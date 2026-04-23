De tijd van AI als handige gadget is voorbij. Hans Scheffer (HelloPrint) en Lars Freriks (Trustoo) vertellen waarom AI-first ondernemen de enige weg vooruit is, hoe zij hun organisaties transformeren en waarom je als ondernemer deze revolutie absoluut niet kunt delegeren. 'Het voelt als een extra gaspedaal'.

House of Founders In Zuid-Afrika kwamen founders, builders en designers een week lang samen om te experimenteren met een nieuwe manier van bedrijven bouwen. Zonder strak plan, maar met veel ideeën, AI‑tools en ondernemerschap. In aanloop naar de lancering van House of Founders spreken we twee van de deelnemers: Hans Scheffer en Lars Freriks. Wat gebeurt er als ondernemers zonder duidelijke structuur samen een week lang bouwen aan nieuwe ideeën? Beluister hieronder de podcast.

Het moment dat Hans Scheffer het meest zal bijblijven, kwam al helemaal aan het begin van de week. ,,Het moment waarop er nog totaal geen structuur was’’, zegt hij. ,,Iedereen moest zijn ideeën droppen en wij moesten daar als een soort wilde dieren buiten de kooi keuzes uit maken. Toen dacht ik wel even: dit kan best lang duren en misschien helemaal niks opleveren.’’

„Je zet een groep founders bij elkaar en iedereen heeft een sterke mening. We zijn niet per se gewend om democratisch beslissingen te nemen. Juist daarom was dat begin zo interessant.”

‘Soms is het juist leuk om zonder kaders ergens in te stappen’

Voor Lars Freriks begon het avontuur nog eerder. Hij werd gevraagd om mee te doen nadat hij net in Zuid-Afrika was geweest. „Eigenlijk een grappig verhaal. Ik was daar in november en had toen besloten: ik ga hier nooit meer heen. Ik was ziek geweest en het was geen toptrip. En toen appte Marleen mij of ik mee wilde doen. Ik heb eigenlijk meteen ja gezegd.” Waarom? „Vooral vertrouwen. Ik wist eigenlijk nog helemaal niet wat het precies was. Maar soms is het juist leuk om zonder kaders ergens in te stappen en te denken: we gaan het gewoon doen.”

Hans Scheffer is ondernemer en oprichter van HelloPrint, een internationaal platform voor gepersonaliseerde printproducten. Lars Freriks is medeoprichter van Trustoo, een platform dat consumenten koppelt aan lokale dienstverleners in verschillende Europese landen. Beiden zijn gewend om technologie centraal te zetten in hun bedrijf en dat speelde ook tijdens House of Founders een belangrijke rol. Toon meer

Waar AI voor gaat zorgen

Voor Lars Freriks draait AI vooral om efficiëntie. „Als ondernemer probeer ik eigenlijk alles wat je twee keer aanraakt te automatiseren’’, zegt hij. „Denk aan simpele dingen: e-mails wegwerken, meetings laten meeluisteren of rapportages genereren. Als ik met één prompt een rapport kan krijgen in plaats van zelf dashboards bouwen, dan scheelt dat enorm veel tijd.”

Scheffer kijkt nog fundamenteler naar technologie. Bij HelloPrint wordt al jaren met machine learning gewerkt, maar de opkomst van generatieve AI heeft volgens hem alles versneld. „We zijn ons bedrijf echt opnieuw aan het bekijken. Niet alleen AI als hulpmiddel, maar onze processen volledig AI‑first maken.”

De snelheid van de ontwikkeling verrast hem nog steeds. „Wat er de afgelopen weken in technologieland gebeurt, is echt mindblowing. Systemen werken steeds beter samen, modellen zijn krachtiger en je kunt met één prompt iets bouwen dat eerder dagen kostte. Het verandert fundamenteel hoe bedrijven worden gebouwd.”

‘Voor ondernemers voelt het een beetje als Sjakie in de Chocoladefabriek’

Toch zien beide ondernemers dat de adoptie binnen organisaties niet altijd even snel gaat. „Voor ondernemers voelt het een beetje als Sjakie in de chocoladefabriek’’, zegt Scheffer. „Maar niet iedereen staat al in die fabriek.” Daar ligt volgens hen een belangrijke rol voor ondernemers zelf. „Je kunt dit niet delegeren,” zegt Freriks. „Als ondernemer moet je hier zelf bovenop zitten.” Scheffer ziet dat net zo. „Je hoeft niet overal de beste in te zijn. Maar je moet conceptueel begrijpen wat er gebeurt. Anders kun je je organisatie niet meenemen in de verandering.”

Die verandering kan groot zijn. Scheffer is daar heel eerlijk over. „We hadden ooit honderd mensen op klantenservice, nu zijn dat er nog achttien. Dat is deels omdat mensen efficiënter werken met AI, maar ook gewoon omdat AI het werk overneemt.”

Freriks nuanceert dat beeld enigszins. Bij Trustoo speelt menselijk contact met klanten nog een belangrijke rol. ,,Ik denk dat technologie vooral repetitief werk wegneemt. Dan kunnen mensen meer tijd besteden aan klantrelaties. En die worden juist belangrijker.”

Mens en technologie

Tijdens de week van de founders in Zuid-Afrika werd die spanning tussen technologie en menselijkheid regelmatig besproken. Volgens Scheffer ligt de kern ergens in het midden. „De energie om van niets iets te maken, dat blijft menselijk. Maar het bouwen zelf wordt steeds meer een technologieproces.”

De week zelf kende ook momenten van twijfel. Vooral in de eerste dagen. Freriks: „Dag één en dag twee waren vooral discussies. Er kwam nog niet zoveel uit. Pas later kwam er een kantelpunt. Op een gegeven moment realiseerden mensen zich: onze naam hangt hier straks aan. Toen ging het ineens hard op de inhoud.” Scheffer herkent dat moment. „Dan komt de founder in iedereen naar boven,” zegt hij lachend. „Een beetje Bokito op de rots.”

Wat begon als een experiment zonder duidelijke uitkomst, groeide uit tot een intensieve week waarin ideeën werden getest, gebouwd en bediscussieerd. Maar volgens beide ondernemers zat de grootste waarde niet per se in de bedrijven die ontstonden. „Het proces is belangrijker dan de uitkomst,” zegt Scheffer. Freriks gaat nog een stap verder. „Voor mij is het echt life changing. Je leert in een paar dagen ongelooflijk veel van elkaar.”

Die energie namen ze allebei mee terug naar hun eigen bedrijf. „Iedereen op kantoor wordt nu een beetje gek van me,” zegt Freriks lachend. „Ik wil dat alles nog honderd keer sneller kan.” Scheffer herkent dat. „Het voelt als een extra gaspedaal. We zaten al midden in een transitie naar een AI‑first bedrijf en dit heeft dat alleen maar versneld.”

‘Ondernemen kan best eenzaam zijn’

Of er een volgende editie komt van House of Founders? Volgens beiden zou dat goed kunnen. „Ik heb al zoveel mensen horen zeggen dat ze er de volgende keer bij willen zijn,” zegt Freriks. Scheffer ziet vooral de kracht van het netwerk dat is ontstaan. „Ondernemen kan best eenzaam zijn. Met andere founders praten die precies dezelfde uitdagingen hebben, dat is ongelooflijk waardevol.”