‘Bij twijfel doen’: hoe horecaondernemer Pim Evers succes heeft met 17 totaal verschillende zaken

Zeventien horecazaken, van cafés tot nachtclubs: Pim Evers bouwde zijn horeca-imperium door eigendom te delen met jonge ondernemers. In de podcastserie Droomstart geeft hij een inkijkje in zijn aanpak en deelt hij lessen die starters helpen groeien, zonder alles al prijs te geven.

Het ondernemersverhaal van Pim Evers begint in 2009 met Hannekes Boom in Amsterdam. Het initiatief komt voort uit een gemeentelijke prijsvraag voor een lastig stuk grond. „Dat werd eigenlijk populairder dan het was voordat we open waren. En toen het open was, barstte het helemaal los.’’



Dat succes smaakte naar meer, maar niet in de vorm van kopiëren en plakken. In plaats van één concept uit te rollen, keek Pim naar plekken die volgens hem onderbenut waren. „Er zijn zoveel leuke plekken die eigenlijk een beetje indutten.’’ Inmiddels telt de groep zeventien zaken met uiteenlopende formules en zijn er twee nieuwe locaties in aanbouw.

Meer dan eten en drinken

In de podcast Droomstart gaat Pim in gesprek met Maxime van Esseveld, een jonge ondernemer met een eigen pizzarestaurant in Soest. Pim legt haar uit dat horeca om meer draait dan eten en drinken. ,,Ons geheim is eigenlijk dat je net iets meer doet dan goed eten en goed drinken.’’ Dat ‘meer’ kan service zijn, livemuziek of een activiteit. Juist die focus op beleving zorgt ervoor dat elk concept anders is.

Een rode draad in de organisatie van Pim is het werken met jonge mede-eigenaren. ,,Wij delen het eigendom met een jonge medeondernemer. Die staat op de loonlijst. Wij niet.’’ Die constructie vraagt commitment van beide kanten. Mede-eigenaren investeren mee en dragen risico in de beginfase, maar krijgen daar ondernemerschap en perspectief voor terug. ,,Uiteindelijk kan je ook delen in de winst.’’ Volgens Pim zorgt dit model voor meer verantwoordelijkheid op de vloer en voor nieuwe ideeën binnen de organisatie.

Personeel als familie

Elke zaak is een soort familie, legt Pim uit. Hij is regelmatig zelf aanwezig in zijn zaken en ziet dat dit verschil maakt. ,,Sommigen zeggen: bij mijn vorige werkgever heb ik nog nooit een eigenaar gezien. Dan krijg ik bijna pijn.’’ Volgens hem creëert zichtbaarheid een cultuur waarin mensen elkaar helpen en zich verantwoordelijk voelen voor de zaak. Het is geen toeval, maar een bewuste keuze in leiderschap.

Maxime van Esseveld van Pizza Crosta doet haar pitch. Foto: Jean-Pierre Jans/ photography

Tegelijkertijd waarschuwt Pim Maxime voor een te rooskleurige blik. ,,Maak een prognose voor het slechte geval vooral.’’ Door vooraf na te denken over een worstcasescenario voorkom je paniek als het tegenzit. Daarnaast noemt hij regelgeving een steeds grotere uitdaging. Vergunningen, leges en nieuwe wetgeving vragen volgens hem om meer aandacht dan veel starters verwachten. Ook personeelskosten zijn een punt van zorg. ,,Probeer echt te beredeneren waarom je 40 procent personeelskosten hebt gehad, want dat is eigenlijk te veel.’’

‘Bij twijfel doen’

Ondanks die waarschuwingen blijft Pim positief over ondernemerschap in de horeca. Zijn belangrijkste advies aan starters zoals Maxime is helder: „Bij twijfel doen.’’ Wie zijn omgeving kent en bereid is bij te sturen, heeft volgens hem genoeg ruimte om te groeien.



Alle tips over opschalen als starter? Luister naar de vierde aflevering van Droomstart via Spotify en Apple Podcasts of kijk op YouTube.

Zo werkt Droomstart Pitchdag (afl. 1+2)

Uit tientallen inzendingen zijn tien kanshebbers geselecteerd. Tijdens de pitchdag krijgen zij 60 seconden om hun bedrijf en zichzelf te presenteren. De jury kiest drie deelnemers met het meest veelbelovende concept. Begeleidingstraject (afl. 3 t/m 9)

De drie Droomstarters krijgen vier maanden lang begeleiding van ervaren topondernemers en businessexperts. Ze ontvangen eerlijke feedback, praktische tips, marketingadvies en hulp bij strategie, zichtbaarheid en groei. Finale (afl. 10 t/m 12)

In de eindpitch presenteren de deelnemers hun bedrijf opnieuw aan de jury. Die beoordeelt niet alleen het idee, maar ook de ontwikkeling van de ondernemer en de manier waarop adviezen zijn opgepakt. Hoofdprijs

De winnaar krijgt een mediacampagne bij DPG Media ter waarde van 25.000 euro én de ervaring en exposure die het bedrijf blijvend op de kaart kan zetten.

Droomstart is een productie van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak in samenwerking met Qredits en KVK.