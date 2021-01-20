Personeelskleding van onder meer Thuisbezorgd en PostNL wordt vanwege de mogelijke komst van een avondklok aangeboden op Marktplaats. Bij de advertenties staan bijschriften als 'ideaal voor de avondklok' en 'zonder problemen over straat'. Inmiddels heeft het online-verkoopplatform ingegrepen.

Op Marktplaats staan tientallen advertenties waar flink op geboden wordt op jassen van Thuisbezorgd. Moederbedrijf Just Eat Takeaway is daar niet blij mee. ,,We zijn al bezig om samen met Marktplaats alle advertenties te verwijderen", zegt directeur Jitse Groen tegen de NOS.

Naast jassen van de bezorgdienst worden ook PostNL-jassen aangeboden op Marktplaats en sociale media. ,,Als jij geen PostNL-medewerker bent, moet je die jas niet misbruiken. Wij willen niet dat er misbruik van onze middelen wordt gemaakt", zegt een woordvoerder tegen de omroep.

Marktplaats grijpt in en verwijdert advertenties

Het online-verkoopplatform is inmiddels druk bezig om de tientallen advertenties te verwijderen, waarin ‘avondklok proof’ kleding en materiaal van bezorgdiensten worden aangeboden, zegt een woordvoerder tegen het AD. ,,Wij laten in het kader van de bestrijding van de coronapandemie geen producten toe, waarmee maatregelen omzeild zouden kunnen worden.’’

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, laat weten dat het ‘natuurlijk niet de bedoeling is’ dat oranje Thuisbezorgd.nl-jassen worden gebruikt voor iets anders dan het bezorgen van maaltijden. ,,Wij hebben inmiddels contact gehad met Marktplaats om deze advertenties te verwijderen’’, reageert woordvoerder Joris Wilton.

