Ide Koffeman is één van de jongste festivaldirecteuren van Nederland. Hij is sinds 2013 verantwoordelijk voor het festival Down the Rabbit Hole. Het festival, dat gezien wordt als het jongere broertje van Lowlands, ging dit jaar niet door wegens de coronamaatregelen. Hoe is het om een jaar aan iets te bouwen en de plannen bij het naderen van de festivalzomer in de prullenbak te moeten gooien? Koffeman vertelt het in deze podcast.
In de podcastserie 'Vallen en Opstaan' van KPN en Dag en Nacht Media praat gastheer Vincent Reinders met ondernemers over succes hebben en falen, over winst en verlies en over vallen en opstaan. In deze aflevering gaat Reinders met Koffeman in gesprek over de verkeerde diagnose die hem op de stoel van festivaldirecteur deed belanden, er wordt teruggeblikt op de eerste editie van Down the Rabbit Hole en Koffeman gaat in op de gevolgen van het coronavirus op het festivallandschap.