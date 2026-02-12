Drie jonge ondernemers willen hun merken uitbreiden zonder kwaliteitsverlies: ‘Ik doe alles alleen’

In de podcast Droomstart volgen we drie jonge ondernemers die na hun eerste succes voor dezelfde strategische uitdaging staan: gecontroleerd groeien zonder hun kwaliteit en identiteit te verliezen. Hoe breid je je bedrijf uit met beperkte middelen? Deze hulpvraag staat centraal in aflevering 3.

In de eerste twee afleveringen van Droomstart presenteerden negen jonge ondernemers hun idee aan een vakjury. Niet iedereen is even ver met zijn of haar bedrijf, maar allemaal hebben ze de ambitie én het plan om verder te komen.



De drie deelnemers met de meeste potentie én een scherp geformuleerde uitdaging werden gekozen voor het groeitraject. Ze staan nog aan het begin van hun ondernemersreis, maar krijgen met hulp van experts en topondernemers de kans om die potentie om te zetten in duurzame groei. Ondanks hun uiteenlopende markten — horeca, drankenindustrie en dierenvoeding — hebben ze een opvallende overeenkomst: ze willen opschalen, maar weten dat het vasthouden van hun kwaliteit daarbij de grootste uitdaging is.

Maxime – Pizza Crosta: stadse smaak, dorpse sfeer

Allereerst is er Maxime. Zij opende in februari 2025 Pizza Crosta, de eerste Napolitaanse pizzeria in haar woonplaats Soest. Haar passie voor Napolitaanse pizza ontstond tijdens een reis door Australië. „Ik miste dit aanbod dicht bij huis. Mensen uit de Randstad trekken vaak naar dorpen, maar voorzieningen blijven achter.”

Vrijlaten zonder dat de zaak daaronder lijdt, dat is voor mij de grootste uitdaging Maxime van Esseveld Pizza Crosta

Wat begon als een kleinschalige afhaalzaak met zes tafels groeide uit tot een volwaardig restaurant met ruimte voor dertig gasten en een team van tien medewerkers. Haar hulpvraag: hoe kan ze het persoonlijke karakter behouden bij uitbreiding, mogelijk naar een tweede zaak, zonder overal zelf aanwezig te hoeven zijn? „Het stukje vrijlaten zonder dat de zaak daaronder lijdt, dat is voor mij de grootste uitdaging.”



Max – BoostMode: gezonde energie in een blikje

Max ontwikkelde BoostMode, een natuurlijke energiedrank met yerba maté als basis en zonder toegevoegde suikers. Zijn motivatie kwam uit de sportwereld: „Sport en suikerbeladen kunstmatige stoffen vind ik geen match.’’ Het product ligt inmiddels op een tiental locaties, waaronder sportscholen, crossfit-boxen en een hockeyclub en wordt ook getest bij ondernemers in bedrijfsverzamelpanden.

Van de eerste 10.000 blikjes verkocht hij er 6.500, maar de marges zijn nog laag en hij werkt 32 uur per week naast zijn onderneming. Zijn hulpvraag richt zich op marktkeuze en strategische samenwerking: moet hij in sport blijven, uitbreiden naar de kantooromgeving, of beide? „Ik doe alles alleen. Misschien heb ik een co-founder of investeerder nodig die naast geld ook kennis en contacten meebrengt.”

Fia – PAWR: plantaardig hondenvoer naar het mainstream schap

Fia lanceerde in 2022 PAWR, een plantaardig hondenvoermerk. Geïnspireerd door haar vader, die dierenarts is, wil ze de norm in hondenvoeding veranderen. „De grootste uitdaging is het uitleggen. Mensen willen het allerbeste voor hun hond en geloven vaak niet dat dat zonder vlees kan.”

Ik wil leren van ondernemers die met minimale middelen een impactvol merk hebben gebouwd Fia Luijerink PAWR

PAWR werkt nu met zo’n honderd verkooppunten en exporteert af en toe naar landen als Zuid-Korea, Duitsland en België. Fia wil uit de niche stappen en de gemiddelde hondeneigenaar bereiken. Haar hulpvraag richt zich op branding en marketing met beperkte middelen. „Ik wil leren van ondernemers die met minimale middelen een impactvol merk hebben gebouwd.”

Zelfde uitdaging, verschillende markten

Hoewel hun producten niet verder uit elkaar kunnen liggen, kampen Maxime, Max en Fia met dezelfde ondernemersvraag: hoe schaal je op zonder de ziel van je merk te verliezen? Alle drie werken ze nog intensief in hun eigen operatie en weten ze dat groei vraagt om loslaten, structuur en nieuwe partnerschappen.



De komende maanden volgen we in Droomstart hoe deze ondernemers, met hulp van experts en topondernemers, proberen hun merk groter te maken terwijl ze de kwaliteit van hun product en dienstverlening beschermen. In de finale presenteert ieder van hen zijn of haar bedrijf opnieuw – dit keer mét zichtbare groei.



Benieuwd naar het verhaal van Maxime, Max en Fia? Luister deze aflevering van Droomstart via Spotify en Apple Podcasts of kijk op YouTube.



Droomstart is een productie van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak in samenwerking met Qredits en KVK.



