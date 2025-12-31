Failliete deelscooterbedrijf Go Sharing zadelt gemeente met tonnen aan kosten op: ‘Vooruitzichten niet rooskleurig’

De ondergang van deelscooterbedrijf Go Sharing dreigt de gemeente Hollands Kroon honderden duizenden euro’s te kosten. Uit het eerste faillissementsverslag blijkt dat de doorstart is mislukt, de scooters brandgevaarlijk werden opgeslagen en de schulden hoog oplopen. De curator spreekt van sombere vooruitzichten.

De financiële nasleep van het faillissement van deelscooterbedrijf Go Sharing dreigt voor de gemeente Hollands Kroon een dure zaak te worden. Uit het eerste faillissementsverslag van curator Marc Udink blijkt dat de kosten inmiddels ver boven eerdere schattingen uitstijgen, schrijft RTL Nieuws.

De gemeente moest ingrijpen nadat duizenden scooters, e‑bikes en accu’s van het bedrijf in een loods in Noord-Holland waren opgeslagen onder omstandigheden die volgens de gemeente onveilig en milieuschadelijk waren. De verplaatsing werd eerder op zo’n vier ton begroot, maar de rekening loopt volgens de gemeente nog elke maand verder op door opslag en terreinhuur.



Tweede faillissement Go Sharing

Het faillissement van Go Sharing is het tweede binnen korte tijd. Na de val van moederbedrijf Green Mo in 2023 werd de deelscootertak nog overgenomen door het Turkse BinBin, dat een doorstart mogelijk maakte. Die bleek echter niet levensvatbaar. BinBin trok zich in 2024 stap voor stap terug uit Nederlandse steden en beëindigde begin dit jaar definitief alle activiteiten. Kort daarop volgde opnieuw een faillissement.

De gemeente Hollands Kroon probeert de gemaakte kosten te verhalen

De gemeente Hollands Kroon probeert de gemaakte kosten te verhalen, maar de curator waarschuwt dat de kansen beperkt zijn. „De vooruitzichten voor de gemeente zijn helemaal niet rooskleurig”, zegt hij tegen RTL Nieuws. Hij verwijt zowel BinBin als de financiers dat zij zich hebben teruggetrokken en de lasten hebben doorgeschoven naar publieke partijen en andere schuldeisers.

Toch ziet Udink nog mogelijkheden binnen het faillissementsrecht, zoals mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid. Of dat de gemeente uiteindelijk helpt, blijft voorlopig onzeker.