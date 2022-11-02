Negentien jaar oud en voor de tweede keer een eigen bedrijf oprichten, omdat je het eerste goed hebt verkocht. Veel jongeren in die leeftijd kunnen het zich niet voorstellen, maar voor Stephan Rohaan is dat de realiteit.

Het ondernemen zat er bij de jonge Enternaar al vroeg in. Op zijn vijftiende begon hij zijn eigen bedrijfje in de ICT. „Ik zat nog op de middelbare school en ontdekte het programmeren'', vertelt hij aan Tubantia. ,,Samen met een klasgenoot begonnen we programma’s te maken en dat sloeg langzaam aan. Het was allemaal nog kleinschalig, maar ik verdiende al snel driehonderd euro in de maand. Dat was op die leeftijd echt een goudmijn.”

Rohaan bouwde websites voor verschillende klanten. „Dat waren mensen uit mijn omgeving, maar ook via websites waarop bedrijven freelancers zoeken, kwam ik aan mijn klanten. Nog wat later heb ik een klantenbestand overgenomen van een groter bedrijf. Die verlegden hun focus en zochten iemand die een aantal kleine klanten wou overnemen. Dat heb ik gedaan.”

Dat was echt geweldig. Iets kunnen doen wat je leuk vindt, en er dan ook nog geld mee verdienen. Ik heb me vervolgens steeds meer aangeleerd via YouTube en Google Stephan Rohaan

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Een baan in de ICT had Rohaan als kleine jongen niet echt voor ogen. „Dat is pas gekomen toen ik ging gamen. Ik speelde op mijn twaalfde Minecraft. Ik miste een aantal functies in het spel en ben gaan googelen of ik daar zelf iets voor kon maken. Zo ben ik langzaam zelf gaan programmeren. Dat werkte natuurlijk in het begin voor geen pepernoot, maar het ging me steeds beter af. Ik heb mijzelf het programmeren dus aangeleerd door Minecraft.”

Samen met een klasgenoot ging Rohaan verder met het programmeren. Het duo ontdekte dat er serieus geld mee te verdienen was. „Dat was echt geweldig. Iets kunnen doen wat je leuk vindt, en er dan ook nog geld mee verdienen. Ik heb me vervolgens steeds meer aangeleerd via YouTube en Google. Toen het echt serieus werd, heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Samen met mijn vader, want op zo’n jonge leeftijd mag je dat niet alleen doen.”

Lees ook: 'Selfmade in Holland' met Roelof Hemmen, met de pioniers achter TicketSwap, MyJewellery en Fabienne Chapot

Pionieren zoals jonge ondernemer altijd had gedaan, kon niet meer

Na drie jaar een eigen bedrijf te hebben gehad, besloot de zelfstandig ondernemer zijn bedrijfje te verkopen. „Ik werd benaderd of ik manager Support en Operations wou worden voor een groter ICT-bedrijf. Daar had ik wel oren naar, en dus ik verkocht mijn bedrijfje en ging er in loondienst. Dat was in het begin leuk, maar na een tijdje miste ik toch de vrijheid. Het zelf bedenken van ideeën en het vervolgen ook meteen uitwerken. Dat ging daar echt heel anders.”

Het pionieren zoals hij altijd had gedaan, kon niet meer. „Ik miste het ondernemen gewoon, net als het contact met klanten. Dat heb ik toen bij mijn baas aangegeven en samen zijn we tot de conclusie gekomen dat ik beter opnieuw voor mijzelf kon gaan beginnen.” En dat deed hij: met Dit-it verzorgt hij inmiddels maatwerk ICT-oplossingen en bouwt hij aan sites, webshops en applicaties.

Het liefst groei ik door met mijn bedrijf en neem ik op termijn ook personeel in dienst, zodat ik samen met een team leuke opdrachten kan gaan uitwerken Stephan Rohaan

Ondernemen en programmeren heeft zakenman zich grotendeels zelf aangeleerd

Met zijn negentien jaar is de ondernemer erg jong vergeleken met veel van zijn opdrachtgevers. „Dat is niet echt een probleem. Klanten verbazen zich soms wel over wat ik maak. Ik maak gewoon producten die oudere concullega’s ook maken. Daar heeft leeftijd niet veel mee te maken. Ik ben wel eens geweigerd omdat een bedrijf mij te jong vond. Dat is dan jammer, maar het is niet anders. Ik ga er wel om door.”

Het ondernemen en programmeren heeft de jonge zakenman zich grotendeels zelf aangeleerd. „Ik heb korte tijd een voltijdstudie gedaan, maar ik werd gek van alles wat erbij kwam kijken. De opleiding ging heel traag en ik leerde veel dingen die ik niet nodig had. Daarnaast nam het te veel tijd in beslag, waardoor ik het niet kon combineren met mijn werk. Ik ben daarom begonnen aan de deeltijdopleiding Business IT op het Saxion in Deventer. Binnen die opleiding leer je veel over bedrijfskunde, wat ik goed kan toepassen in de praktijk. Zo kan ik veel producten die ik maak voor klanten, ook gebruiken voor mijn studie. Dat motiveert extra.”

Lees ook: Van studentenkamer naar miljoenenbedrijf: zo bouwen Julia en Randy aan hun merk Clay And Glow

Ondernemersgroep voor jonge ondernemers van FC Twente

Het ondernemen gaat Rohaan goed af en ook met netwerken heeft hij geen probleem. „Ik heb mij aangesloten bij de Talent Group Twente, een ondernemersgroep voor jonge ondernemers van FC Twente. Daar kom ik in contact met partners waarmee ik af en toe samenwerk. Ik heb ondertussen zelfs de luxe dat ik moet kiezen welke opdracht ik ga doen. Het liefst groei ik door met mijn bedrijf en neem ik op termijn ook personeel in dienst, zodat ik samen met een team leuke opdrachten kan gaan uitwerken.”

Lees ook: Zijn halve familie zit in de bloemen, nu gaat Mitchell (22) het nét even anders doen