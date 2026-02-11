Waar veel leeftijdsgenoten hun zaterdagen vullen met gamen of voetballen, beginnen Cas Groeneweg (13) en Arjan de Ruijter (14) soms al om half zeven ’s ochtends met auto’s wassen. In een loods in Oudewater runnen zij hun eigen wasstraat. „Ooit een eigen autowasmiddel of een wasstraat met borstels, dat zou echt vet zijn.”

Piepjonge ondernemers Cas (13) en Arjan (14) runnen wasstraat: ‘Als zij het kunnen, kunnen wij het ook’

Het idee voor een eigen wasstraat ontstond eigenlijk vanzelf, vertellen de jongens, die in truien met hun eigen logo en met een kop koffie aan tafel zitten. Cas hielp soms al mee in het bedrijf van zijn vader. „Ik was hier op zaterdagen vrachtwagens aan het wassen en Arjan ging steeds vaker mee”, vertelt hij aan het AD.

De jongens kennen elkaar van de basisschool in Oudewater. Inmiddels zit het duo op het vmbo. Wat begon met het wassen van een paar auto’s voor familie, groeide langzaam uit tot iets groters.

Het was wel een gok, want je weet niet of het echt gaat lopen Arjan de Ruijter

Logische stap voor piepjonge ondernemers

Een paar vrienden van het duo hadden ook een eigen bedrijf, als tuinier. Cas vertelt: „En toen dachten wij: als zij het kunnen, dan kunnen wij het ook. In de zomervakantie hebben we er echt over nagedacht, een plan gemaakt en zijn we gewoon gestart met Brandschoon Oudewater.”

Ondernemen voelde spannend, maar ook als een logische volgende stap. „Het was wel een gok, want je weet niet of het echt gaat lopen”, lacht Arjan.

Werken op je dertiende en veertiende mag, vermeldt de website van de Rijksoverheid. Zo mag je helpen met klusjes, zoals auto’s wassen, en bij lichte werkzaamheden in de landbouw.

Investeren voordat het iets opleverde

De eerste verdiensten verdwenen meteen weer in het bedrijf. „Het geld dat we kregen, hebben we meteen uitgegeven aan nieuwe schoonmaakspullen.” In het begin mocht het duo nog materiaal van Cas’ vader gebruiken. „Maar zodra dat op was, moesten we het zelf betalen.”

Want het autowasbedrijf van Cas en Arjan is meer dan alleen een spons en een emmer sop. „In het begin hadden we drie producten, maar nu hebben we er veel meer.”

Wij doen dingen die je in een gewone wasstraat niet krijgt, zoals bandenzwart en het schoonmaken van deurposten Cas Groeneweg

Cas en Arjan houden prijzen bewust laag

Op een rolbank in de loods staan tientallen verschillende spullen uitgestald, met allerlei lappen, sponzen en doekjes. Van speciale autoparfum en bandenzwart tot glansmiddel voor de lak en jerrycans met sproeiers: de twee jongens hebben flink geïnvesteerd in professionele materialen. En dat kost geld. „Alleen al een jerrycan sop kost 80 tot 90 euro”, vertelt Cas.

Toch proberen Cas en Arjan hun prijzen bewust laag te houden. „Voor 22,50 euro maken we binnen en buiten alles schoon.” Dat betekent dat de jongens vaak meer dan een uur per auto bezig zijn. Op drukke zaterdagen moeten ze daardoor soms vroeg opstaan, soms al om half zeven.

Meer oog voor detail

Via Facebook en flyers in de buurt groeide hun bedrijf snel. Ineens kregen Cas en Arjan appjes uit heel het dorp met de vraag of ze auto’s wilden wassen. Volgens de jongens zit het verschil met een normale wasstraat in hun oog voor detail.

Arjan en Cas hebben inmiddels vaste klanten, sommigen komen elke week terug. Foto: Rianne den Balvert

„Wij doen dingen die je in een gewone wasstraat niet krijgt, zoals bandenzwart en het schoonmaken van deurposten.” Dat merken klanten, zegt Cas. „Mensen komen echt terug.” Inmiddels heeft het duo vaste klandizie, van wie sommigen zelfs wekelijks hun auto langsbrengen.

Dromen die verder gaan

Samenwerken ging niet altijd even makkelijk. „In het begin liepen we elkaar wel eens in de weg”, lacht Arjan. „Dan had ik de bumper al gedaan en kwam Cas er nog eens overheen. Maar nu heeft ieder zijn eigen taken.” Nu de vrienden samen al bijna 250 auto’s hebben gewassen, verloopt de samenwerking op rolletjes.

En ondernemen? Dat bevalt het duo wel. Toch verraste het succes hen. „Ik had nooit verwacht dat het zo groot zou worden.” Soms krijgen ze meer aanvragen dan ze aankunnen. Cas maakt wekelijks de planning: „Elf aanvragen in één week redden we gewoon nog niet.”

De ambities reiken verder. Het liefst blijven Cas en Arjan dit nog lang doen, want ze vinden het werk leuk. En als ze groter mogen dromen? „Een eigen hal of een echte wasstraat met borstels lijkt me wel heel vet”, lacht Arjan. „En ooit ons eigen wasmiddel uitbrengen, dat zou écht heel gaaf zijn”, grijnst Cas.