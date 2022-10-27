De kijk-, lees- en luistertip van Mark de Lange (Ace & Tate)

Wat is Mohi?
Mohi is een gratis Nederlands platform waar je met vrienden en familie je favoriete content-aanbevelingen kunt uitwisselen: boeken, films, series, podcast, artikelen en meer. Ook kun je er de tips vinden van verschillende curatoren: journalisten, ceo's, schrijvers, artiesten, wetenschappers, en meer). Op deze manier kun je in de app de beste tips verzamelen zodat je altijd een goede podcast of nieuwe filmtip klaar hebt staan en tevens je eigen digitale archief opbouwt.
'Anders dan een onpersoonlijk en vaak sub-optimaal functionerend algoritme, vertrouwt Mohi op de curatie door mensen. Wij geloven in de positieve kracht van het uitwisselen van mooie content en zijn ervan overtuigd dat dit relaties tussen personen verder kan versterken', is de overtuiging van Wibe van de Vijver, ceo/founder van Mohi. En die overtuiging delen we.
1. Van welke serie of film heb je onlangs genoten?
Mark: ,,Winning Time. Fantastische serie over de wederopstanding van de L.A. Lakers met onder anderen John C. Reilly en Adrien Brody. Sterk acteerwerk, engaging verhaallijn en heerlijke begin jaren '80 styling. Must see, ook voor niet-basketballiefhebbers."
2. Welke podcast of muziek luister je graag?
Mark: ,,My First Million. Vreselijke titel, heerlijke podcast over ondernemerschap, tech en meer. Verwacht geen hoogstaande content, wel bijzonder vermakelijk."
3. Welk boek is voor jou een aanrader?
Mark: ,,Ik lees veel (muziek) autobiografieën en heb net Girl In A Band van Kim Gordon (Sonic Youth) uit. Tof verhaal en mooi tijdsbeeld van de muziekscene New York in de jaren '80 en '90. Nazi Billionaires van David de Jong vond ik een eye opener. Als volgende boek heb ik Like A Rolling Stone van Jann Wenner (oprichter magazine Rolling Stone) liggen."
