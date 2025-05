Van 80 naar 1.500 locaties: Crisp-oprichter wil Nederland veroveren met gezonde koelkast

Lees verder onder de advertentie

„In China en Singapore zag ik deze technologie al op grote schaal”, vertelt René Bink in De Ondernemer Live. „Het is zo’n efficiënt model: op een eenvoudige manier maak je gezonde, verse producten toegankelijk. Maar in Europa staat dit concept nog in de kinderschoenen.” René, die eerder succesvolle voedingsinitiatieven als Crisp en StreekSelecties oprichtte, besloot de technologie naar Nederland te brengen. „Als ondernemer krijg je steeds meer ervaring. Ik vind het ontzettend gaaf om een idee van nul naar honderd te brengen en food is en blijft een enorme passie.”

Bedrijven willen steeds vaker een gezonde werkomgeving creëren voor hun medewerkers René Bink

Met grote ambitie begon hij aan het avontuur. Healthy Fridge richt zich als alternatief van de snoepautomaat primair op drukke locaties zoals kantoren, ziekenhuizen en scholen, waarbij bedrijven een belangrijke doelgroep zijn. „Bedrijven willen steeds vaker een gezonde werkomgeving creëren voor hun medewerkers en wij bieden daarop een antwoord”, legt René uit.

René Bink van Healthy Fridge Foto: eigen beeld

Hoe blijf je vers? De techniek achter Healthy Fridge

,,We willen dat onze producten net zo lekker zijn als die in een restaurant. Als iemand bij onze koelkast staat, moet hij of zij een superverse wrap kunnen uitnemen, zodat ze morgen terugkomen.”

Om dit te bereiken, controleert Healthy Fridge de volledige keten: van productie tot distributie tot het vullen van de koelkasten. ,,Wij maken wraps en pokébowls in onze eigen faciliteiten en distribueren die ’s nachts. Alles is gericht op maximale versheid”, legt René uit. Technologie speelt een sleutelrol. ,,Onze koelkasten registreren continu wat populair is. Met die data kunnen we voorspellen wat klanten morgen willen eten. Die gegevens delen we met onze producenten, zodat we efficiënter kunnen leveren.”

Healthy Fridge moet op 1.500 locaties komen

De eerste jaren stonden voor Healthy Fridge in het teken van testen en leren. „We begonnen direct op kleine schaal en werkten intensief samen met klanten om te begrijpen wat ze precies nodig hebben”, vertelt René. „Dat onderzoek heeft tijd gekost, maar stelde ons in staat om een product-market fit te vinden.”

We hebben inmiddels een houdbaar verdienmodel gecreëerd. Nu willen we groeien René Bink Healthy Fridge

Nu is het bedrijf klaar voor de volgende stap: opschalen naar een landelijke dekking. Op dit moment staan de automaten van Healthy Fridge op tachtig locaties, waaronder bekende bedrijven als ASML en DPG Media. Het doel? 1.500 locaties binnen enkele jaren. „We hebben inmiddels een houdbaar verdienmodel gecreëerd. Bedrijven en medewerkers zijn enthousiast, dus we weten wat nodig is om daar te blijven staan. Nu willen we groeien.”

Healthy Fridge op locatie Foto: eigen beeld

Healthy Fridge heeft al twee derde van de benodigde financiering binnen voor deze groeifase, voornamelijk van professionele investeerders. René zoekt de overige acht ton groeigeld via het sharefundingplatform Broccoli. „Die financiering stelt ons in staat om verder te investeren in technologie, sales en logistiek. Zo kunnen we ons landelijke groeidoel realiseren.”

Internationale uitrol moet wachten

Hoewel Healthy Fridge vlot lijkt op te schalen, blijft toegankelijkheid een uitdaging. René: ,,Juist op de armste plekken is het voedselaanbod vaak het slechtst. Het is makkelijker om klanten te vinden bij grote bedrijven, maar de echte uitdaging ligt in het rendabel maken van een gezonde koelkast op bijvoorbeeld een school in Rotterdam-Zuid.”

Voor de lange termijn staat internationalisering ook op de agenda. ,,We richten ons nu volledig op landelijke uitrol”, zegt hij. ,,Maar over twee à drie jaar hakken we de knoop door: gaan we internationaal of richten we ons op andere categorieën?”

Bouwen van een succesvol bedrijf

René is een ondernemer die in alles wat hij doet dezelfde rode draad ziet: goede voeding toegankelijk maken. Zijn carrière begon ooit bij Unilever, maar daar merkte hij dat hij zijn ondernemerschap pas echt kon uitleven in kleiner, gespecialiseerd werk. ,,Ik wil bedrijven bouwen die impact hebben. Met goede voeding kun je echt iets bereiken, en ik vind het proces van een idee bouwen tot een succesvol bedrijf geweldig.”

Wat hem drijft? ,,Het moet leuk zijn en succesvol. Je moet er met een glimlach aan kunnen werken, samen met een goed team dat opereert als een geoliede machine.” En Healthy Fridge heeft dat potentieel, meent hij. ,,Dit is een concept dat de balans in het voedselaanbod kan herstellen. Er staan nog steeds 300.000 ongezonde snoep- en snackautomaten in Nederland. Die zouden wij graag vervangen met een gezonder alternatief. De markt begint nu gewend te raken aan dit soort initiatieven. Wij willen laten zien dat het kan.”

