Verhoging van het minimumloon is bespreekbaar. Werknemers moeten (meer) meedelen in winsten van bedrijven. En vergroening van de economie moet hoger op de agenda. Het is een greep uit de opvallende standpunten die werkgeversorganisaties via VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen naar buiten hebben gebracht. De reacties op de koerswijziging van de werkgevers lopen uiteen. ,,Eerst maar weer eens geld verdienen.’’

Tuur Elzinga, vicevoorzitter van vakbond FNV, kan niet wachten totdat hij concrete afspraken kan maken met de werkgeversclubs. ,,Goed nieuws dat ze het tij willen keren en inzien dat bedrijven te veel oog hebben voor kale winsten en de rol van aandeelhouders. Om dit te veranderen zal met name de doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt moeten worden aangepakt. Als het Thijssen menens is, dan gaan we snel aan tafel om te kijken waar we elkaar kunnen vinden om werknemers meer perspectief op een vast contract te bieden. Dan blijft het niet bij praatjes alleen’’, aldus Tuur Elzinga tegen AD.nl.

Minister-president Mark Rutte zegt onder de indruk te zijn van de nieuwe koers die VNO-NCW samen met MKB Nederland heeft uitgestippeld.

VNO-NCW handreiking naar vakbonden

De vakbondsman meldt dat er ‘best valt te praten’ met de werkgevers over de aanpak van de regeldruk. ,,Je hoort ondernemers vaak klagen over de vele regeltjes. Wat ons betreft is er ruimte om die druk, zeker voor de kleinere werkgevers, te verlichten.’’ Als het gaat om de verhoging van het minimumloon gaat de FNV voor 14 euro per uur. ,,Dat is voor ons een harde eis om de positie van veel werknemers te verbeteren. En dat gaat niet vanzelf, kijk alleen hoe moeizaam de cao-onderhandelingen bij de supermarkten gaan. Nota bene de branche waar enorme winsten worden gemaakt. Dus de koerswijziging is mooi, de praktijk zal vaak weerbarstig zijn.’’

Ook vakbond CNV prijst de ‘goede vergezichten’ van de werkgeversvereniging over zaken als diversiteit en klimaat. ,,VNO-NCW doet met deze nieuwe, verfrissende koers een duidelijke handreiking naar de vakbonden”, stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin vast. Hij wil graag praten over de gevolgen van de coronacrisis en het bieden van meer zekerheid en bescherming voor werkenden.

Dit zal de agenda's van de meeste werkgevers domineren, niet het verhaal over een inclusieve en circulaire economie. We zullen eerst weer geld moeten verdienen Hans Biesheuvel, voorzitter ONL voor Ondernemers

Nieuwe koers VNO-NCW en MKB Nederland

De visie stemt ook minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vrolijk. ,,Een positieve agenda, gericht op een eerlijke arbeidsmarkt, investeringen in onderwijs en de economie van de toekomst.’’ Het is volgens Koolmees een goede ontwikkeling dat werkgevers met de vakbonden afspraken willen maken met het oog op de volgende kabinetsformatie.

Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL (Ondernemend Nederland), vindt het moment van presentatie niet best. ,,Wij zijn zeker niet tegen verdere verduurzaming, maar dat kost geld en in tijden van crisis is dat een lastig verhaal. Corona heeft een krater geslagen in de vermogens van veel bedrijven en het zal nog jaren duren voordat deze financiële situatie is hersteld. Dit zal de agenda's van de meeste werkgevers domineren, niet het verhaal over een inclusieve en circulaire economie. We zullen eerst weer geld moeten verdienen.’