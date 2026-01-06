Hij begon zonder verstand van auto’s, nu heeft Jim (33) een eigen bedrijf: ‘Tijdens kerstdiner kocht ik 25 auto’s’

Hij stapte 11,5 jaar geleden binnen bij Auto Wessel in De Lutte. Zonder enige kennis van zaken ging Jim van Ingen (33) aan de slag. Zijn buurmeisje, die daar werkte, had alle vertrouwen in hem uitgesproken. „Jim verkoopt nog condooms aan de pastoor”, zou ze gezegd hebben. Nu komen delen van het bedrijf volledig onder Jims hoede.

De deur van de showroom van Auto Wessel zwaait open. Jim staat tussen de auto’s. Van Opel tot Audi, het aanbod is divers. „Als er een goede deal in zit, maakt het merk niet uit. Via onze leveranciers is de kwaliteit altijd goed, dat is belangrijk”, zegt hij tegen Tubantia.



Jim kwam 11,5 jaar geleden binnenwandelen bij Auto Wessel. Hij lacht als hij eraan terugdenkt. „Dat kwam op een bijzondere manier tot stand, want ik had helemaal geen verstand van auto’s.” Bij het bedrijf in De Lutte waren ze op zoek naar iemand voor de onlineverkoop van onderdelen. „Mijn buurmeisje Sanne werkte op dat moment bij Auto Wessel en die zei: daar moeten jullie Jim voor hebben. Die verkoopt nog condooms aan de pastoor.”



Zijn kennis over auto’s ontwikkelde zich door de jaren heen. „Toen ik net begonnen was, werd ik rondgeleid door het bedrijf. Eenmaal in de motorenkelder aangekomen, begreep ik er maar weinig van. Daar lagen 3000 automotoren. Maar ik was op zoek naar andere motoren, die met twee wielen...”



Makro voor autohandelaren

Het verkopen ging hem echter meteen goed af. De afgelopen jaren hield hij zich voornamelijk bezig met groothandel in voertuigen. „Waar je dan aan moet denken? Wat de Makro is voor horeca, zijn wij voor autohandelaren door heel Europa.”



Wat Jim bij Auto Wessel deed, zie je niet veel meer. Hij had de ruimte om grote aantallen auto’s te kopen. „Ik kon over een terrein met 300 auto’s lopen en vervolgens een bedrag noemen voor alles samen. Ik heb een geweldige leerschool gehad van vakmensen zoals Johan en Herman Wessel.”

Nieuwe naam voor nieuw bedrijf

Begin 2025 werd het voor Jim echter duidelijk: hij was toe aan een nieuwe uitdaging. Hij was er ook duidelijk over in gesprekken met de eigenaren Dick, Bas en Thomas Wessel. „Zo kwam het balletje aan het rollen.”



Bij Auto Wessel willen ze zich namelijk meer gaan focussen op het demontagebedrijf, de verkoop van onderdelen en het af en toe verkopen van een auto aan andere garages. Jim neemt de autogroothandel en verkoop aan consumenten over. Dit gaat hij doen onder de namen VIA VIA Autogroothandel en VIA Megastore.

Verandering op komst

„Auto Wessel stopt met die activiteiten, ik zet ze voort en probeer ze uit te breiden”, legt Jim uit. Dat doet hij op zijn vertrouwde locatie én met zijn huidige collega’s. „Iedereen die op deze onderdelen werkzaam was bij Auto Wessel, gaat mee naar het nieuwe bedrijf. Evenals de volledige voorraad auto’s.”



Wel gaat Jim zich wat meer richten op het wat goedkopere, gangbare segment. „Nu is de gemiddelde prijs bij ons tussen de 30.000 en 40.000 euro. Ik wil ook auto’s vanaf 15.000 euro aanbieden.”



Zo kon het zijn dat Jim tijdens de feestdagen op zijn mobieltje aan het speuren was naar goede deals. „Tijdens het kerstdiner kocht ik 25 auto’s.” Daarbij speurt hij heel Europa door. „Van Denemarken tot Frankrijk en van een Porsche Panamera tot een Volkswagen Touran.”

Supercars

Waar het goedkopere segment auto’s een plek krijgt bij VIA Megastore, geldt dat ook voor zogenaamde supercars. „Daarover heb ik al gesprekken met een mogelijke partner. Het kan zomaar zijn dat hier over een tijdje een Lamborghini Urus in de showroom staat.”



Jim loopt over het 15.000 vierkante meter grote terrein in De Lutte. Zijn plannen lijken oneindig. „We willen in de loods hierachter een aantal MRI-apparaten voor auto’s plaatsen. Daar gaat een auto doorheen en dan wordt ieder krasje of deukje opgespoord.”

Foto: Robin Hilberink