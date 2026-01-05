Wat begon met een kop koffie, eindigde met de bedrijfsovername van Mise en Place. Het horecauitzendbureau FourParties van Shimo Verbaan (35) blijft groeien en tikte het afgelopen jaar een omzet van 24 miljoen euro aan. Maar de miljonair is nog niet klaar. „Het voelt nog niet af.’’

Wie deze dag de Haagse Restobar Moos binnenloopt, ruikt nog een vage brandlucht. Van een winterbarbecue blijkt, vertelt eigenaar Shimo Verbaan even later aan het AD. Al zijn personeel was de dag eerder welkom om met elkaar te proosten op 2025. En vooruit te blikken naar het nieuwe jaar dat gelijk op 1 januari al begon met een grootse overname. De Hagenaar is sindsdien namelijk eigenaar van het bekende horecauitzendbureau Mise en Place.



Het bedrijf was altijd al een groot voorbeeld voor Verbaan. „Ik noemde hun naam vaak als ik aan mogelijke klanten vertelde wat FourParties deed. We passen in hun straatje, hebben eenzelfde soort identiteit.”

‘Mede-ondernemers sowieso ontzettend interessant’

Shimo appte de eigenaar afgelopen jaar om samen koffie te drinken. „Gewoon om elkaar te leren kennen. Ik vind mede-ondernemers sowieso ontzettend interessant. Je kan alleen maar wijzer van elkaar worden.” Het mondde uit in goed contact en de uiteindelijke overname, zonder dat dat eigenlijk de bedoeling was. Daarmee is FourParties van de dertiger een nog grotere speler in de horecabranche dan dat het de afgelopen jaren al was.



Salaris kon beter volgens Shimo

En dat terwijl het bedrijf bijna twintig jaar geleden niet eens door hem werd bedacht, maar door een paar vriendinnen. Shimo werkte op zijn zeventiende zelf voor een horecauitzendbureau. Kijkend naar zijn salarisstroken vond hij dat dat beter kon. „Een toenmalig vriendinnetje startte FourParties met drie andere meiden. Zij boden bediening aan op verjaardagen in de Vogelwijk.” Verbaan werd erbij betrokken.



„Eigenlijk hoor ik dus niet eens in de vier van FourParties.” Maar hij ging wel hard aan de slag. Belde cateraars, hotels en andere ondernemers om klanten te vinden. „Gelijk serieus, ja. Daarmee boekten we kleine succesjes. Wel voor hilarische tarieven, dat je een paar euro per uur verdiende.”

Steeds drukker met ondernemen

De vier meiden stopten uiteindelijk en gingen wat anders doen. Shimo bleef als enige en spendeerde de vrije tijd naast zijn studie Psychologie aan FourParties. In het laatste jaar van zijn studie kreeg hij het drukker met de onderneming. Uiteindelijk hielp zijn nichtje Donna hem. Zij bleef dat de afgelopen jaren doen.

Ik haalde er maar 1.500 euro per maand uit, maar voelde dat het groot kon worden Shimo Verbaan

„Opdrachtgevers vonden ook dat ik moest opnemen als zij belden. Zeiden dan: leuk die collegezalen, maar we moeten je gewoon kunnen bereiken.”



Dat leidde tot het rigoureuze besluit om, vlak voor het behalen van zijn diploma, te stoppen met zijn studie en vol voor zijn bedrijf te gaan. „Ik moest een keuze maken”, verklaart hij die stap. „Ik haalde er maar 1.500 euro per maand uit, maar voelde dat het groot kon worden.”

Corona was vliegende start

En daarin kreeg hij gelijk. Maar wel pas ná de coronapandemie. „Ervoor was het bedrijf nog te kinderlijk”, zegt hij. „Er werkten mensen met wie we niet hadden gekund wat we nu doen. Voor de pandemie voetbalden we in de eerste divisie, nu in de Champions League. Eigenlijk was corona een vliegende start, erna begonnen we opnieuw.”



Toen na de laatste lockdowns de horeca weer open mocht, was er personeel nodig. Maar veel medewerkers waren tijdens de pandemie wat anders gaan doen, waardoor er tekorten kwamen. „Ik had op een gegeven moment een gesprek met de general manager van het Circustheater. Via uitzendbureaus konden zij niet aan personeel komen. Ik zei: ik kan alles”, vertelt Shimo. „En dat was bluf. Maar dat heeft mij wel veel gebracht.”



Lees verder onder de advertentie

Van personeelstekort merkte Shimo weinig

Hij kreeg de klus bij het Scheveningse theater en deed er alles aan om personeel te vinden. Dat lukte. „Diezelfde week werd ik ook vader, dus dat was hilarisch. Ik ging echt vol op adrenaline.” Van het personeelstekort waar horecazaken na de pandemie mee kampten, merkte hij vrij weinig. „Wij hebben nooit tekorten gehad. Dat komt omdat wij snel en gretig reageren.”



Hij noemt als voorbeeld een student die een bijbaan zoekt en op een avond meerdere sollicitaties verstuurt. „Van ons krijgen ze zo snel mogelijk een reactie. We maken ons ook niet de illusie dat mensen voor FourParties willen werken, nee ze willen gewoon een baan. En dan wordt snelheid gewaardeerd.”

Van hotels tot voetbalclubs

FourParties kreeg zo een bekendere en betrouwbare naam. Inmiddels heeft hij onder andere de Efteling, het World Forum, Hotel Okura en NH HOtels en cateraars als Compass Group en Vermaat als klant. Met de overname van Mise en Place is dat klantenbestand ontzettend gegroeid. Denk bijvoorbeeld aan voetbalclub Willem II.

Ik ben nog niet tevreden. Het voelt niet af. Misschien dat we nog naar het buitenland gaan Shimo Verbaan

Op naar een omzet van 30 miljoen euro

In totaal heeft Shimo Verbaan nu 3.000 man aan personeel verbonden aan zijn uitzendbureau, vijftig medewerkers op kantoor, 160 actieve opdrachtgevers en 140 wat kleinere klanten. Zijn omzet het afgelopen jaar was 24 miljoen euro. Met de overname van Mise en Place streeft hij komend jaar naar een omzet van 30 miljoen euro.



Om al dat personeel dat overal en nergens werkt, toch een ‘thuisplaats’ te geven, opende Shimo afgelopen jaar Restobar Moos. „Vroeger had Mise en Place in iedere stad een sjakiecafé. Dan had je gewerkt, kreeg je een muntje en kon je daarmee daar een drankje halen. Met deze bar hoop ik dat ook te bereiken, dat mijn medewerkers hier afspreken als ze klaar met werken zijn.”



Eén ding is zeker: die psychologiestudent kreeg gelijk. FourParties werd groot. Dat betekent overigens niet dat Shimo nu klaar is. Hij vindt zichzelf ook nog niet succesvol. „Ik ben nog niet tevreden. Het voelt niet af. Misschien dat we nog naar het buitenland gaan of in Nederland drie keer zo groot worden. Ik zie de overname van Mise en Place dan ook niet als uiteindelijk doel, maar als het begin. Als een mooie springplank.”