Hoe PAL-V een vliegende auto ontwikkelde: ‘Iedere innovatie begint met weerstand’

Een voertuig dat kan rijden én vliegen klinkt voor veel mensen als toekomstmuziek. Toch werkt het Nederlandse bedrijf PAL-V al jaren aan die ambitie. Tijdens Business Boost Live vertelde commercieel directeur Marco van den Bosch hoe het idee voor een vliegende auto uitgroeide tot een internationaal technologiebedrijf. Volgens hem begint innovatie met een visie die groter is dan de bestaande markt.

Marco van den Bosch vertelde over innovatie tijdens Business Boost Live 2025. Met de nieuwe editie van het evenement voor de boeg, blikken we nog één keer terug.

PAL-V begon in 2008 met de ontwikkeling van de vliegende auto. In 2012 vond de eerste testvlucht plaats. Sindsdien werkt het bedrijf aan verdere ontwikkeling, certificering en voorbereiding op marktintroductie. Het traject laat zien hoeveel tijd, kennis en samenwerking nodig zijn om een nieuw type voertuig te ontwikkelen.

Innovatie vraagt doorzettingsvermogen

Volgens Van den Bosch begint innovatie vaak met een idee dat nog niet door iedereen wordt begrepen. Nieuwe technologie roept vragen op en vraagt tijd om zich te bewijzen.

Iedere innovatie begint met weerstand

Voor ondernemers betekent dat volgens hem dat zij moeten blijven geloven in hun visie, ook wanneer anderen twijfelen. Nieuwe ideeën passen vaak niet direct in bestaande markten of systemen. Het ontwikkelen van een vliegende auto vroeg daarom niet alleen om technische kennis, maar ook om doorzettingsvermogen. Ingenieurs, ontwerpers en partners werkten jarenlang aan prototypes, tests en verbeteringen.



Volgens Van den Bosch laat dat zien dat innovatie zelden een rechte lijn is. Nieuwe producten ontstaan stap voor stap.

Ondernemen in een nieuwe industrie

Naast techniek speelde regelgeving een belangrijke rol. Voor een voertuig dat kan rijden én vliegen bestaan niet altijd duidelijke regels. Dat betekent dat bedrijven intensief moeten samenwerken met autoriteiten en certificeringsinstanties.



PAL-V werkt daarom samen met luchtvaartautoriteiten en internationale partners om de juiste certificering te verkrijgen. Dat proces vraagt tijd, maar is noodzakelijk om een nieuw product veilig op de markt te brengen. De PAL-V Liberty kan opstijgen vanaf een startbaan van ongeveer 250 meter. Daardoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor regio’s waar bereikbaarheid belangrijk is. Het voertuig kan worden gebruikt voor zakelijke reizen, inspecties of medische toepassingen.



Volgens het bedrijf ontstaat daarmee een nieuwe categorie mobiliteit, waarin lucht en weg elkaar aanvullen.

Marco van den Bosch. Foto: Tribe.

Nieuwe markten ontstaan door technologie

De wereld van mobiliteit verandert snel. Groei van steden, druk op infrastructuur en nieuwe technologie zorgen voor andere manieren van reizen.



Volgens PAL-V kan een combinatie van weg en lucht nieuwe oplossingen bieden voor mobiliteitsvraagstukken. Voor ondernemers laat dat zien hoe technologie kan leiden tot nieuwe industrieën. Innovaties die vandaag nog experimenteel lijken, kunnen morgen een nieuwe markt vormen. Bedrijven die investeren in onderzoek en ontwikkeling spelen daarin een belangrijke rol.

Inspiratie voor ondernemers

Tijdens Business Boost Live delen ondernemers hun ervaringen met innovatie en ondernemerschap. Verhalen uit de praktijk laten zien hoe bedrijven omgaan met onzekerheid en verandering.

Het verhaal van PAL-V laat zien dat nieuwe ideeën vaak beginnen met een visie die nog niet door iedereen wordt gedeeld. Door te blijven investeren in ontwikkeling en samenwerking kunnen bedrijven stap voor stap nieuwe mogelijkheden creëren. Voor mkb-ondernemers kan dat een belangrijke les zijn. Innovatie begint vaak klein, maar kan uitgroeien tot een ontwikkeling die een hele sector verandert.

