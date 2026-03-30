Daan investeerde 30.000 euro eigen geld in zijn droom en Laura strijd tegen bananenverspilling

Dinsdag in een nieuwe De Ondernemer Live duiken we in de wereld van duurzame innovatie, de realiteit van het runnen van een foodtruck en de noodzaak van een goede aov. Hoe transformeer je reststromen tot business en wat zijn de harde lessen van een startende ondernemer?

De strijd tegen bananenverspilling

Laura Hoogland, de drijvende kracht achter The Banana Factory, schuift aan om te praten over een groot probleem in de voedselketen. De banaan is namelijk een van de meest weggegooide fruitsoorten ter wereld. Volgens Laura wordt meer dan de helft van de totale bananenoogst uiteindelijk niet gebruikt. Dat is een enorme verspilling die zij vastberaden is aan te pakken door reststromen een nieuwe bestemming te geven.



Met het initiatief Bakers & Bananas zet zij een grote stap in de verwerking van bananen die anders verloren zouden gaan. De uitdaging ligt hierbij niet alleen in de logistiek, maar vooral in de techniek. In Nederland is het handmatig pellen van bananen simpelweg te duur om rendabel te zijn voor grootschalige productie. Om dit probleem op te lossen, maakt The Banana Factory gebruik van gespecialiseerde techniek voor automatische verwerking.

Van YouTube-video naar foodtruck

Daan Crefcoeur, bij zijn 83.000 abonnees beter bekend als Creffie, startte zijn ondernemersreis op YouTube. Zijn video’s over hoe hij geld kon verdienen, bleken een schot in de roos. Vooral de video’s waarin hij experimenteerde met een foodtruck sloegen enorm goed aan bij zijn publiek. Dit succes was voor hem het teken om door te pakken en de stap van online content naar een fysieke onderneming te maken.



Met een gespaard bedrag van 30.000 euro stortte Crefcoeur zich volledig op dit nieuwe avontuur. Hij deelt zijn hele proces transparant met zijn volgers, van de eerste investering tot de dagelijkse operatie. Het is een bijzondere vorm van ondernemerschap waarbij de grens tussen influencer en traditionele ondernemer vervaagt.

De kwetsbaarheid van de ondernemer

Ondernemen is risico’s nemen, maar sommige risico’s kunnen de continuïteit van je bedrijf direct in gevaar brengen. Cosmas Blaauw van SharePeople schuiven aan om te praten over een onderwerp dat veel ondernemers liever voor zich uitschuiven: arbeidsongeschiktheid en ziekte. Voor veel mkb-ondernemers en zzp’ers is een goede regeling voor de aov nog altijd geen vanzelfsprekendheid.



