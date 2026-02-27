McDonald’s-familie pakt schulden aan van personeel: ‘Krijgen soms honderden sollicitaties per week’

Marijke, Pieter en Maartje Honing runnen vijf McDonald’s-restaurants in Utrecht. Maar wie denkt dat het gezin bovenal bezig is met het verkopen van zo veel mogelijk burgers, heeft het mis. Ze zetten zich vol in op het welzijn van hun medewerkers: al jaren helpen ze medewerkers uit de schulden. „We krijgen soms honderden sollicitaties in één maand.”

Marijke Honing herinnert het zich nog goed: de eerste keer dat er een brief binnenkwam waarin stond dat er geld van het salaris van een medewerker moest worden ingehouden vanwege schulden. „Je ziet grote, dreigende letters en ingewikkelde juridische taal”, vertelt ze tegen AD in het pas geopende filiaal in Leidsche Rijn.



Ze vroeg zich af: als zij het al lastig vond, hoe moest een medewerker die laaggeletterd is of de Nederlandse taal niet goed spreekt dit dan begrijpen? Dat moment werd het startpunt van een aanpak die inmiddels vanzelfsprekend is in de vijf Utrechtse McDonald’s-restaurants van het stel en hun 28-jarige dochter.



Loonbeslag voor zijn

Met zo’n vierhonderd medewerkers en meer dan veertig nationaliteiten noemen ze de vestigingen samen ook wel een ‘mini-maatschappij’, met alle problemen die daar ook bij horen. Geldzorgen zijn daar één van. „Als werkgever ben je vaak te laat als het loonbeslag er al ligt”, zegt Marijke. „Dat kun je niet meer terugdraaien.”

Je hoeft hier niet meteen je hele financiële situatie op tafel te leggen. Vaak begint het met iets kleins Maartje Honing

Dus gingen ze kijken hoe ze het probleem voor kunnen zijn. Marijke sloot zich aan bij de werkgeversalliantie Utrecht Schuldenvrij en verdiepte zich in het netwerk van hulpverleners en instanties die mensen met geldzorgen kunnen ondersteunen. Maar minstens zo belangrijk: ze begon het gesprek op de werkvloer.

Inloopspreekuur

Inmiddels is er twee keer per week een vrij inloopspreekuur. Medewerkers kunnen langskomen met vragen over loonstroken, brieven van instanties, DigiD, zorgtoeslag of schulden. Maar het gaat lang niet altijd alleen over geld. „Zo vroeg een vader eens wanneer zijn kind voor het eerst naar de tandarts mag”, zegt Marijke.

„Alle vragen zijn welkom.” Dit laagdrempelige is belangrijk, benadrukt Maartje, die aan het hoofd staat van de vestiging in Leidsche Rijn. „Je hoeft hier niet meteen je hele financiële situatie op tafel te leggen. Vaak begint het met iets kleins.”

Diverse problemen

Ook managers worden getraind om signalen van problemen te herkennen. „Zoals hoofdpijn, niet meedoen aan een verjaardagscadeau of vaak te laat komen”, somt Marijke op. „Je kunt boos worden, maar je kunt ook vragen: wat is er aan de hand?”



De problemen die dan voorbij komen zijn divers: van studenten die te veel lenen en jongeren die spullen op afbetaling kopen tot medewerkers die geld naar familie in het buitenland sturen of door een scheiding in de knel komen. „Het idee dat armoede alleen voorkomt bij mensen zonder werk klopt niet”, zegt Marijke.

Mensen horen via via dat het hier goed werken is. Soms krijgen we honderden sollicitaties per maand Maartje Honing

Waar mogelijk helpen de ondernemers praktisch: ze bellen met schuldeisers, treffen betalingsregelingen of kijken of iemand tijdelijk extra kan werken. „Als de huur op de 28ste betaald moet worden en het loon komt de eerste, is één belletje soms al genoeg”, zegt Marijke. „Maar dat belletje durven velen zelf niet te plegen.”

Honderden sollicitaties

De aanpak kost tijd, maar levert ook iets op. Het aantal looninhoudingen is afgenomen en de mond-tot-mondreclame is groot. „We besteden geen euro aan recruitment”, zegt Maartje. „Mensen horen via via dat het hier goed werken is. Soms krijgen we honderden sollicitaties per maand.”



Om dat in goede banen te leiden, organiseren ze speciale middagen. De motivatie is volgens Marijke helder. „McDonald’s is voor veel jongeren en nieuwkomers een springplank naar de samenleving. Dan hoort leren omgaan met geld daar ook bij. Als werkgever kun je echt verschil maken, als je maar bereid bent te luisteren en de weg kent in het systeem.”