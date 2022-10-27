De kijk-, lees- en luistertip van Mark de Lange (Ace & Tate)

Wat is Mohi?

Mohi is een gratis Nederlands platform waar je met vrienden en familie je favoriete content-aanbevelingen kunt uitwisselen: boeken, films, series, podcast, artikelen en meer. Ook kun je er de tips vinden van verschillende curatoren: journalisten, ceo's, schrijvers, artiesten, wetenschappers, en meer). Op deze manier kun je in de app de beste tips verzamelen zodat je altijd een goede podcast of nieuwe filmtip klaar hebt staan en tevens je eigen digitale archief opbouwt.

'Anders dan een onpersoonlijk en vaak sub-optimaal functionerend algoritme, vertrouwt Mohi op de curatie door mensen. Wij geloven in de positieve kracht van het uitwisselen van mooie content en zijn ervan overtuigd dat dit relaties tussen personen verder kan versterken', is de overtuiging van Wibe van de Vijver, ceo/founder van Mohi. En die overtuiging delen we.