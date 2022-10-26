Heineken profiteert van groei in Azië, merkt wel minder vraag

Bierbrouwer Heineken heeft in het derde kwartaal ruim een kwart meer omzet geboekt. Het bedrijf profiteerde vooral van een opleving in de regio Azië en Oceanië, waar in veel landen coronabeperkingen verdwenen en ook het toerisme weer goed op gang kwam.
Buiten die regio merkte Heineken dat in sommige landen de vraag naar bier wat afneemt. Dat komt door de moeilijke economische omstandigheden en hoge inflatie. Toch past Heineken de verwachtingen voor heel dit jaar niet aan.