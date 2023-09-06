Waarom dit - echt - de beste vrijmibo voor marketeers wordt

Vrijdag 29 september organiseert Sprints & Sneakers, déB-corp Growth Hacking Agency van Europa, het festival voor marketeers bijThuishaven in Amsterdam. Met onder andere Hans Kazan als dagvoorzitter, De Jeugd Van Tegenwoordig en Sprints & Sneakers Sound System in de line-up.

Congressen zijn vaak saai en de meeste festivals zijn niet leerzaam. Dus waaromniet het beste van die twee werelden combineren? Het Sprints & Sneakers Festivalwerd met dat hersenspinsel geboren en verkocht bij de eerste editie afgelopenjaar direct uit. De growth hacking agency zou zichzelf niet zijn als het ook opgebied van eventmanagement niet zou experimenteren en streven naar groei.Alles wordt groter, impactvoller en - naar eigen zeggen - vetter.

Talks, workshops... en feest

En dus bezorgt het evenement dit jaar onder leiding van de bevlogen illusionist,Hans Kazan, een inhoudelijk programma met de sfeer van een festival. Overdagpresenteren diverse sprekers waardevolle talks en interactieve workshops waarinthema’s als groei en impact maken centraal staan. Er is ruimte voor de ruim 2500marketeers en ondernemers om te netwerken onder het genot van een hapje eneen drankje. Richting de avond transformeert het leerzame programma in eengroot feest met muzikale acts.



Learn by day

Een opvallende spreker is Dominique Schreinemachers, één van de weinige vrouwelijke militaire vliegers van de Luchtmacht, die bekendheid kreeg door haar deelname aan het TV-programma "Het Mooiste Meisje van de Klas". Als oprichter van The Boost Company zal Dominique haar inzichten delen op het gebied van versterken van leiderschap en teamwork, persoonlijke groei en levensvaardigheden.

Daarnaast zal Philip Prestele-Schneider, Start-up Growth Expert van de Technische Universiteit München, zijn expertise delen in een dynamische sessie en marketing professionals voorzien van waardevolle inzichten in het stimuleren van groei en succes voor startups.

Als keynote spreker betreedt Merijn Everaarts (Dopper) het podium. Iedere dag werkt hij met zijn team aan de missie om plastic vervuiling tegen door middel van de beroemde Dopper drinkfles. Op 29 september vertelt Merijn alles over de groei van het merk en de bijbehorende duurzame boodschap die daarbij komt kijken.



Party by night

Zodra de zon ondergaat, verandert het festivalterrein in een feest met diverse muzikale acts die de avond tot leven brengen. Met als hoogtepunt de Nederlandse hiphop sensatie, De Jeugd van Tegenwoordig. Hun aanstekelijke energie en ongeëvenaarde live-optredens beloven de marketeers aan het dansen te krijgen. Met optredens van Giso en Wim, Jasper Fioole en Sprints & Sneakers Sound System zal het feest daarna tot in de late uurtjes doorgaan.

Tickets

Het Sprints & Sneakers Festival is de ultieme gelegenheid voor marketing professionals om zich te laten inspireren, kennis te delen en te feesten, allemaal op één sensationele locatie. Het festival vindt plaats op vrijdag 29 september bij Festivalterrein Thuishaven in Amsterdam. Tickets zijn verkrijgbaar via www.sprintsandsneakers.com/festival. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.