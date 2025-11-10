Als het coronavirus in 2020 plannen voor een nachtclub dwarsboomt, starten Nick ’t Riet, Daan van Schaik en Paul Kuilboer ‘per ongeluk’ een onderneming in vastgoedbeheer. De verhuurformule van Temporary Palaces blaast buurten nieuw leven in en blijkt een succesvolle remedie tegen leegstand. Vijf jaar later beheren ze elf gebouwen, organiseren ze met samenwerkingspartners uiteenlopende projecten en baten clubs Sissi’s en RAUM uit.

Nick, Daan en Paul droomden van een eigen nachtclub, nu toveren ze 30.000 m2 om tot ‘tijdelijke paleizen’

Ze kennen elkaar van de iconische club De Marktkantine in Amsterdam. Na er zes jaar als hoofd marketing, chef horecateam en productiemanager te hebben gewerkt, dromen Nick, Daan en Paul van een eigen nachtclub. Een plek waar muziek, creativiteit en cultuur samenkomen. Via een bevriende projectontwikkelaar kunnen ze aan een groot, leegstaand pand komen: 4.500 vierkante meter net buiten de A10. De deal is dat de drie mannen de plek nieuw leven in blazen en dat vastgoedontwikkelaar Boelens de Gruyter het gebouw voor in ieder geval één jaar beschikbaar stelt.

Van clubidee naar creatieve hubs

„We zaten vol ideeën voor evenementen. Clubavonden, exposities, sport- en kunstgerelateerde projecten. Maar nog voor we goed en wel begonnen, gooide Covid roet in het eten”, vertelt Nick. Noodgedwongen gingen de events on hold. Tot corona was overgewaaid zouden ze de verschillende ruimtes die de locatie rijk was verhuren aan creatieven uit hun netwerk.

Sommige ondernemers betalen omzet-gerelateerde huur Nick ’t Riet

Alleen tegen de tijd dat het clubben weer kon, hadden Nick, Daan en Paul zich de verschillende (juridische) aspecten van gebouwenverhuur, planologie en stadsontwikkeling volledig eigen gemaakt. „We waren onbedoeld heel goed geworden in ruimteverhuur en besloten ermee door te gaan.” Zo wordt Temporary Palaces geboren. Een bedrijf dat creatieve bedrijfsverzamelgebouwen creëert en startende ondernemers en creatievelingen tegen schappelijke prijzen in werkplekken voorziet. Variërend van sieradenmakers tot IT’ers, marketeers en koffiebranders.

Elf panden en 30.000 m2 in beheer

Eén pand wordt in vijf jaar tijd elf panden. Temporary Palaces heeft momenteel 30.000 vierkante meter in en rondom Amsterdam in beheer en verhuurt aan vierhonderd huurders. Hun verhuurprijzen beginnen bij tweehonderd euro per maand en zijn afhankelijk van het aantal vierkante meters, maar ook van de positie van de ondernemer. „Naarmate de onderneming succesvoller wordt, betalen ze omzet-gerelateerde huur.”

De huurprijs die Temorary Palaces betaalt is minder dan marktconform en gebouwen zijn in principe minimaal één jaar in beheer. Naast oude kantoorgebouwen hebben ze ook een monumentaal grachtenpand, loodsen en verschillende buitenruimten. „In de praktijk maken we deze maand pas voor de tweede keer mee dat een huur afloopt. Die van de oude backoffice van de rechtbank Amsterdam. Alle andere gebouwen hebben tot nu toe steeds verlengd omdat de herontwikkeling verder werd uitgesteld.”

Géén platvloerse vastgoedverhuurder

Een platvloerse vastgoedverhuurder is Temporary Palaces alles behalve. Huurders hebben volledige vrijheid om hun huurplek om te toveren tot hun eigen ‘paleis’, maar de oprichters denken en doen nog steeds graag mee. Hun gebouw ‘Noordkant’ in Amsterdam-Noord was onlangs stemlocatie voor de nationale verkiezingen. Er wordt in de meeste gebouwen fijne horeca ingericht. En met grote ruimten wordt creatief omgegaan: ze verhuren bijvoorbeeld aan De Tuinen Van, die voor hun planten veel ruimte nodig hebben, faciliteren kledingmarkten en hebben geholpen bij het opzetten van cultural event space Der Hintergarten.

We hebben alle drie 1500 euro ingelegd: voor een website en de eerste huur Nick ’t Riet

Alhoewel het creëren van creatieve hubs de voornaamste drijver achter de onderneming is, helpt Temporary Palaces ook de vastgoedontwikkelaar. In een markt waar door forse rentestijgingen op financiering en torenhoge bouw- en grondprijzen leegstand aan de orde van de dag is, biedt de creatieve verhuurformule een welkome remedie tegen vastgoedverval. Niet alleen wordt een gebouw in onderhoud voorzien, er ontstaat bovendien (weer) leven in de brouwerij – ‘placemaking’.

Nog lang niet uitverhuurd

„In 2020 hebben we alle drie 1500 euro ingelegd. Voor de eerste maanden huur en een website. Dat we ondertussen zes vaste werknemers hebben, elf gebouwen beheren, uiteenlopende events organiseren en betrokken zijn in twee clubs hadden we nooit voorzien.” Inderdaad, óók de nachtclubs kwamen er uiteindelijk: RAUM en Sissi’s. Beide ondernemingen hebben ze – net als de nachtcultuur-initiatieven Borisov en The Other Side – samen met andere partijen op poten gezet.

En de ideeën lijken nog lang niet opgedroogd. „We hebben net weer een mooie ADE-week achter de rug met exposities en dancefeesten op meerdere van onze locaties. Ook aankomende editie doen we weer mee. Daarnaast zijn we bezig met het organiseren van een terugkerende vintage & designbeurs: ‘Cabinet Amsterdam’. De eerste editie vindt eind januari plaats.”

Waar ze nog van dromen? ,,Ooit willen we een eigen gebouw aankopen. En we voelen veel binding met Amsterdam – waar we wonen, waar ons netwerk ligt en waar het allemaal begon – maar uitbreiding naar andere steden is niet uitgesloten. Onze missie blijft uiteindelijk toffe mensen bij elkaar brengen om plekken nieuw leven in te blazen.”

