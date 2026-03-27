800 medewerkers, geen managers: zo werkt het model van kampeergigant Obelink

Zonder managers en met medewerkers die zelf beslissen groeit kampeergigant Obelink uit Winterswijk snel door. Met 800 werknemers en landelijke ambities kiest het bedrijf bewust voor een ongebruikelijke aanpak. Het bedrijf is een van de genomineerden voor de Nationale Ondernemersprijs. „In principe mag iedereen hier doen wat hij wil doen.”

Lees verder onder de advertentie

Obelink is een van de negen genomineerden voor de Nationale Ondernemersprijs. Het kampeerbedrijf haalde afgelopen jaar het nieuws door een andere grote speler, De Wit uit Schijndel, over te nemen.



Samen hebben de ondernemingen achthonderd werknemers. Wereldberoemd in Gelderland is Obelink al decennia lang. In Winterswijk staat de grootste kampeerwinkel van Nederland, met een vloeroppervlak van ongeveer tien voetbalvelden. Kampeerfanaten uit heel Europa weten de weg te vinden naar het oosten van Nederland.



Verkoopplatform voor campingwinkels

De groei van het bedrijf moet verder vooral online plaatsvinden. Naast de eigen, zeventalige webshop fungeert Obelink als verkoopplatform voor kleinere, gespecialiseerde campingwinkels. „Er zijn er inmiddels meer dan 250 die via onze site verkopen”, zegt directeur Berry Velthuis.



Groei betekende ook een groot en nieuw distributiecentrum. Het dak daarvan ligt vol zonnepanelen, 4500 stuks. Daarmee is Obelink negen maanden van het jaar zelfvoorzienend op het gebied van energie. Overtollige energie wordt geleverd aan woningen in de omgeving, in totaal levert het bedrijf de elektriciteit voor zeshonderd huizen.



Obelink is een familiebedrijf, dat sinds 1959 in Winterswijk is gevestigd en zich daarmee verbonden voelt. Het steunt daarom veel sportverenigingen in de regio, maar bijvoorbeeld ook een hospice dat tegelijk met Obelink zonnepanelen nodig had. „Daarvoor hadden ze 10.000 euro nodig, en dat is dan wel iets voor ons.”

Lees verder onder de advertentie

Extra laag aan leidinggevenden?

Misschien wel het meest in het oog springend is het bedrijfsmodel waarmee Obelink werkt. Zes jaar geleden stond het bedrijf voor een schaalsprong en was de vraag: hoe organiseren we het bedrijf als het aantal werknemers groeit? Een extra laag aan leidinggevenden ertussen wellicht?



Velthuis, sinds 28 jaar de directeur bij het familiebedrijf, kende een ondernemer met een reclamebureau in Groningen, die holacratisch werkte. Dat betekent: geen managers, maar medewerkers die zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid dragen.

In principe mag iedereen hier doen wat hij wil doen. Alleen als het schade aan het bedrijf toebrengt, mag dat niet Berry Velthuis Directeur

Elke medewerker heeft een eigen rol of vervult meerdere rollen. Iemand die op de afdeling campers werkt, maar bijvoorbeeld ook graag fotografeert, mag zich ook als fotograaf bewijzen. Een aantal van die rollen vormen samen een cirkel, die een bepaald doel nastreven. „In principe mag iedereen hier doen wat hij wil doen. Alleen als het schade aan het bedrijf toebrengt, mag dat niet”, zegt Velthuis.

Selectie en werving kandidaten

Voor buitenstaanders mag het wat abstract klinken, bij Obelink willen ze er na zes jaar niet meer vanaf. „Voorheen kreeg je instructies vanuit je manager: ‘Jongens, ga dit eens doen’. Nu komen de ideeën van onderaf en borrelen ze vanzelf op. Als je een goed idee hebt, kun je het binnen een paar dagen uitvoeren”, zegt Elke Sloetjes, die bij Obelink communicatie doet.

Lees verder onder de advertentie

Voor Velthuis biedt het nieuwe model wel wat uitdagingen. „Ik moet leren loslaten. En dat is voor mij wel een dingetje, kan ik je vertellen. Maar er poppen nu in de winkel nieuwigheden op, waar ik niks van wist. Hoef ik ook niet te weten. Hebben ze helemaal zelf bedacht. Dat is fascinerend.”

Het heeft ook gevolgen voor de selectie en werving van kandidaten. Wie graag toch manager wil worden bij Obelink kan beter elders solliciteren. „Wij hebben niks aan een viersterrengeneraal die zegt: ik heb een ster meer, dus je hebt naar me te luisteren. Je werkt hier vanuit je rol en je inhoud. Houd jij van hiërarchie en status, dan is dit niet je plek. Je hoeft hier geen manager te worden om invloed te hebben.”



Dit artikel is geschreven door Rob Berends voor De Gelderlander.



