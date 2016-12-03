Creatief denker Karl Raats: ondernemers moeten anders denken

Veel ondernemers hebben te weinig tijd, middelen en motivatie, stelt Vlaming Karl Raats. "Soms heb je van die dagen dat je keihard gewerkt hebt, maar niet weet wat je nou eigenlijk hebt gedaan. Je hebt veel vergaderd, maar niks beslist. Hoe kan dat nou?" Volgens de creatief denker is 'omdenken' het toverwoord.

"Je bent een ondernemer met een bedrijf, maar vaak heeft het bedrijf jou", vertelde Raats, die zich onder meer bezighoudt met 'professionele creativiteit', onlangs tijdens de Week van de Ondernemer in Zaandam. "Jij hangt bij je eigen bedrijf aan de kapstok. Dan moet je voordenken in plaats van nadenken."

Contract

Raats haalt ter illustratie een collega aan die horecaconcepten bedenkt. "Als hij aan een nieuwe klus begint, laat hij in een contract opnemen dat hij na een jaar wordt ontslagen. Of dat hij na een jaar moet solliciteren naar zijn eigen functie. Zo bouw je bij voorbaat in dat je heel bewust bezig bent met wat je doet: wil ik dit nog? Als dat niet zo is, doe het dan niet."

Motivatie

Voor ondernemers met ongemotiveerd personeel heeft Raats ook nog een tip. "Hoe motiveer je mensen? Je moet ze niet motiveren: stoppen ze te demotiveren is genoeg!"

Raats haalt Coolblue aan, waar in het magazijn een bord staat waarop medewerkers door middel van briefjes kunnen aangeven waar ze tegenaan lopen. "Het personeel ziet ook op dat bord wat er met hun opmerking wordt gedaan. Deze manier van werken houdt ze gemotiveerd."