Zo ervaart de directeur van Down the Rabbit Hole een festivalloze zomer

Ide Koffeman is één van de jongste festivaldirecteuren van Nederland. Hij is sinds 2013 verantwoordelijk voor het festival Down the Rabbit Hole. Het festival, dat gezien wordt als het jongere broertje van Lowlands, ging dit jaar niet door wegens de coronamaatregelen. Hoe is het om een jaar aan iets te bouwen en de plannen bij het naderen van de festivalzomer in de prullenbak te moeten gooien? Koffeman vertelt het in deze podcast.