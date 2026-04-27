Wat eerst een maand duurde, kost nu één dag: AI-lessen uit House of Founders van Ron Simpson en Joep Verbunt

House of Founders In Zuid-Afrika kwamen founders, builders en designers een week lang samen om te experimenteren met een nieuwe manier van bedrijven bouwen. Ze deden dat zonder strak plan, maar met veel ideeën, AI-tools en ondernemerschap. In aanloop naar de lancering van House of Founders spreken we telkens twee topondernemers voor een speciale De Ondernemer-podcastserie. In deze aflevering zijn dat Ron Simpson en Joep Verbunt. Gespreksleider: Thomas Hendriks.

Joep Verbunt, oprichter van matrassenmerk Matt Sleeps, stapte zonder voorbereide plannen in het experiment. „Ik ben er helemaal blanco ingegaan. De afgelopen tien jaar heb ik juist geprobeerd mijn focus op mijn bedrijf te houden en niet steeds nieuwe ideeën te bedenken. Maar deze week gaf ruimte om dat weer te doen.”

Eigen praktijk

Hoewel veel deelnemers uit de SaaS‑wereld kwamen, bleek de creatieve en merkgerichte blik van Verbunt juist waardevol. Hij keek vooral naar problemen uit zijn eigen praktijk. Eén van de ideeën die hij pitchte was het automatiseren van klachtenafhandeling in webshops, bijvoorbeeld wanneer een product beschadigd aankomt. ,,Retouren heb ik al grotendeels geautomatiseerd. Toen dacht ik: waarom niet hetzelfde doen met klachten?”

Simpson, bekend van onder meer The Avocado Show, vervulde tijdens het experiment de rol van conceptbewaker. Hij hielp ideeën aanscherpen en zorgde ervoor dat concepten ook als schaalbare bedrijven konden worden bekeken. ,,Op een gegeven moment staat het idee er. Dan komt de vraag: wat moet er gebeuren om hier echt een bedrijf van te maken dat kan groeien?”

De ideeën ontstonden in een vrije en chaotische brainstormomgeving. Er waren nauwelijks regels: deelnemers wisselden voortdurend van groep, ideeën werden gecombineerd en teams werden steeds opnieuw samengesteld. Volgens Simpson werkte dat juist goed. ,,Je gooit een idee op tafel en daar gaan meteen zestien experts overheen. Als het niet sterk genoeg is, valt het direct af.”

Een belangrijk inzicht uit de week was hoe snel nieuwe technologiebedrijven kunnen versnellen. Volgens Verbunt ging de ontwikkeling van sommige prototypes vele malen sneller dan hij gewend was. ,,Waar we eerst een maand over deden, kon met een nieuwe AI‑tool in één dag.”

Toch betekent een goed idee niet automatisch een succesvol bedrijf. Na terugkomst bleek dat iedereen ook weer zijn eigen onderneming had om te runnen. Daarom is volgens Verbunt één ding cruciaal: de juiste persoon op het idee zetten. ,,Je kunt nog zo’n goed concept hebben, maar uiteindelijk heb je een operator nodig die er fulltime voor gaat.”

Beide ondernemers zien AI inmiddels als een enorme versneller voor ondernemerschap. Voor bedrijven die nog weinig met AI doen, adviseert Verbunt te beginnen met het automatiseren van terugkerende taken. Simpson ziet daarnaast waarde in intensieve experimenten. ,,Pak een developer, neem 48 uur en kijk wat je samen kunt bouwen. Dan zie je pas echt wat er mogelijk is.”

De week in Zuid-Afrika zorgde volgens hen voor een reset in hoe ze naar technologie en ondernemen kijken. Verbunt: ,,Je ziet ineens hoeveel drempels er eigenlijk verdwenen zijn.”

