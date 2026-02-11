Hogshead Imports bouwt aan unieke whisky-experience: ‘Ook voor iedereen die geen whisky drinkt’

Als ondernemer grijp je nieuwe kansen om te groeien. Dat motto werd er bij Toon van Rooij door zijn ondernemende ouders met de paplepel ingegoten. In omzet, in omvang of in kwaliteit: de richting maakt niet uit. Zolang je maar groeit en steeds meer voor elkaar krijgt. „Zonder financiering had ik klanten niet de unieke whisky-experience kunnen bieden waar we nu om bekendstaan”, aldus de jonge importeur.

Zijn bedrijf importeert whisky’s met een verhaal. „Natuurlijk ben ik zelf liefhebber, maar het is mijn missie om ook mensen die het nog niet drinken te laten beleven hoe bijzonder het product is.” Hij legt uit dat het gaat om meer dan de drank alleen: „Whisky is veel meer dan de drank, het is een totale lifestyle en beleving die heel veel mensen leren waarderen zodra ze zich er bij ons in verdiepen.”



Hogshead Imports opereert in een niche, maar werkt dagelijks aan het uitbreiden van de klantenkring. Juist onder niet-drinkers, die Toon graag uitnodigt in zijn whiskywereld. „Dit product brengt zoveel historie, vakmanschap en aandacht voor kwaliteit samen. Dat is geweldig om samen te ontdekken.”

Geen klanten, maar fans

Toon is blij met z’n grote en groeiende klantenkring. „Vanaf het begin proberen we klanten vooral fan te laten worden, zowel van de whisky’s die we importeren als van ons als bedrijf.” Zijn klanten zijn zowel particulieren als slijters en andere zakelijke afnemers. Hij merkt dat die zakelijke klanten soms pas na 14 dagen, na 30 dagen of zelfs nog later betalen. „Dat gaat lang goed, totdat de volumes groter worden en je grotere bedragen moet voorfinancieren.” Hij kreeg bijvoorbeeld de kans om een nieuw merk te importeren, maar de start vroeg om een vooruitbetaling van 50.000 euro.



Al eerder merkte hij dat cashflow een bottleneck was als het ging om groeien. Daarvoor zocht hij een oplossing, in de vorm van een flexibel krediet. „Ik had niet meteen het volledige bedrag nodig, maar wil wel geld kunnen opnemen zodra het nodig is.” Om een inschatting te maken bekeek hij de releaseplanning van de whisky’s die hij importeert en maakte hij een prognose van wat hij verwachtte te verkopen. „Dat gaf een goed beeld van de benodigde financiering, die op basis van de cijfers gelukkig ook haalbaar bleek.”

Toon van Rooij van Hogshead Imports. Foto: As you were

Pre-orders: meer inzicht in de vraag

Inmiddels heeft Toon gemerkt dat financiering uitkomst biedt, maar dat ook de inkomstenkant aandacht verdient. „Inmiddels valt het helemaal op z’n plek dat klanten vooral fan zijn, zowel van ons als importeur als van de whisky’s die we importeren. Zodra er een nieuwe release gepland staat, maken wij alvast een pre-order beschikbaar. Dat doen vervolgens ook de slijterijen die bij ons inkopen bij hun klanten.”



Het zorgt ervoor dat de inkomsten veel sneller binnenkomen, nog voordat de daadwerkelijke release plaatsvindt. „De periode om te overbruggen is daardoor veel korter, waardoor we minder financiering nodig hebben”, legt hij uit. „Een bijkomend voordeel is dat we dankzij de pre-orders snel merken hoeveel vraag er straks zal zijn, waardoor we soms 180 flessen kunnen importeren in plaats van 120. Zonder dat we daar veel extra risico mee lopen.”

Een totale whisky-beleving

Toon heeft met zijn bedrijf nog tal van dromen. Zoals een eigen experience-center voor de whisky’s die hij importeert. „Daar zijn we al best ver mee en daar word ik heel enthousiast van”, zegt hij met een brede glimlach. Het gaat veel verder dan whisky proeven alleen. Het is een plek waar zowel zakelijke klanten als consumenten zich kunnen onderdompelen in de wereld van whisky. Een plek waar we relaties kunnen ontvangen voor eigen bottelingen. „We zijn bijvoorbeeld al regelmatig benaderd door bedrijven die graag hun eigen whisky zouden bottelen, bijvoorbeeld ter ere van hun 50-jarig bestaan of als relatiegeschenk.”



Het wordt daarnaast een plek waar de importeur beleving creëert in de vorm van tastings, blending workshops en evenementen waar whisky, eten en muziek samenkomen. Op die manier wil de jonge ondernemer zoveel mogelijk mensen laten beleven hoe bijzonder deze drank is, net als het hele proces dat erbij komt kijken. „Voor ons gaat het om meer dan de whisky alleen, zoals fans van artiesten ook de LP’s, de petjes, shirts en andere merchandise kopen.”

Liever geen ‘had ik maar’

Toon heeft het ondernemersbloed duidelijk door zijn aderen stromen, maar begrijpt het ook als anderen soms twijfelen. „Als ondernemer probeer ik me steeds zo goed mogelijk af te vragen wat ik graag wil bereiken en wat daarvoor nodig is. Gaat het om geld? Dan is een financiering waarschijnlijk een logische keuze, ondanks dat het natuurlijk ook een risico betekent.”



Hij merkt dat het in de praktijk goed lukt om de maandlasten te dragen. „Uiteindelijk kun je beter spijt hebben van wat je hebt geprobeerd, dan altijd blijven denken ‘had ik maar’”, vult hij aan. Daarom ging hij in gesprek met BridgeFund, toen hij merkte dat er een steeds groter bedrag aan openstaande bedragen op de balans stond. „Ik wilde niet wachten op die betalingen, en ondertussen nieuwe kansen laten lopen omdat ik het geld niet beschikbaar had.” Die mentaliteit en blik vooruit heeft hem gebracht tot het bedrijf waarmee hij prachtige whiskymerken importeert en bouwt aan een uniek experience-center.

