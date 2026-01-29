Action opende in 2025 elke dag een nieuwe winkel: discounter profiteert van huidige economische tijdgeest

De expansiedrift van Action kent geen grenzen. De budgetketen opende vorig jaar opnieuw een recordaantal winkels. Gemiddeld kwam er minstens één winkel per dag bij. Met maar liefst 384 nieuwe vestigingen steeg de omzet tot een recordhoogte van 16 miljard euro. In Nederland kwamen er slechts drie winkels bij. Hier richt Action zich vooral op de modernisering van winkels.

De cijfers die Action donderdag presenteerde, onderstrepen de dominante positie van de discounter. Met de opening van de eerste winkels in Zwitserland en Roemenië is de keten inmiddels actief in veertien landen, met een totaal van ruim 3.300 filialen. Vooral de toestroom van klanten is opvallend: wekelijks bezochten 21,6 miljoen mensen een Action, tegenover 18,7 miljoen in 2024.



Economische onzekerheid drijft groei

Volgens topvrouw Hajir Hajji profiteert Action van de huidige economische tijdgeest. „Veel gezinnen hebben te maken met stijgende kosten en kiezen daarom voor Action voor de producten die zij nodig hebben”, aldus Hajji. De omzet steeg mede hierdoor met ruim 16 procent.



Door de nieuwe winkels groeide het aantal klanten flink. Gemiddeld kwamen 21,6 miljoen klanten per week naar winkels van Action, dat waren er 18,7 miljoen in 2024. „Maar ook in onze bestaande winkels kwamen er meer klanten”, licht Hajji toe.

Focus in Nederland op vernieuwing

In Nederland is de groei minder explosief, simpelweg omdat de markt hier al ‘volwassen’ is. Vorig jaar kwamen er drie nieuwe winkels bij, wat het totaal op 421 brengt. Action investeert in Nederland dan ook vooral in het moderniseren van bestaande locaties.



De enorme groei heeft ook een grote impact op de werkgelegenheid. Vorig jaar nam de retailer meer dan 4.500 nieuwe medewerkers aan, waarmee het bedrijf nu goed is voor bijna 85.000 banen. Voor dit jaar staat de teller niet stil: Action bereidt inmiddels de uitbreiding naar Kroatië en Slovenië voor.