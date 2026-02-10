Sarah van Seumeren (37) verloor afgelopen april onverwacht haar man Arno (50). Haar ervaringen met rouw en verlies wil ze overbrengen naar bedrijven. „Uit de reacties die ik krijg, weet ik dat het nodig is.”

Op 17 april vorig jaar kon Sarah van Seumeren om zes uur niet meer slapen. Partner Arno lag, geheel tegen zijn gewoonte in, om kwart voor zeven nog steeds in bed, waarop dochter Olivia (5) zei: „Ik ga pappa wakker maken.” Toen ze terugkwam bij haar moeder, zei Olivia: „Het is helemaal nat bij pappa.”

Sarah wist dat het foute boel was, vertelt ze tegen het AD: „Ik zag meteen dat hij niet meer leefde. Je schiet in een overlevingsmodus. Ik ben naar onze buurman Michiel gerend en zei: „Arno ligt dood in bed, wil je kijken of het echt is.”

Huilende kinderen door merg en been

Nadat 112 was gebeld, stond binnen drie minuten een reanimatieteam voor de deur. Sarah bracht haar kinderen naar de buren. Ambulances, politieauto’s en een traumahelikopter kwamen naar Zaltbommel om het leven van Arno te redden.

„Het eerste wat ik zei was: ‘Laat ’m geen kasplantje worden’. Daar hebben we het over gehad. Ze hebben Arno nog veertig minuten gereanimeerd. Om tien over acht kwamen ze naar beneden om te vertellen dat-ie dood is. We moesten het onze zoon Julian (8) en dochter Olivia vertellen. Die gilden en huilden. Dat ging echt door merg en been.”

Als je rouw niet goed verwerkt, kan dat generaties lang worden doorgegeven Sarah van Seumeren

Sarah van Seumeren Rouw en Verlies

Negen maanden later is de rust redelijk terug, maar het verdriet is nog vers. Sarah, zelf ondernemer, ontdekte dat ze iets zinvols wilde doen met het overlijden van Arno. De van origine Utrechtse en kartrekker van de businessclub van voetbalvereniging De Meern startte het bedrijf Sarah van Seumeren Rouw en Verlies. Ze wil bedrijven bewustmaken hoe om te gaan met werknemers die in zo’n situatie belanden.

„Bedrijven krijgen met rouw te maken. Dat is niet alleen rond de dood, maar ook een scheiding, miskraam, ernstige ziekte of het vertrek van een collega is rouw. Als je rouw niet goed verwerkt, kan dat generaties lang worden doorgegeven.”

Sarah van Seumeren: „Medewerkers die zich gehoord voelen, melden zich minder vaak ziek.” Foto: Ruud Voest

Rouwadvies: waar moeten bedrijven rekening mee houden?

Sarah weet dat bedrijven te maken hebben met Ri&E-richtlijnen, risico-inventarisatie en -evaluatie, en wettelijk verplicht zijn te zorgen dat medewerkers zich goed en veilig voelen. Zij streeft bij organisaties naar bewustwording van goede rouwbegeleiding.

„Ik begin met mijn eigen verhaal. Daarna vraag ik leidinggevenden om terug te kijken naar rouw en verlies binnen hun organisatie: wat gebeurde er, wat werd gezien en wat bleef onbesproken? Met de inzichten die ik aanreik, onderzoeken we hoe zij daar vandaag, met meer bewustzijn, anders mee zouden omgaan. Vrijwel altijd klinkt dan dezelfde conclusie: dit is iets wat we nooit geleerd hebben.”

Minder ziekteverzuim op de werkvloer

Wie goed omgaat met medewerkers in een rouwperiode, zo is de overtuiging van Sarah, heeft met veel minder ziekteverzuim te maken. ,,Medewerkers die zich gehoord voelen, melden zich minder vaak ziek. Ritme is heel belangrijk. De ene dag ben je on top of the world en de volgende dag krijg je de ene voet niet voor de andere. Een ander advies voor leidinggevenden: stapel geen werk op voor mensen. Je hoofd is één wattenbol. Je moet je hele leven opnieuw inrichten. Eén van de vier stoelpoten is weg, maar je moet opnieuw leren balanceren.”

Sarah wil een taboe doorbreken en verder voor Arno en haar kinderen. ,,Arno zet mij letterlijk in het licht.” De eerste bedrijven hebben zich al gemeld. Sarah gaat voor een landelijk, gerenommeerd familiebedrijf een pilot draaien over rouw en verlies. ,,De missie is geslaagd als ik dit bij een paar bedrijven kan presenteren. Uit de reacties die ik tot nu toe heb gekregen, weet ik dat het nodig is.”