3 jonge ondernemers, 3 pitches, 1 winnaar: dit is de finale van ‘Droomstart’

Drie jonge ondernemers strijden in de finale van de podcastserie Droomstart om een mediapakket ter waarde van 25.000 euro. Wie heeft zijn business het beste ontwikkeld en wie weet de jury te overtuigen?

Ruim vier maanden geleden sprongen op de pitchdag drie jonge ondernemers eruit: Max, Maxime en Fia. Ambitieus, gretig en vastbesloten om van hun bedrijf een (inter)nationaal succes te maken. Er was ook een duidelijke overeenkomst: hoe ze daar precies moesten komen, dat wisten ze nog niet.

Tijdens het Droomstart-traject gingen ze in gesprek met experts en topondernemers. Ze kregen duidelijke adviezen. „Bij twijfel doen”, aldus horecatycoon Pim Evers tegen Maxime. Maar er was ook een opdracht die als rode draad door het traject liep: ga in gesprek met je (ex-)klanten en vind één inzicht dat je dwingt iets te veranderen aan je strategie of merkverhaal. Met dat huiswerk in the pocket verschijnen de Droomstarters nog één keer voor de jury.

Maxime: loslaten is geen verlies

Voor Maxime van Esseveld van Pizza Crosta raakt die opdracht aan iets persoonlijks. Ze noemt zichzelf „een enorme perfectionist” en merkt hoe lastig het is om niet overal zelf bij te willen zijn. „Mijn belangrijkste persoonlijke les is: jump before you’re ready. Er is nooit een perfect moment.”

Max: ‘We zijn geen energiedrank’

Bij Max Dekker zit de grootste verandering niet in het product, maar in zijn besluitvorming. „Ik wilde overal zijn, ik wilde alles doen”, zegt hij. Die houding maakte plaats voor scherpere vragen. In gesprekken met klanten én in zijn ontmoeting met Bozu-oprichter Gianluca De Leo werd duidelijk dat een merk zonder duidelijke afbakening blijft zweven. „We zijn geen energiedrank”, stelt Max nu. BoostMode kiest voor performance en voor sporters die weten waarom ze het drinken.

Fia: stoppen met zenden

Voor Fia Luijerink van PAWR zit de omslag minder in het product en meer in haar houding en boodschap. De hondenvoedingsmarkt is volgens Fia „één grote ruis”. Nog een belofte toevoegen helpt niemand. Dat inzicht werd bevestigd in haar gesprek met Holie’s-oprichter Valentijn van Santvoort. Hoe bouw je een merk in een markt vol schreeuwerige claims? En hoe blijf je dicht bij je eigen verhaal? Fia’s verhaal draait nu minder om overtuigen, maar om fun.

Wat de jury in de finale hoort, zijn geen gladde pitches, maar ondernemers die hun eigen verhaal durven te bevragen. „Had ik die lessen maar gehad op die leeftijd”, aldus jurylid Julian Jagtenberg (Somnox). En volgens André Dolsma (Qredits) zie je bij alle drie hetzelfde: „Meer focus en wat rust. Waar ga ik nou echt voor en waar ben ik van?”

Zo werkt Droomstart Pitchdag (afl. 1+2)

Uit vele inzendingen zijn tien kanshebbers geselecteerd. Tijdens de pitchdag krijgen zij 60 seconden om hun bedrijf en zichzelf te presenteren. De jury kiest drie deelnemers met het meest veelbelovende concept. Begeleidingstraject (afl. 3 t/m 9)

De drie Droomstarters krijgen vier maanden lang begeleiding van ervaren topondernemers en businessexperts. Ze ontvangen eerlijke feedback, praktische tips, marketingadvies en hulp bij strategie, zichtbaarheid en groei. Finale (afl. 10 t/m 12)

In de eindpitch presenteren de deelnemers hun bedrijf opnieuw aan de jury. Die beoordeelt niet alleen het idee, maar ook de ontwikkeling van de ondernemer en de manier waarop adviezen zijn opgepakt. Hoofdprijs: De winnaar krijgt een mediacampagne bij DPG Media ter waarde van 25.000 euro én de ervaring en exposure die het bedrijf blijvend op de kaart kan zetten.

Droomstart is een productie van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak, in samenwerking met Qredits en KVK.