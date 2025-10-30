Op je zestiende een eigen zaak beginnen; dat kunnen er niet veel zeggen. Donny Wartenbergh opende onlangs in het Brabantse Geldrop zijn eigen snackbar. „Het is af en toe een beetje bijstampen.”

Tiener Donny (16) heeft nu al eigen snackbar én eigen snack: ‘Hou er geld aan over’

Donny is dan wel ondernemer, maar hij gaat ook gewoon nog naar school. Hij zit in het eerste jaar van de opleiding Leidinggevend Verkoper van het Summa College in Eindhoven. „Ik probeer overdag naar school te gaan. Na school en in het weekend werk ik in de snackbar.”

De jonge Eindhovenaar schat dat hij zo’n dertig uur per week in de zaak staat. „Tot nu toe is het goed te doen. School gaat me redelijk makkelijk af. Ach, het is af en toe een beetje bijstampen. Maar ik heb er zelf voor gekozen”, zegt de jonge ondernemer tegen het Eindhovens Dagblad terwijl hij zijn schouders ophaalt.

Ik hielp als kind mijn ouders mee met friet bakken. Nu helpen ze mij Donny Wartenbergh

Ouders springen bij wanneer Donny naar school moet

Zijn ouders, Danny en Patricia, helpen mee in de zaak wanneer Donny naar school moet. De twee hebben vroeger ook een snackbar gehad en runnen nu de pizzeria naast de snackbar van Donny. In Eindhoven hebben ze bovendien nog een pizzarestaurant.

„Ik hielp als kind mijn ouders mee met friet bakken. Nu helpen ze mij”, zegt Donny. Luisteren zijn ouders goed naar de baas? „Ja hoor, meestal wel”, lacht hij.

‘Bij Donny’ - zo heet de snackbar - ziet hij als een investering in de toekomst. „Mocht het om een of andere reden niet lukken met school, dan kan ik er altijd op terugvallen.”

Smoske Donnyke hit in de snackbar

De snackbar ligt in het centrum van Geldrop, tegenover het Anna Ziekenhuis. De eerste maanden draaide Donny zijn frietzaak nog onder de oude naam, sandwichbar Riant. De afgelopen maanden is de cafetaria-lunchroom in stapjes verbouwd en vernieuwd.

Aan de wand prijken nu grote afbeeldingen van Donny en zijn jongere zus Alisha als kinderen. Ook hangt er een shirt van PSV. Donny houdt namelijk van voetbal en speelt zelf bij RPC in Eindhoven: „Maar het komt nu weleens voor dat ik een training oversla.”

Het gaat redelijk. Ik hou er geld aan over. Maar dat mag best wat meer zijn Donny Wartenbergh

Druk met bestellingen van bedrijven

Naast friet, snacks, burgers, ijs en milkshakes richt Donny zich ook op broodjes en ‘smoskes’ (langwerpige broodjes). De vrijdag, zaterdag en zondag zijn erg druk. Vooral op vrijdag zijn de broodjes in trek, vertelt Donny: „Dan is het best druk met bestellingen van bedrijven. Ik heb een nieuwe oven waar 25 broodjes tegelijk in kunnen. In de oude konden er maar drie.”

Op de menukaart staat ook ‘smoske Donnyke’, genoemd naar hemzelf. Het broodje is belegd met een XXL Mexicano, andalousesaus, gefrituurde ui, augurk en sla. „Die is zo lekker, dus die moest wel op de menukaart. En ik moet zeggen, die loopt ook best goed hoor.”

Rekening bij Amerikaanse bank

Vanwege zijn jonge leeftijd was het niet eenvoudig om een eigen zaak te beginnen. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel is voor een 16-jarige geen probleem, maar een bankrekening aanvragen is lastiger. „Dan moet je minimaal 18 jaar zijn. Dus moest ik een rekening bij een Amerikaanse bank openen. Daar ging het wel”, zegt hij.

Nu, ongeveer een halfjaar na de opening, kan de jonge ondernemer al aardig inschatten hoe zijn zaak er financieel voor staat. „Het gaat redelijk. Ik hou er geld aan over. Maar dat mag best wat meer zijn.”

Mag je op je zestiende een onderneming beginnen? Er is geen minimumleeftijd voor het starten van een onderneming, meldt de Kamer van Koophandel. Maar minderjarigen (onder de 18) moeten wel toestemming van de ouders of voogd hebben. Je kunt dan nog niet in alle branches ondernemen. Sommige activiteiten zijn verboden of minder geschikt voor minderjarigen, zoals het verkopen van alcohol of vuurwerk. Ook het openen van een zakelijke bankrekening of het krijgen van financiering kan lastiger zijn.

Donny aan het werk in zijn eigen snackbar. Foto: Thijn Vorstenbosch/DCI Media