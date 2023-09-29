JetBlue klaagt over krimp Schiphol, wil dat VS KLM aanpakken

Luchtvaartmaatschappij JetBlue heeft bij het Amerikaanse ministerie van Transport een klacht ingediend over de voorgenomen krimp die de Nederlandse regering wil doorvoeren op Schiphol. De Amerikaanse budgetvlieger vreest zijn start- en landingsrechten op de luchthaven kwijt te raken door de vermindering van het aantal vluchten. Het bedrijf spoort het ministerie van Transport daarom aan zo'n verbanning van Schiphol te vergelden door KLM minder ruimte te geven op Amerikaanse luchthavens.

JetBlue vindt dat Nederland met de voorgenomen krimp ingaat tegen internationale verdragen die buitenlandse luchtvaartmaatschappijen onbeperkt toegang moeten bieden, staat in de 61 pagina's tellende klacht. De VS hebben wetgeving die de regering de mogelijkheid biedt om de vermeend oneerlijke behandeling van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen te vergelden. JetBlue wil dat Washington die middelen nu inzet.

De Nederlandse regering wil dat het aantal vluchten van en naar Schiphol vanaf april wordt beperkt tot maximaal 460.000 per jaar, in plaats van de huidige 500.000. JetBlue, dat pas sinds kort op Schiphol vliegt, zegt uit gesprekken met de Nederlandse slotcoördinator op te maken dat zijn gloednieuwe start- en landingsrechten daarbij worden ingetrokken.