Hoe Crisp eindelijk zwarte cijfers nadert terwijl boze aandeelhouders naar de rechter stappen

Het pad naar echte winstgevendheid is voor Crisp weerbarstig. De online supermarkt schrijft sinds 2018 nog geen zwarte cijfers, maar laat deze maand voor het eerst een positieve operationele winstgevendheid zien. De oprichters zeggen op koers te liggen, maar moeten onderwijl boze aandeelhouders van zich afhouden.

Crisp slingerde dinsdag een positief persbericht de wereld in. Over de maand december van dit jaar ‘draait de volledige groep voor het eerst EBITDA-positief’. Over de hoogte van operationele winstgevendheid – EBITDA: winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie - doet de onderneming geen uitspraak. De cijfers over 2025 komen pas volgend jaar naar buiten, maar nu al is duidelijk dat er geen winst wordt gemaakt.

Het is duidelijk dat de startupfase voorbij is, dat blijkt ook uit de resultaten die we laten zien Tom Peeters is medeoprichter van Crisp

In 2024 bedroeg het operationele verlies bij een omzet van 82,9 miljoen euro (+ 12 procent) 23 miljoen euro. Het verlies was het jaar daarvoor nog 46 miljoen euro. Die halvering is toe te schrijven aan structurele kostenreductie, margeverbeteringen via operationele optimalisatie en meer klanten die meer kochten. Zo werd personeel op het hoofdkantoor ontslagen en sloot het magazijn in België.

Medeoprichter Tom Peeters zegt voor volgend jaar te mikken op een structureel positief EBITDA-resultaat. ,,We gaan door op dezelfde koers. Vanaf de zomer gaan we nog beter gebruik maken van ons nieuwe distributiecentrum in Amsterdam, de omzet zal toenemen en we investeren in product- en klantervaring. Of we voldoende in kas hebben om dit te realiseren? Wij hebben nooit uitspraken gedaan over toekomstige kapitaalbehoefte en doen dat nu ook niet. Wel is duidelijk dat de startupfase voorbij is, dat blijkt ook uit de resultaten die we laten zien.”

Jullie begonnen op 13 november 2018. Hoe blijf je al die 7 jaar geloven in je missie?

„Crisp ligt netjes op koers. Wij zijn het bedrijf niet begonnen vanuit korte termijn winstbejag. We zijn Crisp gestart om bij te dragen aan een beter voedselsysteem met een lange termijn, gezond model en product. We zijn nu zeven jaar bezig, voor een (online) supermarkt is dat niet lang. En we zijn ook nog lang niet klaar. We werken vandaag de dag met dezelfde inzet en enthousiasme aan ons bedrijf als de dag dat we het begonnen zijn. Met een missie die nog steeds even relevant is als zeven jaar geleden.”

Crisp gaat met vertrouwen rechtszaak aan

Toch is onder aandeelhouders daar verschil van inzicht over. Vier financiers hebben een rechtszaak aangespannen tegen Crisp omdat zij belangrijke bedrijfsinformatie niet gekregen zouden hebben. Ze eisen minimaal vijf miljoen euro terug. Het FD meldt dat de getuigenverhoren achter gesloten deuren plaatsvinden. De Amsterdamse rechtbank start juni volgend jaar met de mondelinge behandeling. Peeters: „Over deze zaak doen wij inhoudelijk geen uitspraak. We zien de uitkomst met zeer veel vertrouwen tegemoet. Het vormt ook geen financieel risico voor de onderneming.”