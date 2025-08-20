Jasmijn Hendriks is pas 15 jaar en een echte ondernemer. Ze heeft een frietkraam gekocht en maakt nu elk weekend het dorp blij met De Vetkei. „Papa en opa moeten me wel helpen met de kar verplaatsen, want ik heb nog geen rijbewijs.”

Jasmijn (15) heeft nu al haar eigen frietkar: ‘Op mijn 14de beginnen vond papa nog wat te vroeg’

Lees verder onder de advertentie

Eigenlijk, zegt Jasmijn Hendriks terwijl ze op het bankje voor haar frietkraam zit, weet ze het al ‘haar hele leven’. Ze wil ondernemer worden. Voor zichzelf werken, zélf bepalen wat ze doet en hoe ze dat doet.

Dus begon ze met sparen. En toen zag ze online de frietkar, die nu De Vetkei heet, te koop staan. Ze wist: die moet ik hebben. „Toen heb ik ’m gekocht en in januari heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel”, vertelt ze trots aan de Gelderlander.

Ik wil graag lekker bezig zijn, bewegen. Dat kan in de horeca perfect Jasmijn Hendriks

Jasmijn (15) vond gat in de markt

Een 15-jarige, dus. Veel van haar leeftijdsgenoten hebben hele andere dingen aan hun hoofd. Jasmijn niet. Eigenlijk wilde ze op haar 14de al beginnen met ondernemen. „Maar dat vond papa nog wat te vroeg.”

Lees verder onder de advertentie

Dat het een frietkraam zou worden was niet per se de droom, maar het past goed bij haar. Jasmijn werkt in de afwas bij Brasserie De Bock in het Brabantse Boxmeer en heeft stage gelopen in de keuken. „Ik ben geen persoon voor achter de computer. Ik wil graag lekker bezig zijn, bewegen. Dat kan in de horeca perfect.”

En als een echte ondernemer stapte ze in een gat in de markt. „In Stevensbeek (een klein dorp in Noord-Brabant, red.) is er nog geen frietkraam of iets vergelijkbaars. Daarom vind ik het zo leuk om dit ook echt te doen voor het dorp.”

Lees ook: Simon (16) maakt sinds start winst met zijn onderneming: ‘Begin gewoon, zie maar wat ervan komt’

Lees verder onder de advertentie

Ondernemer achter frietkar doet alles zelf

Het werkt goed: elk weekend is het druk bij haar kraam op de parkeerplaats voor de plaatselijke middelbare school. Haar vaste plek. Ze staat daar altijd van vrijdag tot en met zondag tussen 16.30 en 19.00 uur.

„Mijn familie vindt het keileuk. Opa en oma komen elk weekend een frietje eten. En iedereen in het dorp reageert positief. Ze zijn onder de indruk van mijn leeftijd. Dat is leuk om te horen, maar ik denk daar niet echt over na.”

Lees ook: Piepjonge ‘wijnboer’ Tim (19) heeft hit met rabarberchampagne: ‘Voorraad na week uitverkocht’

Lees verder onder de advertentie

En ze benadrukt meteen: „Ook al ben ik jong, gezondheid gaat voorop, hoor. Ik ververs het vet altijd op tijd en let goed op de houdbaarheid van het eten.”

Tussendoor heeft ze ook andere klussen. Iedereen kan haar bellen voor hun evenement. Zo stond de ondernemer laatst te bakken op de kermis in haar dorp. „Papa en opa moeten dan wel de kar daarheen rijden, want ik heb nog geen rijbewijs.” En hij is ook best groot, zoals je hieronder kan zien.

Hoe doet de jonge ondernemer het?

Op die dagen krijgt ze soms extra hulp van vriendinnen, maar normaal gesproken doet ze alles alleen: van schoonmaken tot bakken. Zelfs de administratie kan ze. „Wel met hulp van papa en mijn boekhouder.”

Lees verder onder de advertentie

Saai? Nee, juist leerzaam, zegt Jasmijn. Zo heeft ze ook zelf de vergunning voor haar standplaats geregeld.

Goed, dan even praktisch: hoe doet ze dit allemaal op haar leeftijd? „Ik ga nu naar de vierde klas”, vertelt ze. „Na de middelbare school ga ik nog verder, want tot je 18de ben je leerplichtig. Ik weet nog niet precies wat ik ga doen. Ik denk de opleiding tot horecaondernemer.”

Doordeweeks ga ik naar school, het weekend werk ik in de kar Jasmijn Hendriks

School goed te combineren met frietkraam

Valt prima te combineren met de frietkraam. „Doordeweeks ga ik naar school, het weekend werk ik in de kar. O ja, en ook nog in de afwas bij De Bock. Ik vind het daar heel gezellig, ik zit in een leuk team. De frietkar doe ik alleen.”

Lees verder onder de advertentie

Dan de Kamer van Koophandel: daar kun je je gewoon inschrijven als minderjarige, leert een kijkje in de regels. Zolang een ouder of voogd maar toestemming geeft. Dat heeft Jasmijns vader gedaan. Waarschijnlijk komt daar ook de ondernemersdrang vandaan: hij is de eigenaar van Autoservice Stevensbeek.

Een plan voor de toekomst heeft Jasmijn nog niet echt. Maar één ding weet ze zeker: „Ik blijf doorgaan als ondernemer.”

Update 21-8: Na alle aandacht die Jasmijn de laatste dagen heeft ontvangen, heeft de arbeidsinspectie een klacht binnengekregen over Jasmijn. Een woordvoerder van de arbeidsinspectie benadrukt dat het in je eentje runnen van een frietkraam, met alle zware werkzaamheden die erbij komen kijken, in principe verboden is voor vijftienjarigen. „We onderzoeken de risico’s en zullen bekijken of een vijftienjarige die kan dragen”, zegt ze tegen De Gelderlander.

Lees verder onder de advertentie