René Bogaart is een ondernemer uit Den Haag en eigenaar van 19 horecabedrijven. Samen met zijn vrouw Sandra heeft hij zes kinderen: Don, Bo, Mitch, Joe, Kim en Pam. ,,Hij heeft te weinig kinderen om al zijn zaken over te nemen’’, zegt de voice-over. Schoonzoon Joris, partner van Bo, bleek een geschenk uit de hemel voor René. Hij stak zijn vinger op om ook een zaak te willen runnen.



Dochter Bo geeft aan stress te krijgen van het horecaleven en besloot daarom niet werkzaam te zijn in het bedrijf van haar vader. Ze lijkt nog niet goed te weten wat ze ervan moet vinden dat Joris wel instapt: ,,Ik weet gewoon: je staat altijd aan en je denkt alleen maar aan de zaak.’’ Dat bleek ook toen we als kijker meegingen naar de verloskundige voor een echo van hun eerste ongeboren kind. Joris kon zijn telefoon nauwelijks loslaten tijdens dit belangrijke moment.



Dat herkent ook schoondochter Robin bij haar partner Don. Tijdens de bevalling van hun oudste was hij volgens haar vooral bezig met het paasontbijt. Er ontstaat een kleine discussie over de vraag of hij wel of niet één dag thuis was geweest in de kraamweek. Don zegt niet anders te weten; dit is wat hij van huis uit heeft meegekregen. Zijn ouders waren altijd druk met de horeca.

Sandra als rem

,,Hier heb je voor gekozen’’, zegt moeder Sandra tegen haar schoondochter. Sandra noemt zichzelf de rem op haar man René, die altijd doorgaat en steeds weer nieuwe dingen verzint, niet alleen zakelijk, maar ook privé. Ze leidt een druk leven als spil van de familie en heeft daarnaast op hun grote erf talloze dieren om te verzorgen. René regelt als verrassing nog twee alpaca’s voor haar. Het is inmiddels traditie om nieuwe dieren aan te schaffen zodra er weer een nieuwe zaak wordt geopend.



Daarmee begint de zesdelige serie, bij de opening van de zaak die Joris gaat runnen. Iedereen is betrokken en staat klaar om te helpen. Zoon Kim runt de naastgelegen horecazaak en ziet zijn monopolie die dag verdwijnen. Volgens zijn ouders heeft hij daar wat moeite mee, maar dat weerhoudt moeder Sandra er niet van om ontbrekende onderdelen voor de nieuwe zaak te ‘lenen’ bij Kims bedrijf.

Lees verder onder de advertentie

Uitdagingen van familiebedrijf

Ik vroeg mij al af of deze serie ook de andere kant van het familiebedrijf zou laten zien. Samenwerken met zo veel broers, zussen en schoonfamilie brengt immers ook uitdagingen met zich mee. Dat blijkt inderdaad, al gaat de serie daar nergens echt diep op in. Zoon Kim voelt concurrentie met zwager Joris en vader René maakt daar handig gebruik van door hen een beetje tegen elkaar uit te spelen. ,,Is goed voor de omzet’’, verklaart hij zijn actie. Hij wakkert de bewijsdrang bewust aan. ‘Ai’, denk ik als opvolgerscoach. Ik hoop dat René hier de vinger aan de pols houdt, want dit kan ook verkeerd aflopen.



Moeder Sandra zorgt ondertussen voor de hele familie, en die familie is ook gek op haar. Zo spannen ze allemaal samen om in het geheim een tot in de puntjes verzorgde surpriseparty voor haar verjaardag te organiseren. Niets is te gek. Als Sandra de blinddoek afdoet, ziet ze vrienden en familie. Even later staat ze, in het bosrijke deel van hun grote tuin, oog in oog met levensgrote letters die haar naam vormen. Er is een bar, een dj en natuurlijk luxe hapjes.



Dat de familie hier überhaupt tijd voor heeft, lijkt haast een wonder gezien de drukte in de horecazaken. Voor wie het reilen en zeilen in een familiebedrijf kent, is de serie een feest van herkenning. Hard werken, altijd aanstaan, ook in de weekenden. Elkaar steunen door dik en dun, elkaar opbeuren na tegenslagen en vooral ook de successen samen vieren.

Ondernemen met elkaar

Ik herken een bepaalde drive en het elkaar door en door kennen, door het vuur willen gaan voor elkaar, elkaar steunen én elkaar de waarheid kunnen zeggen. Deze bijzondere kracht en die typische drive, maar ook creativiteit en veerkracht zie je zelden in niet-familiebedrijven. Natuurlijk gaat het om geld verdienen, maar het gaat in dit familiebedrijf zichtbaar om veel meer dan dat.



René droomt van later, dat hij vanuit zijn schommelstoel op de veranda zijn tuin vol kleinkinderen overziet. Hij wil ze allemaal bij elkaar houden. Sandra merkt droog op dat ze hem zo nog niet in de stoel ziet zitten: „Dan mag ik je wel eerst aanrijden.” Ik lach hardop van herkenning, want die rust waar ondernemers naar kunnen verlangen zit hem niet in stilzitten. Die vorm van rust komt er waarschijnlijk nooit. Logisch, want het plezier zit hem in het ondernemen. Met elkaar.



Lees ook: Opvolging De Librije is ‘kwetsbaar en slim’ van ‘perfectionisten’ Jonnie en Thérèse



De afleveringen van De Bogaartjes zijn via deze link terug te kijken.