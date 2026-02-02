Voomy bouwt aan Europees platformsucces met stekkerdozen die gezien mogen worden

Lees verder onder de advertentie

Het ondernemersverhaal van Mitchell Drion en Tim Ruigrok leest als een jongensboek: ze leerden elkaar kennen op de Hogeschool Rotterdam, waar ze dezelfde ondernemersopleiding volgden. Ze herkenden elkaars drive en talent en besloten samen zakelijk op te trekken. Eerst een paar uurtjes per week vanuit de schoolbanken, daarna al snel serieuzer. „In 2020 hebben we Voomy opgericht”, vertelt Drion over hun eigen merk. „Dat was eigenlijk ook het kantelpunt, waarop we beiden fulltime gingen werken binnen het bedrijf. We konden er het eerste stukje salaris uit halen.” In 2022 kwam de eerste medewerker.

Sexiness

Voomy ontwikkelt en verkoopt „alledaagse elektronische producten met als doel het leven thuis, op kantoor en op reis gemakkelijker te maken”, zoals het bedrijf het zelf omschrijft. Waaronder stekkerdozen, verdeelstekkers, opladers en power banks. „We hebben gekeken waar kansen lagen, en die lagen in deze wat saaie markt”, verklaart Drion, 27 inmiddels. „We voegen er wat sexiness aan toe. We maken het altijd net anders dan wat mensen gewend zijn. Dus geen saaie stekkerdoos, maar een stukje innovatie, door de inrichting, de kleuren en het esthetische design.”



Voomy bracht een kubusvormige stekkerdoos op de markt. „Je hoeft hem niet meer te verstoppen achter de bank, hij mag er gewoon zijn”, zegt Drion. „We hadden een idee van hoe het er aan de buitenkant uit zou moeten zien en van de specificaties aan de binnenkant.” De producten worden gemaakt in fabrieken in China, waar Voomy een teamlid heeft zitten. Het bedrijf heeft ook zijn eigen product developers. Drion: „Onze best verkopende stekkerdozen en verdeelstekkers zijn door onszelf ontwikkeld. We bouwen nu aan de schaal om steeds meer van onze ideeën snel op de markt te kunnen brengen.”

Mitchell Drion is oprichter van Voomy, een bedrijf in consumenten-electronica. Foto Dingena Mol

Lees verder onder de advertentie

Een A-merk op marketplaces

Koperspubliek bereikt Voomy vooral op marketplaces, waar ongeveer 70 procent van de omzet vandaan komt. Het merk is verkrijgbaar bij bol, Amazon, MediaMarkt en andere platforms in verschillende landen. Dat Voomy het platformspel goed speelt, blijkt uit de Shopping Award voor marketplace sellers die het bedrijf vorig jaar won. De jury prees het ondernemerschap en de datagedreven manier van werken. Drion zweert bij doordachte merkbouw en een vinger aan de pols op externe platforms. „Om controle te houden op marketplaces kijken we heel goed naar data”, zegt hij over het succesrecept. Daarbij spelen AI, automation en content een prominente rol.



Voomy gebruikt alle datasnippers die het krijgt om zijn platformpositie te verbeteren. „Als je groter wordt, krijg je meer datapunten, maar ook toegang tot extra promotiemogelijkheden. Bij een bepaalde schaal kun je meer gaan nadenken over complete campagnes, daar zijn we nu mee bezig.” Volgens de jonge ondernemer is het mogelijk om een A-merk te bouwen op marketplaces, die daarmee veel meer worden dan een omzetkanaal: „Het is een structureel onderdeel van onze merkstrategie.”

Reviews en community

Voomy haalt veel inzichten uit de beoordelingen over zijn producten. „Reviews zijn voor ons heel belangrijk”, zegt Drion. „We ontvangen er ook heel veel. Daar kunnen we data-analyses op loslaten. Wat missen mensen nou bij onze producten en bij die van concurrenten? Die informatie kunnen we goed gebruiken, en dat doen we dan ook.” Dat geldt ook voor de community die het bedrijf actief betrekt bij de productontwikkeling. „’Wat vinden jullie? Welke richting moeten we op?’ vragen we dan bijvoorbeeld.” Voomy vraagt de community ook om ontwerpen te beoordelen, samples te testen en verbeterpunten aan te dragen. „Zo ontwikkelen we continu door.”



Nu medeoprichter Ruigrok een grote reis aan het maken is, staat Drion alleen aan het roer bij Voomy. Aan de andere kant is de laatste jaren ook veel specialisme in huis gehaald: „We hebben er bewust voor gekozen om wat meer ervaring naar het team te brengen en meer externe mentoren te consulteren. We willen voorkomen dat we te hard groeien, we willen sustainable groeien.”

Ontwikkelsnelheid

Waar het naartoe moet is duidelijk voor Drion: „We willen in Europa hét merk worden in onze categorieën. Daar liggen enorme kansen, want al onze concurrenten komen in principe uit China of Amerika. Wij willen dat stukje innovatie hier naartoe halen, onze ontwikkelsnelheid verhogen, sneller tech-updates krijgen en nog meer voorop gaan lopen.”

Lees verder onder de advertentie