Geen stroomaansluiting mogelijk, maar deze McDonald’s-ondernemer vond de oplossing: ‘Kijk wat er wél mogelijk is’

McDonald’s Utrecht Hooggelegen had eigenlijk nooit open kunnen gaan. Het stroomnet zat vol, dus een zware aansluiting kon er niet komen. Maar ondernemer Pieter Honing gaf niet op: zijn restaurant ging tóch open en draait grotendeels op zelfopgewekte energie. Nu wil hij andere bedrijven laten zien wat er ondanks de netcongestie mogelijk is.

„We hadden alle vergunningen rond, maar kregen te horen: jullie krijgen geen zware aansluiting vanwege het volle stroomnet”, vertelt Honing aan het AD. En zo’n aansluiting is wel nodig voor een restaurant, legt hij uit.



„Dan kun je twee dingen doen: wachten tot het elektriciteitsnet wordt uitgebreid of zelf een oplossing bedenken.” Ze kozen voor het laatste. Honing en McDonald’s Nederland gingen samen om tafel met energie-experts, leveranciers, de gemeente Utrecht en de Veiligheidsregio.



Volgens Dolly van den Akker, director impact bij McDonald’s Nederland, was deze samenwerking cruciaal. „We hebben echt met allerlei partijen gekeken: hoe kunnen we dit tóch mogelijk maken? Dat vraagt lef, maar ook de bereidheid om te leren en te investeren. Alleen hadden we dit nooit voor elkaar gekregen.”



Hoe het systeem werkt

Uiteindelijk kwam hier een systeem uit voort waardoor het restaurant grotendeels op zelfopgewekte energie kan draaien. Inmiddels staat er buiten een groot accupakket en liggen er op het dak en de carport ruim 350 zonnepanelen. De beschikbare stroom wordt continu verdeeld via een energiemanagementsysteem.

Pieter Honing bij het accupakket van McDonald’s Hooggelegen. Jelle Verhoeks

Dat systeem bepaalt bijvoorbeeld of energie naar de keuken gaat of naar de verwarming. „Als er ergens een piek ontstaat, corrigeert het systeem dat automatisch”, zegt Honing. „Dan gaat bijvoorbeeld de verwarming tijdelijk iets lager, zodat het restaurant gewoon kan blijven draaien.”

Geen aansluiting mogelijk

Het probleem waar Honing tegenaan liep, speelt op steeds meer plekken in Nederland. Door netcongestie kunnen bedrijven vaak geen nieuwe of zwaardere aansluiting krijgen. In Utrecht werd dat probleem recent extra zichtbaar doordat het net hier officieel ‘vol’ werd verklaard. Vanaf 1 juli is het niet mogelijk een nieuwe aansluiting te krijgen.

“ De testopstelling werkte prima, maar toen we het hier echt aansloten, liep het vast ” Pieter Honing

Maar wie denkt dat deze McDonald’s na het vinden van een oplossing meteen open kon, heeft het mis. De burgemeester was al uitgenodigd voor de geplande opening in december en alles leek klaar. Maar toen bleek het systeem bij de laatste tests toch niet goed te werken.



„De testopstelling werkte prima, maar toen we het hier echt aansloten, liep het vast”, vertelt Honing. „Lange avonden volgden waarin de software moest worden aangepast en fouten moesten worden opgelost.” De opening werd uiteindelijk vier weken uitgesteld. „Dat deed pijn”, zegt hij.

Zestien ton CO2 bespaard

Maar inmiddels draait het restaurant ruim vier maanden vrijwel probleemloos en op zonnige dagen zelfs bijna volledig op eigen energie. Volgens de eerste berekeningen gebruikt het restaurant jaarlijks zo’n 20.000 kilowattuur minder stroom van het net.

De ondernemer bekijkt de lading van de batterij. Jelle Verhoeks

Er wordt ongeveer 16 ton CO2 bespaard, wat gelijkstaat aan zo’n 100.000 kilometer rijden met een gemiddelde benzineauto. Maar bezoekers merken hier eigenlijk niets van. „Dat is juist de bedoeling”, zegt Honing lachend.



„De frietjes en hamburgers moeten gewoon blijven komen, daar gaat het de bezoeker uiteindelijk om.” De ondernemers die horen hoe zij hun restaurant hebben geopend in tijden van een vol stroomnet, hoopt hij echter wel te inspireren.

Investering

„Natuurlijk vraagt dit een investering en is niet iedere situatie hetzelfde, maar we hopen wel dat andere bedrijven hierdoor gaan nadenken over wat er wél mogelijk is”, zegt hij. „Want als je niets doet, komt je economische groei uiteindelijk ook stil te staan.”



Honing geeft aan dat hij al regelmatig telefoontjes krijgt van bedrijven die willen weten hoe het systeem werkt. „Als wij anderen kunnen helpen om ondanks netcongestie toch verder te groeien, dan doen we dat graag.”



Dit artikel is geschreven door Elisabetta Santangelo voor AD.