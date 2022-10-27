Geen algoritmes, maar vrienden, familie, wetenschappers, artiesten, ondernemers en anderen die de meest inspirerende boeken, podcasts, video’s, series en muziek aanbevelen: dat is de kracht van Mohi in een notendop. ,,Mooie content werkt verbindend’’, weet Wibe van de Vijver intussen. Hij is ceo en grondlegger van de app. Zijn ambitie op korte termijn: 100.000 gebruikers.

Mohi is een digitaal platform waarop je als gebruiker je favoriete managementboek of Netflix-serie kunt delen, terwijl je ook de aanbevelingen van je volgers op het gebied van luisteren, lezen of kijken ontvangt. Vanuit vrijwel iedere app en browser kun je tips zonder omwegen uploaden op Mohi. De gebruiker houdt zijn of haar eigen mediabibliotheek bij en bouwt zo een overzichtelijk digitaal archief op.

De applicatie is begin vorig jaar als ‘slow media app’ in de markt is gezet, als tegenhanger van social media als Twitter, Instagram, TikTok, Facebook en Snapchat. Vooropgesteld: van de Vijver wil deze apps geenszins afkraken. Sterker: als gebruiker komt hij regelmatig leuke tweets en grappige TikToks tegen.

Zonder de brave jongen uit te willen hangen, vind ik dat het online uit de hand loopt. Dáárom ben ik Mohi begonnen: meer kwaliteit, minder ruis, geen irritante contentfuiken. Je verzuipt niet. Het is kleiner en persoonlijker

,,Maar als ik twee uur op deze social media heb gestruind, voel ik me vaak vies. Het is net als snacken. Veel vrienden hebben diezelfde ervaring. Je komt de meest prachtige plaatjes tegen die nep blijken te zijn. Ik kom te veel onnozele discussies tegen, er wordt vaak met modder gegooid. Het is te veel de waan van de dag, er is geen overzicht. Het is gericht op het verslaafd maken van de gebruiker. Zonder de brave jongen uit te willen hangen, vind ik dat het online uit de hand loopt. Dáárom ben ik Mohi begonnen: meer kwaliteit, minder ruis, geen irritante contentfuiken. Je verzuipt niet. Het is kleiner en persoonlijker. Je hoeft er niet dagelijks op te kijken: een paar keer per week is genoeg. We willen de gebruiker juist zo kort mogelijk vasthouden. Less is more. Een gebruiker vertelde het laatst heel passend: Mohi is als een gezonde salade tijdens de lunch."



WeTransfer heeft bewezen dat adverteren zonder ruis mogelijk is

Wibe van de Vijver heeft jarenlang bij onder meer Google en Techleap gewerkt en besloot twee jaar geleden Mohi op te starten. Hij wist al snel twee andere partners aan zich te binden: Rutger Bresjer en Sebastiaan de Stoppelaar. Wibe noemt zichzelf een impactgedreven ondernemer en een energieke allrounder. ,,Mohi past goed bij mij, ik houd me vooral bezig met productontwikkeling en groeistrategie, en dat voor een product waar ik zelf gelukkig van word.’’

Mohi heeft momenteel een vaste kern van een paar duizend gebruikers. Het doel op de korte termijn is 100.000 gebruikers. Ook wil hij graag high quality partnerships aangaan, WeTransfer-achtige partnerships sluiten is de volgende halte.



Onder meer bekende ondernemers delen favoriete content

Mohi heeft al verschillende curators aan zich weten te binden, zoals auteurs Roxane van Iperen en Philip Huff, NRC-journalist Wouter van Noort en co-founder Ernst-Jan Pfauth van De Correspondent. Ook bekende ondernemers delen hun favoriete mediacontent intussen op het platform, denk aan Mark de Lange (Ace & Tate), Corinne Vigreux (TomTom) en Ernst van Niekerk (Payaut).

,,Op deze manier leer je de mens achter de ondernemer kennen. Wat inspireert hen?’’ Uiteraard is de oprichter zelf ook fervent gebruiker van Mohi. Zijn tips? De Netflix-serie Skandal! Bringing Down Wirecard, de documentaire Trust me, I’m a journalist (via VPRO Tegenlicht) en het boek Veranderen: methode van Éduard Louis.

