KPN brengt Nederland verder met technologie en is de verbindende factor die persoonlijke contacten mogelijk maakt. Dat doen we vanuit een sterke visie. KPN Zakelijk heeft als missie om ondernemend Nederland vooruit te helpen en vormt de digitale backbone van Nederland. We zijn een toonaangevend bedrijf, geworteld in Nederland en spreken de taal van de Nederlandse ondernemer. Ondernemers in Nederland krijgen in snel tempo te maken met kansen en bedreigingen van de digitale omwenteling. Als het om digitale transformatie gaat kun je in Nederland niet om KPN heen.