Van drones tot pizza’s: jonge ondernemers schitteren én worden getest in tweede pitchronde Droomstart

Aflevering 2 van het nieuwe seizoen van Droomstart staat opnieuw in het teken van creativiteit, lef en scherpe juryvragen. Jonge ondernemers stappen het pitchpodium op met één doel: in 60 seconden overtuigen dat hun idee het verdient om gezien te worden. De diversiteit is groot: van innovatieve tech tot ambachtelijke gastvrijheid.

Het format van Droomstart is helder: jonge ondernemers pitchen hun bedrijf aan een vakkundige jury. Wie dat het best doet, wordt later gevolgd in de podcast, ontvangt advies van experts en krijgt hulp van topondernemers om het bedrijf te laten groeien.

De jury – Julian Jagtenberg (Somnox), Suzan Schouten (Stichting Jong Ondernemen), Thijs van der Zande (De Ondernemer) en André Dolsma (Qredits) – luistert aandachtig, stelt scherpe vragen en zorgt ervoor dat iedere pitch niet alleen wordt gehoord, maar ook uitgedaagd.

DroneMatch: veilig de lucht in met gecertificeerde piloten

Anne van Halderen ziet dat drones steeds vaker het nieuws halen vanwege incidenten of gesloten luchtruimen. Haar antwoord: DroneMatch, een platform dat bedrijven koppelt aan gecertificeerde en gespecialiseerde piloten. Ze legt uit hoe het werkt en wat haar missie is: drones inzetten op een legale én veilige manier.

Julian Jagtenberg wil weten: „Hoe zorg je dat vraag en aanbod elkaar daadwerkelijk vinden?”

Totalfund: gespreid betalen zonder zorgen voor ondernemers

Teun de Leeuw ontwikkelt Totalfund, een oplossing waarmee ondernemers grote aankopen kunnen aanbieden met gespreid betalen, zónder zelf risico te lopen. Zijn platform fungeert als tussenpersoon die klantgegevens vergelijkt bij veertien kredietaanbieders, waardoor de kans op acceptatie groter wordt. Ondernemers hebben geen debiteurenrisico, consumenten krijgen duidelijk inzicht via een calculatietool, en de backoffice regelt alle afhandeling.

André Dolsma gaat meteen voor de kern: „Hoe onderscheid je je van bestaande kredietaanbieders als Klarna?”

Luister eerst aflevering 1: Nieuw seizoen Droomstart trapt af met de nieuwe Red Bull en vegan hondenvoer: ‘Wil je 10 jaar van je leven hierin stoppen’

Pizza Crosta: pizza als beleving

Maxime van Esseveld presenteert Pizza Crosta, haar Napolitaanse pizzeria in Soest. Voor haar draait pizza niet om een snelle hap, maar om beleving en gastvrijheid.

Pizzeria’s moeten volgens haar een ontmoetingsplek zijn, waar mensen zich welkom voelen en genieten van kwalitatief goede pizza’s. Haar ambitie? Een tweede of derde zaak of een geheel nieuw concept.

Julian Jagtenberg stelt de directe vraag: „Waarom moet ik juist bij jou komen?”

Baddies by Lisa: beautyconcept in knalroze

Lisa Hagenaar combineert haar expertise in het knippen van krullen met het zetten van tooth gems onder de naam Baddies by Lisa. Haar droom: een landelijk franchiseconcept dat opvalt door branding, communitygevoel en de opvallende knalroze huisstijl.

Suzan Schouten is kritisch: „Hoe zorg je dat klanten blijven terugkomen als tooth gems soms jaren blijven zitten?”

FundieFeeds: gasten als ambassadeurs

Robin Fagnieres lanceert FundieFeeds, een app die horecabezoekers beloont voor het delen van hun ervaringen met digitale tokens, die in te ruilen zijn voor kortingen en exclusieve acties. Zijn missie? De horeca zichtbaar maken op sociale media via echte gasten.

Julian Jagtenberg waarschuwt: „Hoe voorkom je dat outsourced development je opbreekt qua kosten?”



Wie weet de jury het best te overtuigen? Luister de eerste aflevering van Droomstart via Spotify en Apple Podcasts of kijk op YouTube.



Droomstart is een productie van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak in samenwerking met Qredits en KVK.