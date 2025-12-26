Een flinke investering en een jubileum. Dat was in een notendop 2025 voor Food for Skin. Ook waren er wat hobbels op de weg, maar gelukkig zijn Angela Ursem en Manon Fennis echte fixers die in oplossingen denken, zo blijkt uit dit eindejaarsverhaal. „Op de korte termijn is het geen doel om winst te maken, we willen groeien.”

Food for Skin op weg van startup naar scale-up: ‘Elk dubbeltje dat we overhouden steken we in ons bedrijf’

Het was een mooi jaar voor Food for Skin. In september kreeg het huidverzorgingsmerk, dat skincare uit geüpcyclede ingrediënten maakt, 810 duizend euro van 3 impactinvesteerders: DOEN Participaties, Rabo Foundation en Henk Jan Beltman.

,,Het heeft voor veel zichtbaarheid gezorgd”, vertelt co-founder en captain Angela Ursem. ,,We gaan nu van startup naar scale-up. We willen de koploper worden in Europa op het gebied van kwalitatieve huidverzorging. We gaan eerst onze positie in ons eigen land verstevigen op het gebied van marketing, producten en impact voordat we een stap naar het buitenland maken.” Daarover later meer.

6,66 euro op de bankrekening

De investering kwam op een goed moment. „Vijf jaar lang hebben we volledig bootstrapped gedraaid. Dat ging goed, maar naarmate we gingen groeien werd het cashflow technisch heel uitdagend. Dat zullen andere ondernemers in deze fase ook merken. Natuurlijk dachten we weleens: gaan we het redden?’’

We zijn echte fixers, we schakelen meteen: hoe gaan we dit oplossen? Angela Ursem Food for Skin

Angela: „We zijn echte fixers, we schakelen meteen: hoe gaan we dit oplossen? We hebben eerlijk gedeeld in een video dat er nog precies 6,66 euro op onze rekening stond. De voorraden moeten steeds groter worden, de cashflow wordt belangrijk. Dat is geen kwestie van een slecht beleid, dat hoort bij groeien. Soms moesten we onszelf iets later uitbetalen en anders waren er altijd nog wel opties bij de bank.’’

Met de hakken over de sloot winstgevend

Food for Skin draait break even, dit jaar sluit het merk ‘met de hakken over de sloot’ winstgevend af. Maar dat vinden ze niet erg. „We willen niet per se winstgevend zijn. Elk dubbeltje dat we overhouden steken we in ons bedrijf. Op de korte termijn is het geen doel om winst te maken, we willen groeien. Alleen dan kunnen we impact maken”, legt Angela uit. Over de omzet maakt ze niets bekend. „Het gaat ons om tevreden klanten, dat zijn er 15.000 die dag in dag uit een product gebruiken dat de natuur zo min mogelijk belast. Daar worden we heel blij van.”

2025 was ook het jaar van het vijfjarig bestaan. Chief Groei Manon Fennis vertelt trots: „Het is knap dat je zo’n mijlpaal haalt. Niet elk duurzaam skincaremerk lukt dat. We vierden het met een verjaardagsweek met korting, dat zorgde voor heel veel traffic op de site. Het allerleukste vind ik dat we verjaardagskaarten kregen van klanten. Dan zie je dat we echt een persoonlijk merk zijn. Zo mooi dat mensen de moeite nemen om een handgeschreven kaart te sturen naar een merk.”

Food for Skin: groente voor je huid

Vijf jaar geleden werd Food for Skin opgericht door zussen Angela en Cathy. Angela miste een duurzaam merk met vegan, biologische en eerlijke producten. Zus Cathy had een eigen schoonheidssalon en had mensen als klant met onverklaarbare huidklachten. Samen gingen ze aan de slag met een cosmetic scientist om natuurlijke producten op de markt te brengen.

„Je weet dat groenten goed zijn voor je lijf, dus ook voor je grootste orgaan: je huid! Er zit veel kracht in. Daarnaast gebruiken we geen microplastics. Dat is zo schadelijk voor de wereld. Het doet bovendien niets voor de huid. We vinden dat bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten pakken en stoppen met microplastics.”

Je kunt je huid ondersteunen met een goede routine. Maar rimpels gaan er niet mee weg Manon Fennis Food for Skin

Manon, die twee jaar na de oprichting van het merk aansloot, vult aan: „We willen onze klanten van een 12 stappenroutine met synthetische ingrediënten naar 3 stappen met ingrediënten die goed zijn voor de aarde. Skincare is geen magie. Je kunt je huid ondersteunen met een goede routine. Maar rimpels gaan er niet mee weg. De kwaliteit van onze producten is heel hoog. Dat blijkt ook uit onze cijfers: veertig procent gaat over tot een tweede aankoop. Benchmark in de industrieis twintig procent.”

Angela Ursem (links) en Manon Fennis van Food for Skin. Foto: Inge Dingena-Mol

Door corona distributieplan omgooien

Midden in de lockdown van de pandemie werden de eerste producten gelanceerd: een cleanser, een serum en een cream. Het dwong de zussen hun plan om te gooien. Angela: „We waren van plan om via het traditionele distributiesysteem de markt te veroveren. Door corona kon dat niet. Toen gingen we voor e-commerce. We zagen toen ook meteen de voordelen van online: het rechtstreekse klantencontact. Veel van onze klanten kennen we bij naam.”

Natuurlijk gaat er ook weleens iets mis ,,We hadden onze verpakkingen laten bedrukken, maar in aanraking met de inhoud gleden de letters ervan af. Dat communiceren we netjes. Het product is goed, maar het ziet er minder mooi uit. Klanten mochten het terugsturen of kregen korting. Het verbaasde ons: slechts twee mensen stuurden het terug, de rest niet. Open communiceren helpt enorm”, vertelt Manon.

Angela: „Begin van het jaar was moeilijk voor ons. De komst van de investeerders gaf weer ruimte en mogelijkheden. Het is wel enorm time consuming geweest. Daardoor zijn er wat nieuwe introducties blijven liggen. We hebben dit jaar slechts één nieuw item gelanceerd. Ook kunnen we niet voor 100 procent inspringen op het gifting season, wat nu in volle gang is. In februari informeren distributeurs al voor de kerstdagen, maar toen waren we er niet klaar voor. In 2026 gaan we er helemaal voor.”

Eind 2026 maken we een plan om op andere landen te gaan focussen. We beginnen met onze oosterburen Angela Ursem Food for Skin

Focus op Nederland, dan naar buitenland

Een mooie brug naar het nieuwe jaar. 2026 wordt het jaar dat Food for Skin een scale-up wordt. Manon: „De eerste maanden lanceren we meer producten: een doucheolie, handzeep en -crème. We gaan meer over naar lichaamsproducten.”

Willen de vrouwen ook de stap zetten naar fysieke winkels? „Onze focus ligt nu op online, daar zijn de processen op ingericht en biedt ons voordelen. Maar mocht een mooie partner zich aandienen, dan staat de deur open. Het is niet dat we proactief op zoek zijn.”

En de stap naar het buitenland?

Angela: ,,Met de investering willen we ook de stap naar het buitenland gaan zetten. We verzenden al naar Europa en krijgen al enkele bestellingen uit verschillende Europese landen. Eind 2026 maken we een plan om op andere landen te gaan focussen. We beginnen met onze oosterburen. Duitsland is al heel groot in natuurproducten.”

