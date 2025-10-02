Na iedere scheerbeurt had Dustin Gibson (26) last van wondjes en een rode huid door apparaten van bekende merken. „Kan dat niet anders?”, vroeg hij zich af. De Helmonder waagde de gok en investeerde in zijn eigen bedrijf. Wellshave draait nu al jaaromzetten van meer dan 1,6 miljoen euro.

Het is nauwelijks te vinden op het terrein aan de Mierloseweg in Helmond. Verscholen tussen enkele andere, kleinere bedrijven bevindt zich het kantoor van Wellshave. Dat is een onderneming die vier jaar actief is en nog niet zo bekend is bij het grote publiek, meldt het Eindhovens Dagblad.

De bedenker van een eigen lijn scheerapparaten, bodygroomers en neustrimmers is Dustin Gibson. In zijn jeugd leek het er niet op dat hij ooit een bedrijf zou leiden met zulke flinke omzetten.

Drie keer geschorst van opleiding vmbo-t

Hij doet zes jaar over zijn opleiding vmbo-t en wordt zelfs drie keer geschorst, omdat hij opstandig is. Hij heeft moeite met autoriteiten die iets van hem verlangen.

Dustin volgt uiteindelijk de opleiding installatietechniek, omdat hij niet goed weet wat hij precies wil doen. Enkele jaren werkt hij voor een baas in de bouwwereld, maar hij wordt daar niet echt gelukkig van.

Rijker door online ondernemerschap

Hij ziet in die jaren vrienden om zich heen steeds rijker worden door online spullen te verkopen via Bol.com. Dustin wil ook die wereld in. Dus verkoopt hij in de vroege ochtend en na een dag op de bouw samen met een vriend onder meer laptopkoelers, tandsteenverwijderaars, massagematten en pluizenverwijderaars.

Ik wilde graag veel investeren en was zelfs bereid om mijn eigen PlayStation en auto te verkopen voor ons bedrijf Dustin Gibson

De helft van de massagematten wordt geretourneerd omdat klanten ontevreden zijn. Ze zoeken ontspanning, geen stroomschokken op je spieren. Ook met zijn toenmalig compagnon verloopt het allesbehalve soepel.

„We kregen steeds meer frictie. Ik wilde graag veel investeren en was zelfs bereid om mijn eigen PlayStation en auto te verkopen voor ons bedrijf. Hij wilde dat niet, dan kun je beter uit elkaar gaan.”

Vervolgens ontdekt de Brabander de wereld van de ‘lichaamgroomers’. Zijn omgeving verklaart hem voor gek, omdat hij zich wil vestigen in een markt die gedomineerd wordt door merken als Philips en Braun. Dustin zet echter door, zelfs al moet hij in het begin leven van een maandsalaris van amper 500 euro.

Scheerapparaten van ‘buiten Europa’

„Mezelf verzorgen is een passie van me”, zegt hij terwijl hij even aan zijn sikje friemelt. „Ik was vroeger heel onzeker over mijn uiterlijk. Wat je eraan kunt doen, is het verzorgen van je haar en je baard. Dus ik test ook al onze spullen zelf.”

Na drie maanden blijkt al dat de inkomsten voldoende zijn en hij zegt zijn baan als loodgieter op. De jonge ondernemer koopt tegenwoordig veel apparatuur ‘buiten Europa’ in en geeft er vanuit zijn kantoor aan de Mierloseweg zijn eigen draai aan, met veel goud, zilveren details en zwart rubber als afwerking.

Ik verdien nu wel een paar keer meer dan mijn eerste salaris Dustin Gibson

250 Wellshave-neustrimmers verkocht

„Sinds we een neustrimmer hebben, gaat het echt hard. Op onze topdag heb ik er daar ruim 250 van verkocht”, vertelt hij. „En we hebben onze producten kleiner gemaakt, waardoor ze in een brievenbuspakket passen. Dat scheelt ruim 2 euro per verzending. Sindsdien stijgt de omzet steeds verder.”

Wellshave had vorig jaar 63.000 orders, goed voor een omzet van 1,6 miljoen euro. Dit jaar staat de teller op 51.000 bestellingen en een omzet van 1,5 miljoen, met de feestmaand nog in aantocht. In totaal verkocht het bedrijf de afgelopen vier jaar zo’n 145.000 scheerproducten. De meeste klanten, met name uit Nederland en België, trekt Dustin binnen via Facebookadvertenties.

Tegenwoordig heeft hij zeven medewerkers in dienst en hoeft hij niet meer van 500 euro rond te komen. Sterker nog: „Ik heb recent een huis gekocht met mijn vriendin en ik heb mijn droomauto aangeschaft, een Mercedes CLA. Ik verdien nu wel een paar keer meer dan mijn eerste salaris.”

Dustin Gibson van Wellshave. Foto: René Manders/DCI Media