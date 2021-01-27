Evenementenbranche heeft hoop gevestigd op 1 juni

Als het aan Ahoy-directeur Jolanda Jansen ligt, kunnen er met ingang van juni weer evenementen worden gehouden. De Ondernemers' Business Development Manager Thijs van der Zande wil er nog geen datum op plakken, maar kijkt wel uit naar kleinschalige evenementen voor de zomer. ,,Ben je te afwachtend, dan is de kans groot dat je te laat bent als het eenmaal zover is.''

,,Het is dan zomer, mooier weer en de viruslading is minder,'' stelde Ahoy-directeur Jansen bij BNR over de richtlijn van 1 juni. ,,Zwakkeren en kwetsbaren zijn dan gevaccineerd waardoor de druk op de zorg minder wordt. Als dat zover is, dan zou je de rest van de risico's kunnen afdekken door betrouwbare sneltesten uit te voeren."

Jansen, tevens woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers, noemde het ‘heel realistisch’ om dit te kunnen doen. Het idee vanuit de overheid is nu nog dat het evenementenseizoen pas op 1 juli kan beginnen, maar een maand eerder is volgens haar dus goed mogelijk.

'Niet verder dan twee maanden vooruitkijken'

,,Wij hopen ook vóór de zomer al wat kleinschalige dingen te kunnen doen met De Ondernemer", reageert Thijs van der Zande op de teksten van Jansen. Hij houdt zich als Business Development Manager bezig met de evenementen van De Ondernemer. ,,Voor augustus en september zijn we zelfs al events aan het voorbereiden. Dan heb ik het over kleine zakelijke diners voor vijfentwintig tot vijftig personen. Daarbij houden we rekening met de anderhalve meter afstand, maar er ligt ook een plan klaar voor een situatie waarin we meer vrijheden hebben. Of 1 juni daadwerkelijk haalbaar is durf ik nog niet te zeggen. We hebben afgelopen jaar gezien dat we niet verder dan twee maanden vooruit kunnen kijken. Neemt niet weg dat we er wel rekening mee houden.”



Flexibele afspraken met leveranciers zijn 'cruciaal'

Het maken van flexibele afspraken met leveranciers is daarbij echter wel cruciaal volgens Van der Zande. ,,Op die manier is het makkelijk om een evenement door te schuiven wanneer de omstandigheden het onverhoopt toch niet toelaten. Belangrijk is in ieder geval dat er vertrouwen is. Ben je te afwachtend, dan is de kans groot dat je te laat bent als het eenmaal zover is. Er zijn veel veilige manieren waarop je iets kunt organiseren. Wees voorbereid op de mogelijke vrijheid.”



Evenement eventueel aanvullen met Zoomers

De doelgroep van De Ondernemer is er in ieder geval helemaal klaar voor. Uit eigen onderzoek is gebleken dat men vooral weer behoefte heeft aan zakelijke evenementen om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten.

Van der Zande: ,,Mensen willen de deur uit om zich live te kunnen laten inspireren door anderen. We gaan er daarom vanuit dat dit aan het eind van het jaar moet kunnen op een evenement voor meer dan honderd mensen. Dat kunnen we eventueel uitbreiden door een ander deel van de doelgroep alsnog te laten Zoomen. Ik denk dat deze combinatie in het tweede halfjaar van 2021 een vlucht gaat nemen.”

