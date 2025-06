Een echtscheiding of onverwacht overlijden kan desastreuze gevolgen hebben voor je onderneming. Fiscalist Suzan van Mook van Van Mook Wetterhahn Fiscalisten legt uit waarom ondernemers huwelijkse voorwaarden en fiscale planning niet mogen onderschatten. „Het is cruciaal om grote levensgebeurtenissen goed te regelen.”

Bij echtscheiding of overlijden speelt er meer dan emotie. Denk aan de continuïteit van je onderneming. Suzan van Mook, al meer dan vijftien jaar gespecialiseerd in advies aan vermogende particulieren, benadrukt dat ondernemers vaak te weinig weten over de juridische en fiscale impact van deze gebeurtenissen. „Een huwelijk is veel meer dan een romantisch feest. Het is óók een zakelijke transactie, zeker voor ondernemers”, zegt ze in De Ondernemer Live.

Als het geld vastzit in de onderneming, kan dit leiden tot ernstige financiële problemen of zelfs faillissement Suzan van Mook

Van Mook heeft in haar carrière regelmatig situaties meegemaakt waar onzorgvuldige afspraken enorme problemen veroorzaakten. ,,Neem het voorbeeld van een ondernemer die geen huwelijkse voorwaarden opstelde. Bij echtscheiding kon de ex-partner de helft van de aandelen opeisen en eisen dat die direct werden afgerekend. Als dat geld vastzit in de onderneming, kan dit leiden tot ernstige financiële problemen of zelfs het faillissement van een bedrijf.”

Huwelijkse voorwaarden: een must voor ondernemer

Volgens Van Mook is het essentieel om bij een huwelijk meer te regelen dan enkel voor de gemeenschap van goederen te kiezen. „Vaak kiezen mensen uit gemakzucht voor standaard huwelijkse voorwaarden. De complicaties ontstaan pas later, bijvoorbeeld als een van de partners ondernemer wordt. Dan gaat men nadenken over het beschermen van vermogen en continuïteit, maar moet de andere partner ook instemmen om dingen te wijzigen. En dat is vaak lastiger.”

Een slimme oplossing is het regelen van ‘finaal verrekenbedingen’. Hiermee maakt een niet-ondernemende partner aanspraak op een vergoeding in geval van echtscheiding of overlijden, zonder direct contant geld te hoeven zien. ,,Door te regelen dat deze vergoeding in bijvoorbeeld tien jaar wordt betaald, voorkom je dat iemand in financiële problemen komt”, legt Van Mook uit.

Testament en fiscale planning: voorkom chaos bij overlijden

Niet alleen bij echtscheiding is planning belangrijk. Ook bij onverwacht overlijden ontstaan vaak problemen door gebrek aan fiscale en juridische voorbereiding. „Een ondernemer die overlijdt zonder testament, laat het verdelen van aandelen aan het wettelijk systeem over. Dit kan betekenen dat aandelen naar de langslevende partner gaan, terwijl het juist een kind is dat jarenlang betrokken was bij de onderneming. Dat leidt niet alleen tot familiale spanningen, maar kan ook een negatieve impact hebben op het bedrijf.”

Ook belastingdruk speelt hierin een rol. Bij nalatenschap moet er vaak fiscaal direct worden afgerekend, zelfs als er geen liquide middelen beschikbaar zijn. ,,Zonder planning kan dit betekenen dat je onderneming geliquideerd moet worden. Dit soort situaties kun je eenvoudig voorkomen door tijdig een testament op te stellen en fiscale strategieën door te nemen.”

Wanneer moet je de afspraken herzien?

Volgens Van Mook is het verstandig om minimaal eens in de vijf jaar en bij grote levensgebeurtenissen, zoals geboorte, huwelijk, scheiding of groei van de onderneming, je huwelijkse voorwaarden, testament en fiscale structuur opnieuw te bekijken.

„De onderneming verandert continu. Daarnaast kunnen externe factoren, zoals nieuwe regelgeving, van invloed zijn. Het is belangrijk om alert te blijven.”

Juist op momenten dat alles goed gaat, kun je in rust de continuïteit van je bedrijf veiligstellen Suzan van Mook

Het kiezen van een ervaren fiscalist is cruciaal, benadrukt Van Mook. „Let erop dat je adviseur een team van specialisten inschakelt, zoals notarissen en accountants, om tot de beste oplossingen te komen. Geen enkele fiscalist kan alle aspecten zelf afdekken. Als iemand dat beweert, is dat een duidelijke red flag.”

Van Mook sluit af met een oproep aan ondernemers: neem de tijd om afspraken goed te regelen. ,,Juist op momenten dat alles goed gaat, kun je in rust de continuïteit van je bedrijf veiligstellen. Want als het misgaat, is het vaak al te laat.”

Bekijk het hele interview met Suzan in onderstaande video:

