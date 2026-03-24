Daan eiste compensatie coronaschulden: Belastingdienst weigert alle 80 ingediende brieven

De Belastingdienst neemt de compensatiebrieven van ondernemers die hun coronaschulden hebben voldaan, niet in behandeling. De brieven zijn een actie van ondernemer Daan Broekman. Hij vindt het oneerlijk dat sommige bedrijven kwijtschelding kregen van coronaschulden, terwijl hij alles heeft afgelost. Daan laat het er niet bij zitten.

Corona is nog niet over! Het is en blijft de boodschap van de Utrechtse modeondernemer Daan Broekman. Hij spreekt over long covid. „Nog steeds ondervinden ondernemers er last van. Of ze bestaan niet meer, of ze hebben problemen van het feit dat ze alles hebben afgelost en daardoor geen tot onvoldoende investeringen kunnen doen”, zegt hij tegen De Ondernemer over het besluit van de Belastingdienst om de compensatiebrieven niet in behandeling te nemen.



Samen met zijn brancheorganisatie INretail startte de mede-eigenaar van twee Utrechtse modezaken – „We vierden vorige week ons 189-jarig bestaan” – een actie. Op de website van INretail kon een voorbeeld van een compensatiebrief worden gedownload. De aanleiding was dat Daan en INretail hadden geconstateerd dat sommige ondernemers kwijtschelding kregen van hun coronaschulden. Daan vond dat oneerlijk, omdat hij alles had terugbetaald.



De Belastingdienst zegt circa tachtig brieven van ondernemers te hebben ontvangen. „We zullen de ondernemers laten weten dat we de brieven niet in behandeling nemen”, meldt een woordvoerder van de Belastingdienst. „De argumenten in de brief geven geen aanleiding voor compensatie of vermindering van reeds betaalde of afgedragen belasting. Daarvoor bestaat geen wettelijke grondslag.”



Daan hoort het aan: „Het staat niet in de boeken, het staat niet in de regels dus we nemen het niet in behandeling. Ik denk dat het laatste woord er niet over is gesproken. Ik was vorige week met onze inkooporganisatie EK Retail in Stockholm, daar zeiden veel ondernemers dat ze mee gaan doen. Ze hadden er nog niets van vernomen.”



INretail was nog niet in staat om te reageren. „We willen eerst meer weten wat die wettelijke grondslag behelst.”

Je gooit niet moe het hoofd in de schoot?

„Zeker niet. Ik weet alleen dat een lange adem nodig is. Het kan een hele tijd duren voordat je gehoord gaat worden. Ik heb met onze financieel adviseur erover gehad wat verstandig is. Alleen procederen of als groep ondernemers, branchevereniging en inkooporganisatie een vuist maken? Het tweede gaan we doen. Het is gelijk een oproep dat ondernemers zich moeten melden en brieven blijven sturen naar de Belastingdienst. Ze moeten ook bij hun brancheorganisaties melden dat dit aan de hand is, dan kunnen we een vuist maken.”

Staatsecretaris Eerenberg krijgt uitnodiging van Broekman

Inmiddels is in politiek Den Haag de actie van Daan en INretail opgemerkt. De staatssecretaris van Financiën, Eelco Eerenberg (D66), haalde vorige week in een debat over de Belastingdienst Daan aan. Het was voor deze modeondernemer aanleiding hem via een LinkedInpost –„Wat ik mis is de uitreikende hand naar ondernemers die altijd hun rekeningen voldaan hebben en nu krap bij kas zitten” – uit te nodigen in een van de twee winkels (Broekman en De Rode Winkel, red). Eelco heeft vast een keer bij ons gewinkeld, stelt Daan. Eerenberg was over de zes jaar wethouder in de Domstad.

Aan alle kanten worden we leeggehaald, terwijl het verdienvermogen van Nederland in het mkb zit Daan Broekman mede-eigenaar van De Rode Winkel en Broekman

„De uitnodiging is natuurlijk oprecht”, gaat Daan verder. „Ik laat hem de gevolgen zien van die coronaperiode met zijn lockdowns. Het gaat dan niet eens over waar ik wel of niet recht op heb en terug willen hebben, maar om hem het totaalplaatje te laten zien van de gevolgen. Wat ik van Eerenberg verwacht? Een luisterend oor, dat er wordt begrepen wat er aan de hand is.”

‘Aan alle kanten worden we leeggehaald’

„We leggen extra lasten bij het bedrijfsleven. Er stoppen veel ondernemers omdat ze het niet meer kunnen betalen of ze willen niet meer. Aan alle kanten worden we leeggehaald, terwijl het verdienvermogen van Nederland in het mkb zit.”



„Als we het niet kunnen verdienen kunnen we ook niet verduurzamen. Voorbeeld: ik mag over een jaar niet meer met mijn Volkswagen bus voor de deur van mijn winkel komen omdat die niet elektrisch is. Ik moet een nieuwe bus gaan aanschaffen. Misschien heb ik dat geld helemaal niet. Alles is terugbetaald en daar ondervind ik nu de problemen van.”



„Hoe kunnen ik en al die andere ondernemers geholpen worden die hun coronaschulden hebben terugbetaald?”

